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Журналист НВ

Рекорды гонки-2019

Сегодня, 14:15
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В марте вы получите в руки длиннющий избирательный бюллетень. Не пугайтесь

На этих выборах Центральная избирательная комиссия зарегистрировала рекордное количество кандидатов в президенты. В истории независимой Украины такого еще не было.
Немного истории. В марте уже в седьмой раз пройдут президентские выборы в Украине. В первых, прошедших в 1991-м, участвовали только 6 кандидатов, победил Леонид Кравчук. На внеочередных выборах в 1994-м соревновались 7 человек. Опередил всех Леонид Кучма, как и в 1999-м, когда было уже 13 кандидатов.
Спустя пять лет после этого на выборах соревновались 24 кандидата - впереди всех ждала Оранжевая революция и президент Виктор Ющенко. В 2010-м было 18 кандидатов, выборы выиграл Виктор Янукович. Но его президентство закончилось новой революцией.
На последних внеочередных президентских выборах в 2014 году, где победу одержал Петр Порошенко, в избирательном бюллетене значилась 21 фамилия.

В истории независимой Украины такого еще не было

И президентские выборы 2019-го бьют все рекорды по количеству кандидатов. Их будет явно больше четырех десятков. Кто все эти люди? Давайте проанализируем.

Кроме упомянутых Тимошенко, Порошенко и Зеленского, в выборах принимают участие лидеры других популярных политических сил - парламентских и внепарламентских. Например, глава Радикальной партии Олег Ляшко или Анатолий Гриценко, который пытается объединить вокруг себя как можно больше политиков. А также мэр Львова и лидер Самопомочи Андрей Садовый. Он договорился о сотрудничестве с Демократическим альянсом.
Попасть во второй тур хотят и Юрий Бойко от оппозиционной платформы «За жизнь» и его бывший соратник по так называемому оппозиционному блоку Александр Вилкул. И народный депутат Евгений Мураев. Он тоже когда-то был союзником Бойко и Вилкула.
Для многих кандидатов президентские выборы - это проба их сил перед парламентскими выборами, которые состоятся в 2019 году. Поэтому участие партийных лидеров в них обязательна.
Среди кандидатов в президенты преимущественно мужчины. Что касается женщин, то кроме Юлии Тимошенко, в выборах примет участие Инна Богословская, телеведущая Юлия Литвиненко и народный депутат БПП Ольга Богомолец.
В целом же фракция БПП дала наибольшее количество кандидатов в президенты. И это выглядит довольно странно, когда представители одной и той же фракции соревнуются между собой на президентских выборах. Речь идет о Богомолец, Сергее Каплине и Аркадии Корнацком. Хотя фракция, очевидно, будет поддерживать не их, а другого кандидата - Петра Порошенко.
Как троллинг украинского правосудия выглядит участие в выборах Романа Насирова, бывшего руководителя Государственной фискальной службы, которого суд недавно восстановил в должности. НАБУ и САП подозревают его в причастности к хищению в крупных размерах. Дело в суде, а Насиров тем временем борется за президентский пост.
На президентские выборы также идут два Шевченко: нардеп Александр и экс-министр Игорь. Политическая технология это или нет, неизвестно. Они оба активно ведут кампанию, прежде всего в соцсетях.
Но один яркий пример появления технического кандидата все же есть. В бюллетене вы сможете увидеть двух Тимошенко Ю. В. Одна - это Тимошенко Юлия Владимировна, а другой - это Тимошенко Юрий Владимирович, внефракционный депутат. Таких совпадений не бывает. Это технология оттягивания голосов Юрием Владимировичем у Юлии Владимировны.
Среди кандидатов также Дмитрий Гнап, бывший журналист-расследователь. И ему в этой кампании уже удалось войти в историю украинских выборов. Ведь деньги в залог в сумме 2,5 млн грн, обязательный для кандидата, он собирал с помощью кампании онлайн. Ему перевели 1,5 тысячи благотворительных взносов. Это впервые случилось, когда кандидата финансируют избиратели, а не он сам, партия или солидные спонсоры.
На выборы также идут опытные политики, которые в разное время занимали какие-то влиятельные должности. Это Роман Бессмертный и бывший руководитель СБУ Валентин Наливайченко. Есть и такие политические пенсионеры, как Александр Мороз, лидер Соцпартии своего имени. Но теперь социалистом называет себя еще один кандидат - Илья Кива. Он возглавляет другую соцпартию и входит в окружение министра МВД Арсена Авакова.
Свободу же на этих выборах представляет не Олег Тягнибок, а Руслан Кошулинский. Среди других кандидатов есть еще депутаты Рады и несколько политических новичков.
Стало быть, в марте вы получите в руки длиннющий избирательный бюллетень. Не пугайтесь и делайте свой выбор.

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Теги:   Президентские выборы в Украине 2019

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