Ради чего это было?

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Кремлевская политика давления на Украину прошла путь от торговых санкций, финансовых льгот и политических интервенций до открытой военной агрессии меньше чем за год

Ровно пять лет назад небольшая группа «зеленых человечков» – солдат без опознавательных знаков, захватила контроль над отделением милиции в городе Славянске Донецкой области. Так началась вторая стадия российской кампании разделения Украины сразу после аннексии Крыма в марте того же года. Судя по старым заявлениям Кремля, речь шла о попытке создать Новороссию – полунезависимое государство-сателлит на юге Украины.

Прокремлевские боевики – это некая смесь горячих голов националистов и добровольцев из спецслужб РФ. Несмотря на то, что Россия поставляла им «гуманитарную помощь» и оружие, ожидалось, что они привлекут поддержку общества, благодаря чему и удастся реализовать план «Новороссия».

Но Украина не рассыпалась. После президентских выборов в мае 2014 года, страна дала отпор. Чтобы извлечь хоть какую-то выгоду из сложившейся ситуации, президент РФ Владимир Путин развернул российские регулярные войска в Украине. В сентябре того же года ситуация была заморожена – Минские соглашения провели черту между танковыми бригадами противников.

Кремлевская политика давления прошла путь от торговых санкций, финансовых льгот и политических интервенций до открытой военной агрессии меньше чем за год. Но шесть лет спустя очевидно, что ничего из этого не сработало. Хотя 7% Украины до сих пор оккупированы силами, поддерживаемыми Кремлем, и траты на оборону и гуманитарные нужды миллионов перемещенных лиц висят тяжким грузом на бюджете страны, Украина достигла впечатляющего прогресса по ряду направлений. Сейчас у неё есть надежное соглашение о свободной торговле и ассоциации с ЕС. Страна продолжает масштабные реформы, и её экономика показывает рост. Кроме того, Украина только что провела президентские выборы, отвечающие высоким европейским стандартам честности и прозрачности.

Частично такой результат – заслуга ЕС. Прошло десятилетие после того, как Евросоюз запустил проект Восточное партнерство, создавший более надежную основу для сотрудничества блока с Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. Следует напомнить, что эта инициатива отчасти являлась реакцией на российское вторжение в Грузию, когда Кремль пытался разделить страну с помощью признания Южной Осетии и Абхазии независимыми государствами. Тогда даже самые близкие союзники РФ не согласились признать оккупированные территории или легитимировать вторжение. И Грузия не только выжила – во многом благодаря ЕС – но с тех пор дважды провела честные президентские избирательные кампании.

Конечно, большим импульсом, стоящим за восточным партнерством было то, что российские соседи в Восточной Европе и на Южном Кавказе выразили желание укрепить свои связи с ЕС. Тем не менее, инициатива никогда не создавала угрозы партнерским союзам соседних государств с Россией. Страны, заключившие соглашение о свободной торговле с Россией, могли получить такое же с ЕС.

Да, у стран Восточной Европы, не входящих в ЕС, до сих пор серьезные проблемы с экономикой и безопасностью. И каждому государству необходимо прилагать больше усилий в борьбе с коррупцией, обеспечении верховенства права и открытой экономики. И, конечно, замороженные или полузамороженные конфликты в Грузии и Украине – как с Приднестровьем в Молдове, а также между Арменией и Азербайджаном (за Нагорный Карабах) – должны быть разрешены.

Но важно то, что независимость каждого «восточного партнера» была сохранена. Хотя такие страны как Азербайджан и Беларусь находятся на разных траекториях, они все продолжили свой путь к демократии.

Это демонстрирует впечатляющую победу ЕС, учитывая колоссальные попытки Кремля принудить эти страны двигаться в другом направлении. Сегодня украинский флаг развевается над Славянском, а «зеленые человечки», захватывавшие отделение милиции пять лет назад, скорее всего, снова в Москве, пьяные и недовольные думают – ради чего это было?

Перевод НВ

Новое время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Project Syndicate. Републикация полной версии текста запрещена.

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Copyright: Project Syndicate, 2019