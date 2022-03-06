Война и НАТО. Что нужно понимать после ударов по Запорожской АЭС 6 марта, 18:11 Цей матеріал також доступний українською

После того, как путинские войска ударили по Запорожской АЭС, война приобретает совсем иной характер

Ракетные удары по атомной станции — это, в первую очередь, сигнал для коллективного Запада. Заявление генсека НАТО о том, что НАТО не стремится к конфликту с Россией, звучит слабо и неуверенно. Господин Столтенберг должен понимать, что Кремль будет смотреть на его слова именно с позиции превосходства, убеждая себя в том, что Путину удалось запугать НАТО. Но если НАТО и не воюет с Россией, то Россия воюет с НАТО уже не первый год. Не важно, что эта война не ведется именно военным методами, но это самая настоящая война.

Украина сегодня нуждается в закрытии неба. Это вопрос уже не желания, а жизненной необходимости не только для нашей страны, но и для всей Европы. Ракетный удар по Запорожской АЭС превращает Путина не просто в военного преступника, а в международного террориста, который готов использовать не только ядерное оружие, но уже бьет по атомным станциям, что может иметь самые худшие последствия. Для стран НАТО в том числе.

Последние несколько дней враг убивает мирных жителей, обстреливая ракетами и авиацией жилые кварталы, школы и детские садики. Вероятная цель таких атак — посеять панику и хаос. Нельзя исключать, что Кремль до сих пор уверен, что такие атаки будут способствовать разъединению украинского общества, которое будет требовать мира любой ценой. Но в этом и есть ошибка Путина. Он уже никогда не получит Украину. Это война и ненависть будут жить веками.

Украина разрушила планы Путина

Сегодня мы должны понимать ключевой момент. Украина разрушила планы Путина. Украинцы воюют и делают это весьма успешно. Безумной войной этот недостойный человек поверг в трагедии и беды не только украинский народ, но и граждан России. И если украинский народ все переживет и победит, то население России в большинстве своем останется таким же, как и было, — рабским стадом, которому из века в века нужен поводырь. А поводырю всегда было плевать на жизнь собственного стада. Так они и идут сквозь столетия, сея ложь, смерть и цинизм.

Если говорить в экзистенциональном измерении, мы уже выиграли эту войну. Теперь Украине нужно держать оборону, плавно переходить в наступление и не бояться наносить превентивные удары по территорию противника. Нам нужны системы ПВО, чтобы остановить тот ужас, который творит кровавый тиран на нашей земле. Думаю, что, хотя бы в этом, нам не откажут наши партнеры. Ведь если они боятся закрыть небо над Украиной, дайте нам ваш купол и ПВО, которыми мы сами закроем украинское небо.

Запад обязан это сделать, чтобы через года европейцы могли с гордостью сказать, что именно они закрыли небо над Украиной и этим спасли не только Украину, но и всю Европу. Ведь Путин не остановится на одной Украине. Он уже в агонии, его первоначальные планы по Украине потерпели крах, экономика в РФ летит в пропасть, на горизонте — массовая безработица и открытое недовольство олигархов, а поэтому Путин беснуется и будет дальше делать жестокие ошибки, которые могут стоить миллионы невинных жизней.

Кому это нужно, господа из НАТО?

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