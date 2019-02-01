Развалить страну. Что сможет любой клоун-популист Сегодня, 14:32 1064 Цей матеріал також доступний українською

В плане любви к популистам Украина – уже Европа

В принципе, Украина идет вполне себе в мировых трендах. Везде по всему миру к власти то тут, то там начинают приходить абсолютные клоуны-популисты. Мир сходит с ума, я ж говорю. По всей планете. Так что в этом плане да, Украина – вполне себе Европа.

Но только если, скажем, у государства в Америке было триста лет, чтобы его не смог развалить даже Трамп, то у Украины не было еще ничего. Даже фундамент государственности еще не заложен. Пока определена лишь стратегия.

И если клоун-популист не смог развалить США даже с шатдауном, увольнениями всех адекватов из администрации, правительства, ЦРУ, Пентагона, с судами по вмешательству России, с Помпео и Манафортом, со вскрытием почты Госсекретаря, с Russia Today, хакерами из Fancy Bear и прочее, и прочее, то развалить только-только начавшее строиться государство в Украине любой клоун-популист сможет в два счета. Я думаю, понадобится года полтора-два. А тем более с такой поддержкой.

Только, как видим, есть гигантское "но"

Германия с Францией могут – пока еще могут – позволить себе эксперименты с выбором любых популистов и допуску любых идиотов к управлению страной. Англия может позволить себе любые эксперименты с сотрясанием политической системы. Там этот замок вообще со времен Хартии вольностей строили. Восемьсот лет. По кирпичику.

В Украине такого запаса прочности нет. Не построен еще. А потом нависающий с севера танковыми армадами сосед устало ухмыльнется, сплюнет, закроет крышку башенного люка и даст команду на выдвижение.

С Францией-то в этом случае ничего не будет. Пока еще. И со США. А вот с Украиной...

А так-то да, в плане любви к популистам Украина уже Европа. Только, как видим, есть гигантское «но».

Текст опубликован с разрешения автора

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