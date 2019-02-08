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Чем жила страна 8 февраля 2019 года

Рекордный список кандидатов. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 кандидата на пост президента Украины.

И это национальный рекорд – никогда ранее в выборах главы государства не участвовало столько желающих.

В 1991 году таковых было лишь шесть человек. С каждыми выборами число участников росло, пока в 2004-м не достигло 24. Затем наметился легкий спад (в 2010-м), сменившийся ростом (в 2014-м), - но лишь теперь рекорд рухнул.

Вот люди, попавшие в финальный список Центризбиркома (из них придется выбирать всем нам):

· Балашов Геннадий – предприниматель, лидер партии «5. 10»;

· Бессмертный Роман – политик и дипломат, экс-вице-премьер;

· Богомолец Ольга – народный депутат, глава комитета Рады по вопросам здравоохранения;

· Богословская Инна – экс-депутат, лидер общественной организации «Вече Украины»;

· Бойко Юрий – народный депутат, кандидат от «Оппозиционной платформы – За жизнь»;

· Бондарь Виктор – народный депутат, глава партии «Видродження»;

· Ващенко Александр – самовыдвиженец, общественная организация «Влада народу»;

· Вилкул Александр – народный депутат, «Оппозиционный блок – партии мира и развития»;

· Габер Николай – лидер Патриотической партии Украины;

· Гнап Дмитрий – журналист, выдвинут партией «Сила людей»;

· Гриценко Анатолий – лидер партии «Гражданская позиция», экс-министр обороны Украины;

· Данилюк Александр – руководитель общественной организации «Центр оборонных реформ»;

· Деревянко Юрий – народный депутат, член совета партии «Воля»;

· Добродомов Дмитрий – народный депутат, лидер партии «Народный контроль»;

· Журавлев Василий – лидер партии «Стабильность»;

· Зеленский Владимир – художественный руководитель «Квартал 95», партия «Слуга народа»;

· Каплин Сергей – народный депутат, лидер «Социал-демократической партии»;

· Кармазин Юрий – экс-депутат, самовыдвиженец;

· Кива Илья – лидер Социалистической партии Украины;

· Корнацкий Аркадий – народный депутат (фракция БПП), самовыдвиженец;

· Кошулинский Руслан – кандидат от партии «ВО Свобода» и еще четырех националистических организаций;

· Кривенко Виктор – народный депутат, лидер «Народного Руха Украины»;

· Кривонос Сергей – первый замкомандующего Сил спецопераций ВСУ, партия «Воины АТО»;

· Куприй Виталий – народный депутат, самовыдвиженец;

· Литвиненко Юлия – журналист и телеведущая, самовыдвиженец;

· Ляшко Олег – народный депутат, лидер Радикальной партии;

· Мороз Александр – экс-спикер Верховной Рады, кандидат от «Социалистической партии Александра Мороза»;

· Мураев Евгений – народный депутат, лидер партии «Наши»;

· Наливайченко Валентин – экс-глава СБУ, лидер партии «Общественно-политический рух «Справедливость»;

· Насиров Роман – экс-глава Государственной фискальной службы Украины, самовыдвиженец;

· Новак Андрей – экономист, партия «Патриот»;

· Носенко Сергей – самовыдвиженец;

· Петров Владимир – самовыдвиженец;

· Порошенко Петр – президент Украины, самовыдвиженец;

· Рыгованов Руслан – самовыдвиженец;

· Садовый Андрей – мэр Львова, лидер партии «Самопомич»;

· Скоцик Виталий – самовыдвиженец;

· Смешко Игорь – экс-глава СБУ, самовыдвиженец;

· Соловьев Александр – лидер партии «Розумна сила»;

· Тарута Сергей – народный депутат, лидер партии «Основа»;

· Тимошенко Юлия – народный депутат, лидер партии «Батькивщина»;

· Тимошенко Юрий – народный депутат, самовыдвиженец;

· Шевченко Игорь – экс-министр экологии Украины, самовыдвиженец;

· Шевченко Александр – народный депутат, партия «Украинское объединение патриотов – Укроп».

Все вместе эти люди внесли 110 млн. грн. в качестве залога. При этом госбюджет выделил на проведение выборов 2,24 млрд. грн.

До 7 марта включительно кандидаты могут подать заявление в ЦИК об отказе баллотироваться на пост президента.

Самый остроумный из кандидатов в президенты продолжает делать ставку на знакомых ему людей…

Зеленский ставит на проверенного кадра. Актер Студии Квартал 95 Юрий Корявченков (псевдо – «Юзик») возглавил штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского в Кривом Роге.

Об этом отрапортовала ФБ-страница Команды Зеленского в Кривом Роге.

Корявченков – член Студии Квартал 95, долгое время был административным продюсером, исполнительным директором и совмещал это с актерской карьерой.

Ранее Зеленский уже явил обществу некоторых своих региональных представителей. Среди них нашлось место главе одной из студенческих Лиг смеха и гендиректору компании Квартал-Концерт.

Вот вам еще один этюд из жизни кандидатов…

Гриценко нашел «балаболку». Кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что не принесет извинений генпрокурору Юрию Луценко, с которым у него произошел публичный конфликт.

«К сожалению, у нас генерального прокурора нет. У нас есть бездипломная балаболка, которая просто «язык без костей», - заявил в эфире Радио НВ Гриценко.

И продолжил: «Вместо того, чтобы защищать от выстрелов, от кислоты, от подрыва и быстро находить заказчиков (и сажать их в тюрьму через суд) и Кати Гандзюк, и Максима Шаповала, и Павла Шеремета, и Олега Михайлика и многих-многих-многих, он занимается просто пиаром в угоду президенту. Поэтому перед таким человеком – никаких извинений».

Тем временем человек, издалека поддержавший самовыдвижение Петра Порошенко в кандидаты, одним ударом расправился с преступно-пьяным подчиненным…

Кличко отправил чиновника за пределы ринга. Мэр Киева Виталий Кличко уволил замглавы Голосеевской райгосадминистрации Юрия Ткаченко, который устроил пьяное ДТП.

По словам Кличко, Ткаченко «был уволен еще до того, как успел протрезветь».

Вчера вечером этот чиновник, будучи выпившим, на BMW протаранил на столичном Южном мосту два попавших в ДТП автомобиля, при этом травмировав полицейскую, которая оформляла протокол.

Ткаченко отказался проходить алкотест.

Чуть позже Кличко затребовал документы на этого чиновника и сходу уволил его.

Кроме того, полиция начала уголовное производство в отношении Ткаченко.

НАБУ после долгой паузы напомнило о себе громким делом…

НАБУ занялось аграриями. Уже второй день детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) проводят обыски в Аграрном фонде.

Работа идет в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту растраты должностными лицами более 240 млн грн при закупке удобрений в 2017-2018 годах.

В НАБУ отметили, что обращались к Аграрному фонду с требованием предоставить временный доступ к документам, необходимым для расследования. Но чиновники отказались выполнить соответствующее решение суда.

Поэтому детективы начали изымать их в принудительном порядке. «При этом представители Аграрного фонда сознательно затягивают завершение следственного действия», - сообщили в НАБУ.

А вот Андрей Радченко, глава правления фонда, заявил, что действия правоохранительных органов являются «безосновательными».

Аграрный фонд – публичное акционерное общество, созданное Кабмином (единственный акционер – Минагрополитики). Фонд призван помогать сельхозпроизводителям, имеет право на оптовую торговлю зерном, семенами и прочим.

Уходит в отставку топ-менеджер…

Укргазвидобування лишается главы. Олег Прохоренко уходит с поста руководителя компании Укргазвидобування (УГВ), которая на 100% принадлежит НАК Нафтогаз Украины.

На сайте УГВ сказано, что Прохоренко покинет позицию (которую он занимал три года) с 15 марта, - Нафтогаз разрывает с ним контракт.

«Я благодарю Олега за его вклад в первый этап реформы Нафтогаза и убежден, что впереди его ждут новые успешные проекты», - прокомментировал увольнение глава НАК Андрей Коболев.

Прохоренко же заявил, что УГВ удалось «изменить тренд добычи газа в Украине с падения на рост, создать рынок сервисных услуг в газодобыче, обновить устаревшую материально-техническую базу, создав предпосылки к увеличению добычи природного газа в будущем».

Впервые СМИ сообщили о возможной отставке Прохоренко в конце 2018 года: якобы, у него возник конфликт с Коболевым из-за нежелания увольнять нескольких менеджеров.

А еще по итогам 2018-го УГВ не смогла добыть запланированные 16,5 млрд куб. м газа, ограничившись 15,5 млрд куб. м.

В УГВ оправдали этот результат систематическим отказом местных властей согласовывать с компанией лицензии на новые участки.

И чтобы разбавить немного картину бурной политико-коррупционной жизни страны…

Гвоздик нашел Дуду. Украинский чемпион мира по боксу в полутяжелом весе (по версии WBC) Александр Гвоздик фактически подтвердил, что его следующим соперником будет Дуду Нгумбу.

Об этом боксер дал понять на своей странице в Instagram, опубликовав афишу с грядущим поединком против французского бойца.

За свою профессиональную карьеру Нгумбу выиграл 38 боев и потерпел восемь поражений.

Поединок должен пройти в Филадельфии (США) 30 марта.

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