Сложный вызов для Украины
Что важного было на IX Ежегодной исследовательской конференции центробанков Украины и Польши
Пока впечатления еще горячие, вот несколько личных наблюдений, которые, на мой взгляд, стали объединяющими темами конференции:
1. Евроинтеграция Украины не вызывает сомнений.
Есть поддержка и понимание стратегической выгоды от присоединения Украины как для нашего государства, так и для европейского сообщества. Насколько мы созвучны, подтверждает речь главы Европейского центрального банка — Кристин Лагард. Интеграция Украины — это не благотворительность, а прагматичный выбор. Украина может стать катализатором качественных изменений в ЕС. И эта роль — не политическая фигура речи, а четко артикулированная позиция со стороны европейских лидеров.
2. Реформы — первоочередные.
Лагард очень четко заявила: удержать преимущества от интеграции можно только через постоянные реформы. Если Украина будет придерживаться курса институциональных реформ и продолжать адаптировать свою экономику и финансовую систему к новым возможностям, она может стать жизненно важным двигателем роста. Существует четкая связь между сильными институтами и экономической устойчивостью.
Мы фактически догоняем движущуюся цель
Конечно, мы осознаем, какой объем работы необходимо выполнить. И новых кандидатов на членство в ЕС, и текущих членов объединения ждет долгий путь реформ. Согласен с главой банка Литвы Гедиминасом Шимкусом: «Интеграция — это путешествие, а не пункт назначения».
3. Есть четкий указатель: полная гармонизация со стандартами ЕС.
Это не просто ориентир, а конкретная задача. Но это сложный вызов.
Нужно (а) совместить темп регуляторных изменений с сохранением финансовой стабильности; (б) реагировать на то, что регулирование в ЕС тоже постоянно меняется.
Мы фактически догоняем цель, которая движется. Поэтому нужен подход смартрегуляций: достаточный минимум там, где необходимо, осознанность в каждом решении.
Каждая страна должна адаптировать путь европейской интеграции к своему контексту. Так, в случае Украины перед финансовой системой стоит не только задача реформ, но и поддержка восстановления.
4. Центробанки не могут предотвратить внешние потрясения, которые в последнее время происходят все чаще, но важно, как мы на них реагируем.
Мы можем предотвратить инфляционные последствия воздействия на нашу экономику и сделать это, не подрывая устойчивость нашей системы.
5. Для усиления конкурентоспособности необходимо развивать финансовые рынки. Именно они могут стать не только основной для притока инвестиций, но и столпами геополитической устойчивости.
Последние два дня были весьма насыщенными. Я благодарен Narodowy Bank Polski за то, что уже девятый год подряд НБУ и НБП организовывают это важное событие вместе. И с каждым годом оно становится все более мощным и значимым, в частности с позиции рекомендаций для практического применения.
Спасибо International Monetary Fund и Немецкому обществу международного сотрудничества (GIZ). Без вашей поддержки эта конференция не состоялась бы.
Благодарен спикерам конференции, особенно тем, кто смог лично приехать в Киев, несмотря на очередную ужасную атаку на столицу в начале недели.
Не устаю повторять, что мы ценим готовность дышать с нами одним воздухом, хотя в нем и чувствуется запах дыма, быть с нами под одним небом, хотя с него и падают ракеты. Это — о настоящей поддержке, в частности политической.
Благодарен нашим защитникам и защитницам. Здесь, кажется, слова лишние, потому что их вклад как в настоящее, так и в будущее Украины и, собственно, и ЕС — колоссальный.
И, конечно, благодарен команде Национального банка Украины, которые являются авторами, вдохновителями и движущей силой этой конференции. Вы в очередной раз превзошли себя!
Текст опубликован с разрешения автора