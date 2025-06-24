Сложный вызов для Украины

Что важного было на IX Ежегодной исследовательской конференции центробанков Украины и Польши

Пока впечатления еще горячие, вот несколько личных наблюдений, которые, на мой взгляд, стали объединяющими темами конференции:

1. Евроинтеграция Украины не вызывает сомнений.

Есть поддержка и понимание стратегической выгоды от присоединения Украины как для нашего государства, так и для европейского сообщества. Насколько мы созвучны, подтверждает речь главы Европейского центрального банка — Кристин Лагард. Интеграция Украины — это не благотворительность, а прагматичный выбор. Украина может стать катализатором качественных изменений в ЕС. И эта роль — не политическая фигура речи, а четко артикулированная позиция со стороны европейских лидеров.

2. Реформы — первоочередные.

Лагард очень четко заявила: удержать преимущества от интеграции можно только через постоянные реформы. Если Украина будет придерживаться курса институциональных реформ и продолжать адаптировать свою экономику и финансовую систему к новым возможностям, она может стать жизненно важным двигателем роста. Существует четкая связь между сильными институтами и экономической устойчивостью.

Мы фактически догоняем движущуюся цель

Конечно, мы осознаем, какой объем работы необходимо выполнить. И новых кандидатов на членство в ЕС, и текущих членов объединения ждет долгий путь реформ. Согласен с главой банка Литвы Гедиминасом Шимкусом: «Интеграция — это путешествие, а не пункт назначения».

3. Есть четкий указатель: полная гармонизация со стандартами ЕС.

Это не просто ориентир, а конкретная задача. Но это сложный вызов.

Нужно (а) совместить темп регуляторных изменений с сохранением финансовой стабильности; (б) реагировать на то, что регулирование в ЕС тоже постоянно меняется.

Мы фактически догоняем цель, которая движется. Поэтому нужен подход смартрегуляций: достаточный минимум там, где необходимо, осознанность в каждом решении.

Каждая страна должна адаптировать путь европейской интеграции к своему контексту. Так, в случае Украины перед финансовой системой стоит не только задача реформ, но и поддержка восстановления.

4. Центробанки не могут предотвратить внешние потрясения, которые в последнее время происходят все чаще, но важно, как мы на них реагируем.

Мы можем предотвратить инфляционные последствия воздействия на нашу экономику и сделать это, не подрывая устойчивость нашей системы.

5. Для усиления конкурентоспособности необходимо развивать финансовые рынки. Именно они могут стать не только основной для притока инвестиций, но и столпами геополитической устойчивости.

Последние два дня были весьма насыщенными. Я благодарен Narodowy Bank Polski за то, что уже девятый год подряд НБУ и НБП организовывают это важное событие вместе. И с каждым годом оно становится все более мощным и значимым, в частности с позиции рекомендаций для практического применения.

Спасибо International Monetary Fund и Немецкому обществу международного сотрудничества (GIZ). Без вашей поддержки эта конференция не состоялась бы.

Благодарен спикерам конференции, особенно тем, кто смог лично приехать в Киев, несмотря на очередную ужасную атаку на столицу в начале недели.

Не устаю повторять, что мы ценим готовность дышать с нами одним воздухом, хотя в нем и чувствуется запах дыма, быть с нами под одним небом, хотя с него и падают ракеты. Это — о настоящей поддержке, в частности политической.

Благодарен нашим защитникам и защитницам. Здесь, кажется, слова лишние, потому что их вклад как в настоящее, так и в будущее Украины и, собственно, и ЕС — колоссальный.

И, конечно, благодарен команде Национального банка Украины, которые являются авторами, вдохновителями и движущей силой этой конференции. Вы в очередной раз превзошли себя!

