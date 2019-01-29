Разбор предвыборной программы Зеленского Сегодня, 11:06 2937

Ключевые вопросы затронуты, но уже слишком поверхностно

Политический новичок и дебютант президентской гонки Владимир Зеленский опубликовал свою предвыборную программу.



Первое, на что непременно обращаешь внимание на сайте с программой Зеленского – это фото главного героя сериала «Слуга народа» Голобородько. Очевидно, по задумке штаба Зеленского, это усилит устойчивую эмоциональную связь между Зеленским и Голобородько. Мол, это один и тот же персонаж, «народный президент», который умело справляется с олигархами и наводит порядок в стране.

Под фото Голобородько – преамбула в стиле пресловутой фразы Натальи Королевской «у мене є мрія». В этой преамбуле рассказывается о мечтах Зеленского. Например, «Украина, где стреляют лишь салюты на свадьбах и днях рождениях». Или «где дороги есть, а дураков нет». Как говорится, мечтать не вредно, вредно – не мечтать. Нормальные человеческие желания, придраться не к чему.

Программа напоминает винегрет различных популярных идей

После преамбулы идут 9 пунктов с коротким текстовым описанием.

1. «Народовластие через референдумы».

Тут Зеленский сразу говорит, что идет на один срок, чтоб изменить систему ради будущего. В этом плане он не уникален – недавно Анатолий Гриценко во время подачи документов в ЦИК аналогично заявил, что идет на один президентский термин. А Юлия Тимошенко и вовсе пошла дальше, объявив на торжественном съезде партии, что уйдет с поста президента, если не покажет зримых результатов за первые 100 дней своего срока.

Знаете, как говорят, «мне только справку взять…». Так и тут – «мне только на один срок».

В этом же пункте программы Зеленский говорит о своем первом законопроекте – «О народовластии». Деталей не раскрывает, но говорит о закреплении механизма формирования задач для власти «только Народом Украины» через референдумы и другие формы прямой демократии. Чем опасны эти референдумы – например, к чему привел референдум по «Брекзиту» для Великобритании – Зеленский, разумеется, скромно умалчивает.

2. «Человек – наивысшая ценность!»

Звучит красиво. Как же реализовать? Зеленский предлагает максимально сократить количество функций государства. В принципе правильная инициатива, хоть и несколько абстрактная.

3. «Справедливость и Равность всех перед Законом».

Для этого Зеленский предлагает принять соответствующие законопроекты – о снятии неприкосновенности с президента и народных депутатов, про импичмент президента, про отзыв народного депутата.

Также Зеленский предлагает открытые списки на выборах. Хотя можно было бы упомянуть избирательный кодекс – это выглядело бы более системно и комплексно. Кодекс как раз предусматривает это и не только, в частности отмену «мажоритарки». В первом чтении за него уже проголосовали в 2017 году, но дальнейшее рассмотрение этого законопроекта затягивают.

Есть и радикальное предложение от Зеленского: «кнопкодавство» и «депутатские прогулы» – автоматическое основание для лишения депутатского мандата. На самом деле для решения «кнопкодавства» достаточно просто введения биометрического голосования в парламенте, по отпечаткам пальцев. В таком виде решение проблемы выглядело бы более прогрессивно, чем карательные санкции, которые предлагает Зеленский.

4. «Безопасность Человека. Безопасность Страны».

В этом пункте ничего нового, по сравнению с другими политиками, не предлагается. Абстрактное «мы должны выбороть мир для Украины», профессиональная армия, движение в НАТО и прочее «бла-бла-бла». Ни разу не упоминается «Россия», но есть слово «агрессор».

5. «Богатый гражданин – богатое государство».

Зеленский предлагает внедрить одноразовую «нулевую декларацию» для бизнеса. То есть бизнесмен декларирует все свои доходы, платит 5% от этой суммы и легализирует их таким образом. И вот эти деньги Зеленский собирается направить на уменьшение тарифной нагрузки на малообеспеченных.

Сама идея не новая. К слову, Петр Порошенко в 2018 году публично предлагал вернуться к обсуждению «нулевой декларации».

Кроме того, Зеленский заявляет в программе о детенизации экономики, свободе конкуренции, развитии внутреннего производства, долгосрочном недорогом кредитовании. Все эти правильные вещи, безусловно, нужны Украине.

Примечательно, что Зеленский предлагает заменить налог на прибыль налогом на выведенный капитал. Это тоже тема, которая была взята на вооружение Петром Порошенко. В 2018 году президент так и сказал: «Я не собираюсь отступать от идеи налога на выведенный капитал. Надеюсь, что она будет реализована при первой же возможности».

В конце концов, Зеленский упоминает и необходимость формирования прозрачного рынка земли. Что выгодно отличает его от традиционной позиции Юлии Тимошенко, мол «рынок земли – это геноцид селян» и поэтому нужно продлевать мораторий.

6. «Не борьба с коррупцией, а победа над ней».

При этом реальных механизмов для победы над коррупцией Зеленский не предложил. Например, не упомянут провал судебной реформы – ее перезапуск позволил бы получить честные и независимые суды, которые могли бы выносить справедливые приговоры коррупционерам. Но Зеленский об этом – ни слова.

7. «Здоровая и образованная нация».

Зеленский считает, что профессии доктора и учителя должны стать престижными и высокооплачиваемыми. Вот только не упоминает инструменты достижения этой цели.

Ведь просто увеличить затраты из бюджета на эти сферы – это не системное решение проблемы. Зеленскому стоило бы задуматься над тем, что старая государственная система медицины обречена быть неэффективной – необходим постепенный переход к частной.

8. «Комфортная страна»

Тут есть и правильные идеи. Но при этом отмечу чересчур амбициозное и слишком дорогостоящее предложение – «восстановление аэропортов в каждом областном центре». Уж очень нереалистично. Также Зеленский замахнулся на то, чтобы «перестать концентрировать центральные органы власти в Киеве».

9. «Электронная страна»

Кроме стандартного доступа к скоростному интернету, Зеленский обещает, что граждане получат возможность присоединиться к принятию важных решений власти онлайн, в частности и к голосованию на выборах и референдумах. Судя по всему, имеется в виду копирование модели Эстонии.

Опубликованная программа Зеленского, надо признать, имеет не окончательный вид. Команда Зеленского принимает предложения до 29 января 2019 года, после чего, очевидно, дополнит программу.

Отражает ли на данный момент программа Зеленского актуальные проблемы и интересы общества? Да. Согласно соцопросам, людей больше всего волнуют три вещи – война на Донбассе, коррупция и тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Эти ключевые вопросы затронуты в его программе.

Другой вопрос, что программа Зеленского не предлагает четкие пути решения проблем и конкретный инструментарий. Программа слишком поверхностная, напоминает винегрет различных популярных идей. А хотелось бы видеть больше деталей и глубины. Впрочем, как для «клоуна» (именно так его ехидно называют оппоненты), вполне себе серьезная предвыборная программа кандидата в президенты.

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