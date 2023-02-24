Новые цели врага. Как изменится тактика ракетных ударов России 24 февраля, 18:09 Эксклюзив NV

В агрессии против Украины Россия использует до 40 аэродромов, размещенных на территории РФ, Беларуси и временно оккупированного полуострова Крым

Россия, очевидно, будет продолжать свою насильственную мобилизацию, поскольку им нужна живая сила. Вы же видите, сколько враг теряет личного состава во время боев на Донбассе — Бахмут, Соледар. Уже подсчитано, что фактически за месяц начавшейся на восточном направлении горячей фазы войны россияне теряют столько личного состава, сколько имеют вооруженные силы средней европейской страны, например, Литвы или Финляндии. И это данные за январь. В феврале цифры будут еще более ужасающими для россиян. Поэтому очевидно, что в живой силе у них будут проблемы, потому что сейчас уничтожается подготовленная армия, а мобилизованных еще нужно обучить.

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Что касается массированных обстрелов по энергетической инфраструктуре, то понятно, что украинская энергетика уже адаптировалась к такому противостоянию с врагом, быстро мобилизуя бригады и восстанавливая повреждения. Световой день становится длиннее, а энергопотребление меньше. Враг увидел, что цели не достигнуты, поэтому возможно будет уменьшение атак по объектам энергетической инфраструктуры. Впрочем, возможно, следует ожидать ударов и по другим важным объектам — транспортной инфраструктуре или гидротехническим сооружениям. И к этому тоже нужно быть готовым.