10 октября во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде Михаил Федоров, отвечая на вопрос о том, не приведет ли возможность развода в «Дії» к увеличению количества расторгнутых браков, заявил, что не разделяет таких опасений. По его мнению, эта инициатива — «просто упрощение подачи документов, которое никак не стимулирует процесс развода».

У меня есть основания не согласиться с таким выводом украинского министра, поскольку он противоречит одному из важных принципов, которым руководствуется человеческое поведение. Речь идет о том, что мы с большей вероятностью выбираем те варианты, доступ к которым проще. Именно поэтому специалисты по поведенческим наукам советуют убирать препятствия на пути к правильным целям и, наоборот, создавать их там, где речь идет о нежелательном поведении.

Это один из методов, который лег в основу так называемой «теории толчков», ставшей известной благодаря работе нобелевского лауреата Ричарда Талера и Касса Санстейна.

Например, если вы хотите потреблять больше полезных продуктов, положите их в легкодоступное место. Зато вредные продукты сделайте труднодоступными: каждое дополнительное усилие сделает их потребление менее вероятным.

Аналогичным принципом следует руководствоваться и в государственной политике, упрощая путь граждан к желаемому поведению и создавая препятствия на пути нежелательного. Поскольку я допускаю, что правительство Украины ставит целью сохранить целостность как можно большего количества браков, то создание условий, облегчающих их распад, противоречит этой цели. Поэтому упрощение процедуры разводов вряд ли можно считать хорошим решением.