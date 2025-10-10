Без шуток: чудо-оружие существует

«Есть применение, и есть первые ощутимые результаты именно этого нашего оружия», — сказал он. Владимир Зеленский рассказал также о других успехах других дальнобойных средств: ракет-дронов «Паляница» и «Рута», беспилотников «Лютий» и «Fire Point». Но «Фламинго», безусловно, вызывает особый интерес у общества. На то есть причины.

Когда впервые появилась информация о производстве «Фламинго» (в конце августа этого года), это казалось чем-то нереальным: дальность полета до 3000 километров и боевая нагрузка около тонны. Было понятно, что эта ракета может атаковать объекты на существенной глубине российской территории. Ни одно западное оружие, поставленное Украине, не способно нести столько взрывчатки (для сравнения — американские ракеты Tomahawk имеют боеголовку весом 450 кг).

Многие смеялись: «Фламинго» называли украинской «вундервафлей». Но, как оказалось, «вундервафля» не просто существует, а уже работает: более месяца назад был осуществлен первый залп по врагу. Под удар попала застава ФСБ РФ и патрульные катера во временно оккупированном Крыму вблизи Армянска. С «вундервафлями» так бывает.

Немецкий термин Wunderwaffe, («удивительное оружие») приписывают министру пропаганды фашистской Германии Йозефу Геббельсу, который блефовал и убеждал немцев и мир в том, что немецкие ученые разработали уникальное оружие, которое покорит мир. Но на самом деле, понятие Wunderwaffe придумал не Геббельс и оно не всегда имело пренебрежительное значение.

Еще во время Первой мировой войны немецкая пресса сообщила публике о появлении Wunderwaffe: так родилась пушка модели L/12, оригинальное название «Большая Берта» (дальность поражения 15 км"). Можно сказать, что пресса не соврала — «Большая Берта» сыграла определенную роль в войне. Также словом «вундерваффе» в свое время называли «Парижскую пушку» (она же — «Кайзер Вильгельм») — странную разработку, которая передвигалась на железнодорожной платформе. Дальность огня — 130 км, что в то время было прорывом. Однако разрушительная сила оказалась очень скромной.

Итак, «вундерваффе» может быть пропагандистской выдумкой, а может и не быть. Если говорить о «Фламинго», это проверенное серьезное оружие. Экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус считает, что использование Украиной ракет «Фламинго» для ударов по территории России может стать «переломным моментом» в войне, если ее производство наладят в большом количестве. Безусловно — наладим. Напомню, что Верховный главнокомандующий уже поставил задачу: выпуск ракет «Фламинго» в промышленном объеме начнется в январе — феврале 2026 года.

При этом роль дальнобойных беспилотников отнюдь не уменьшается. Комбинированное применение различных средств значительно расширит возможности Сил обороны. Почти каждый день мы слышим новости вроде сегодняшней: украинские беспилотники поразили завод «Лукойла» и линейно-производственную диспетчерскую станцию в Волгоградской области РФ. Таких новостей будет больше с каждым днем. Наступит момент, когда российская промышленность остановится и враг завопит о мире. Мы приближаем этот момент изо всех сил — физических, психологических и интеллектуальных. Мы ежедневно видим конкретные результаты своей работы и повышаем эффективность. Слава Украине!

