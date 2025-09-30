Юваль Ной Харари: Сколько ещё людей погибнет из-за амбиций Путина — никто не знает. Но одно абсолютно ясно для всего мира: Украина — это настоящая нация (Фото: NV)

В своей колонке для FT известный израильский военный историк Юваль Ной Харари приводит доказательства того, что Украина во многих отношениях побеждает Россию, и объясняет, почему Путин так и не добился своей главной цели

Вопреки нарративу, продвигаемому российской пропагандой, на данный момент Украина выигрывает войну. Даже бывший президент США Дональд Трамп, который в феврале 2025 года убеждал украинского президента Владимира Зеленского уступить требованиям России, мотивируя это тем, что «у вас нет на руках козырей», заявил: «Украина, при поддержке Европейского союза, способна сражаться и победить».

Когда конфликт начался в 2014 году, Украина казалась совершенно беспомощной перед лицом российской агрессии: россияне без особого труда захватили Крым и часть восточной Украины. 24 февраля 2022 года война перешла в более острую фазу — Россия начала полномасштабное наступление, поставив цель подчинить себе всю Украину и прекратить её существование как независимого государства.

В тот момент российское руководство, а также многие наблюдатели по всему миру ожидали, что Россия в течение нескольких дней захватит Киев и разгромит украинскую армию. Даже западные союзники Украины настолько сомневались в её способности к сопротивлению, что предлагали эвакуировать президента Зеленского с командой и помочь организовать правительство в изгнании.

Но Зеленский отказался покинуть Киев и остался бороться. По сообщениям, он ответил американцам: «Мне нужны боеприпасы, а не такси». Украинские войска, несмотря на недостаток вооружения, поразили весь мир, отразив наступление на Киев. Поздним летом 2022 года украинская армия перешла в контрнаступление, одержала две важнейших победы в Харьковской и Херсонской областях и освободила значительную часть территорий, захваченных Россией в начальной фазе вторжения.

Трамп предпочитает ставить на тех, кто побеждает

С тех пор, несмотря на ограниченные продвижения с обеих сторон, линия фронта почти не изменилась. Россия пытается создать впечатление неуклонного наступления, но факты таковы: с весны 2022 года российской армии не удалось захватить ни одного стратегически важного объекта — таких как Киев, Харьков или Херсон.

В 2025 году, потеряв от 200 000 до 300 000 солдат убитыми и ранеными, российская армия смогла захватить лишь узкую приграничную полосу, которая, по самым достоверным источникам, составляет около 0,6% от всей территории Украины. Если темпы наступления сохранятся, теоретически России потребуется около 100 лет и десятки миллионов жертв, чтобы захватить остальную часть страны. Фактически, в августе 2025 года Россия контролировала меньше украинской территории, чем в августе 2022 года.

Ситуация напоминает западный фронт Первой мировой войны, когда безжалостные генералы приносили в жертву десятки тысяч солдат ради нескольких километров грязных руин. Патриотическая пресса нередко скрывала масштаб этих безрассудных потерь, публикуя карты, якобы отражающие значительные продвижения. Однако самым важным элементом на этих картах был масштаб.