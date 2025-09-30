Мир просто смирился? Как Россия парализовала работу ООН, НАТО и ЕС

Президент Дональд Трамп выступил на Генеральной Ассамблее ООН с рядом громких заявлений. Он заявил, что Украина должна — и непременно сможет — вернуть все территории, захваченные Россией с 2014 года; что страны НАТО должны сбивать российские самолёты, нарушающие их воздушное пространство; и что США предоставят НАТО всё необходимое вооружение как для помощи Украине, так и для собственной обороны стран альянса от Москвы.

Он также утверждал, что чрезмерная миграция и политкорректность представляют угрозу для западной цивилизации, но при этом не упомянул о самой большой угрозе для человечества — Владимире Путине, его войнах и подрыве миротворческих усилий Организации Объединённых Наций. Россия остаётся одной из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, главной задачей которого является поддержание международного мира и безопасности. Однако страна сохранила своё место в Совете даже после того, как в феврале 2022 года её танки вошли в Украину. Спустя год президент Украины Владимир Зеленский выступил в Совете Безопасности с призывом лишить Россию права вето, заявив: «Это вето превратило Совет в морг, блокируя каждую попытку остановить бойню».

Россию необходимо исключить из состава ООН и признать государством-террористом. Её продолжающееся участие в работе Совета Безопасности равносильно тому, как если бы серийному убийце поручили возглавить полицейское управление Нью-Йорка. Именно это и произошло в 1991 году, когда ООН позволила России заменить Советский Союз в качестве одного из пяти постоянных членов Совета Безопасности с правом вето.

Это не международное право — это международный фарс

Советский Союз тоже злоупотреблял этим правом и первым применил вето в 1946 году, однако Россия пошла ещё дальше, используя его как инструмент для развязывания и прикрытия войн. Она блокировала действия по Сирии начиная с 2010-х годов, наложила вето на резолюцию по Крыму в 2014 году и помешала голосованию по поводу собственного вторжения в Украину в 2022 году.

Право вето остаётся спорным механизмом. Его сторонники утверждают, что: а) ООН не смогла бы функционировать, если бы пыталась навязывать обязательные решения в отношении любого из постоянных членов, и б) вето служит важным противовесом доминированию Соединённых Штатов.

Тем не менее, Россия превратила вето в оружие. Это — недемократичный механизм, обеспечивающий иммунитет для постоянных членов и их союзников, и именно он стал главной причиной многолетнего бездействия ООН в отношении войн, военных преступлений и преступлений против человечности. Это привилегия, которой злоупотребляют.

Право вето в Совете Безопасности было предоставлено пяти постоянным членам, победившим во Второй мировой войне: России, США, Великобритании, Франции и Китаю. Остальные десять членов Совета избираются на ротационной основе, однако любой из «пятёрки» может заблокировать любую резолюцию, даже если все остальные 14 членов её поддержат.

Все пять государств на протяжении лет использовали вето, чтобы обходить международное право. Россия вторгается в соседние страны, одновременно блокируя любую реакцию на свои действия. Китай прикрывает своих союзников. США начинали собственные военные авантюры — во Вьетнаме, Ираке, Ливии — не опасаясь последствий. Великобритания и Франция использовали иммунитет, чтобы совершать преступления в своих колониях после войны.

По состоянию на конец 2025 года Соединённые Штаты вместе с другими странами уже десятки раз применяли вето в Совете Безопасности, блокируя резолюции или препятствуя развертыванию миротворческих сил.

Ирония в том, что Россия вообще не должна была занять кресло в Совете Безопасности. После распада Советского Союза в 1991 году все его 15 республик стали независимыми государствами. Украина, которая пострадала больше и понесла большие человеческие потери в годы войны, чем сама Россия, по справедливости должна была получить постоянное место в Совете Безопасности за свой вклад в победу над нацизмом. Однако Борис Ельцин просто объявил, что Россия унаследует место СССР. Это решение не было утверждено ни одним юридически действительным голосованием. Мир просто смирился с этим, и именно эта ошибка парализовала систему глобального управления на десятилетия.

Россия использовала право вето, чтобы прикрывать свои смертоносные интервенции в Сирии и других странах. Ещё хуже то, что Путин намеренно выбрал для вторжения в Украину февраль 2022 года, зная, что именно тогда Россия будет занимать пост председателя Совета Безопасности. В преддверии нападения Москва наполнила заседания Совета своими пропагандистами, которые лгали о «нацистах» в Украине. Когда началось вторжение, Россия наложила вето даже на символическое осуждение агрессии. Генеральная Ассамблея осудила вторжение, но бездействие Совета Безопасности сделало невозможным какие-либо миротворческие усилия.

Чтобы исключить Россию, необходимо изменить сам Устав ООН — но сделать это невозможно, потому что процедура заведомо заблокирована. Для исключения постоянного члена Совбеза нужно, чтобы сам Совет Безопасности дал соответствующую рекомендацию — но Россия, как и любой другой постоянный член, может просто наложить вето на собственное исключение. Шах и мат. Именно эта норма делает невозможным для ООН сохранение мира и обуздание путинской агрессии.

НАТО тоже подорвано. Основанный в 1949 году альянс теперь включает 32 государства. Но любое решение требует единогласия — что позволяет, например, пророссийской Венгрии парализовать деятельность всей организации. Из-за этого принципа единогласия Украина и Грузия не были приняты в НАТО и остались уязвимыми перед лицом российской агрессии. Годами Германия, с её пацифистской конституцией, блокировала решительную помощь Украине со стороны НАТО. Теперь та же «ветократия» парализует и Европейский союз, в котором 27 членов. Как и в ООН или НАТО, требование единогласия превратило право вето в оружие тотального саботажа. И Путин этим пользовался.

Совет Безопасности необходимо демократизировать, а Украине и Индии следует предоставить там постоянные места. Обе страны внесли огромный вклад в победу над Гитлером — главный исторический критерий, по которому определялся состав «держав-победительниц» с правом вето. Украина потеряла до 14 миллионов человек во Второй мировой войне — больше, чем Россия, потому что самые ожесточённые бои на Восточном фронте велись именно на её территории. Индия, будучи в составе Британской империи, направила на фронт 2,5 млн добровольцев — 87 тысяч из них погибли, а ещё три миллиона мирных жителей умерли от голода, потому что Великобритания перенаправляла поставки продовольствия в Европу для нужд войны.

Сегодня Украина обладает самой боеспособной армией Европы и защищает континент от российской агрессии, а Индия — вторая по численности армия в мире и один из крупнейших поставщиков миротворцев для ООН. Однако Индия не может получить постоянное место в Совете из-за своего главного геополитического соперника — Китая, который постоянно блокирует её заявки. Похожая ситуация и с Россией, которая называет себя «государством-победителем», одновременно разрушая ту самую страну — Украину, — без чьего сопротивления Гитлер бы одержал победу и захватил Россию. Индия открыто добивается постоянного места в Совбезе ООН, и Украина должна поступать так же.

Вето России мешает стабильности и блокирует решения. Международный уголовный суд также не может действовать без одобрения Совета Безопасности. Это значит, что сам Путин — обвиняемый в военных преступлениях — должен дать согласие на своё собственное преследование. Это не международное право — это международный фарс. Совет Безопасности и ООН обезоружены. Генассамблея превратилась в дискуссионный клуб. НАТО и ЕС также стреножены вето.

Тем временем Путин сеет хаос, а послевоенные международные институты, парализованные и бессильные, наблюдают за этим со стороны. За тем, как бомбят мирных жителей, как похищаются тысячи детей. Реальность такова: пока Россия остаётся в Совете Безопасности, ООН оставаться бесполезной и даже вредоносной структурой.

В нынешнем виде ООН фактически выдала России лицензию на убийства и дестабилизацию мира. Именно этот месседж и должен был озвучить президент Трамп.

Впервые напечатано на dianefrancis.substack.com

NV обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Дайан Фрэнсис. Републикация полной версии текста запрещена.

Перевод NV