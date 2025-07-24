Причины для тревоги не исчезают

Очень надеюсь, что в ближайшие дни политическое напряжение в обществе, вызванное противоположными подходами к регулированию деятельности НАБУ и САП, спадет

Сразу несколько замечаний, чтобы предупредить поспешные выводы тех, кто читает «по диагонали»:

— Если люди выходят на улицы, чтобы выразить протест, это означает, что власть делает что-то неправильное. Но даже если и правильное, то не смогла убедить людей в правильности своих действий (поверьте, такое тоже бывает).

— Меня нет среди тех, кто видит в участниках протестов антигосударственников. Ни в коем случае. Но это не значит, что я не осознаю, что в ситуации войны такие протесты сильно нас ослабляют и могут привести к катастрофе — потере государственности. И это не просто слова, в 2014 году мы, как государство и общество, не смогли противостоять нашествию российских варваров, которые за считанные дни оккупировали Крым.

— Как и абсолютное большинство из вас, я осознаю, что российские войска сдерживаются только теми, кто непосредственно воюет на фронте, и теми, кто непосредственно задействован в поддержке Сил безопасности и обороны Украины. Поэтому ни одно из наших действий не должно ослабить их.

Кажется, что мы таки извлекли уроки из 2014 года

Теперь, по сути… Попытка разрубить «гордиев узел» реальных и мнимых проблем, связанных с деятельностью НАБУ и САП, радикальными методами не удалась.

Собственно, симптомов, что радикальные хирургические меры могут не привести к желаемому результату, было достаточно, но решили их не замечать. Не получилось.

Кажется, основные актеры осознали свои ошибки и готовы их исправить.

Однако причины для тревоги у меня не исчезают. Тем более, когда вижу нарастающее нетерпение некоторых взрослых использовать протесты для дальнейшего выяснения своих отношений с властью.

Возможно, я не акцентировал бы на этом свое и ваше внимание, но повторюсь, я пережил одиннадцать лет назад бессилие государства, которое не сумело организовать защиту Крыма. Понятно, что это бессилие было обусловлено многими факторами, в том числе запущенными задолго до 2014 года. Но когда в феврале 2014 года наступило время «Х», оказалось, для одной части политиков того времени разделение портфелей оказалось важнее защиты Крыма, для других, которых было также немало, была желательна оккупация Россией не только Крыма, но и всей Украины.

Очень надеюсь, что в ближайшие дни политическое напряжение в обществе, вызванное противоположными подходами к регулированию деятельности НАБУ и САП, спадет.

Если конечно, народные депутаты Украины и исполнительная власть Украины смогут найти компромисс.

Уверен, что смогут. Кажется, что мы таки извлекли уроки из 2014 года.

