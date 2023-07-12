Переговоры с РФ или модель Израиля. Что ожидает Украину после саммита НАТО 12 июля, 15:07 NV Премиум

Почему не будет у нас прямого аналога того, что существует между США и Израилем

НАТО вполне мог бы официально пригласить Украину в НАТО, но из-за позиции в первую очередь США и Германии, этого официального приглашения не будет. Но взамен сказать, что ничего не будет решаться, тоже нельзя. Потому что как бы мы ни хотели, к сожалению, и в финансовом, и в военно-техническом вопросе Украина зависит от помощи наших партнеров, подавляющее большинство которых как раз являются членами НАТО.

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НАТО, как по мне, как структура, как институция, свою миссию в помощи Украине не выполняет. Потому что если бы она ее выполняла, не нужно было бы создавать Рамштайн. Рамштайн — фактически способ заместить НАТО в процедуре помощи Украине.

С другой стороны, дополнительные шаги навстречу нужны. Безусловно, нужны. Сейчас это решается в достаточно узком кругу, в первую очередь США, Британией, Францией и Германией. К этому разговору они привлекают представителей Большой семерки, хотя не все из этих представителей являются членами НАТО. То есть будут какие-то дополнительные бонусы, они не будут ключевыми, они не будут существенными. Но учитывая то, что Украина нуждается в помощи ежедневно, нуждается в помощи разнообразной, разносторонней, то сейчас любая дополнительная опция будет важной.

Украине позволят обходить ПДЧ, создадут так называемый совет Украина-НАТО, что позволит Украине по крайней мере ставить определенные вопросы в повестку дня. Хотя это не существенно, я напомню, существовал совет Россия-НАТО, тем не менее, это не позволило предотвратить, например, агрессию России в Грузии, вторжение России в Крым или полномасштабное вторжение в 2022 году.

Будут очевидно какие-то дополнительные опции от стран членов НАТО по военно-технической помощи и в каком-то виде США хотят предложить Украине отношения, максимально приближенные к тем отношениям, которые существуют между США и Израилем.