Пять сериалов лета Сегодня, 08:50 Цей матеріал також доступний українською peopledotcom.files.wordpress.com Фоззи: Призер прогнозной гонки — еще один амбициозный проект от Showtime Самый громкий голос с Расселом Кроу peopledotcom.files.wordpress.com

Пять сериалов, на которые стоит обратить внимание этим летом

В отличие от сериального прогноза на год летний более конкретен — даты известны, слоты заполнены, трейлеры в Сети. Наведем же окончательную резкость в этом вопросе: какие премьерные сезоны стоит оценить в ближайшее время.

Благие знамения

Amazon, 6 эпизодов, 31 мая

Строго говоря, этот мини-сериал стартует в последний день весны, но прошу не придираться, премьера — не инаугурация, да и смотреть все равно будем уже летом. Все упоминания о Благих знамениях начинаются с упоминания литосновы — одноименного романа знаменитых фантастов Терри Пратчетта и Нила Геймана. Подобная кооперация — редкий случай, однако стоит отметить, что большую часть романа написал Пратчетт. С экранизацией книги долгое время носился режиссер Терри Гиллиам, но для него и двадцать лет не срок, то ли дело Amazon, за пару лет управились.

Нам покажут преисполненную черного юмора историю ангела и демона, которые попытаются отменить Апокалипсис. В главных ролях заявлены Дэвид Теннант и Майкл Шин, по предпоследней моде весь каст составлен преимущественно из британских актеров, точечно усиленных американцами, среди которых стоит отметить Майкла Маккина (Лучше звонить Солу) и умничку Мирей Инос (Убийство), не забывая и о Джоне Хэмме (Безумцы).

Нам покажут преисполненную черного юмора историю ангела и демона

Благие знамения точно будут сравнивать с Американскими богами Нила Геймана, концепты близки, но на англичан надежды больше. Режиссером стал Дуглас Маккиннон, это он снял Безобразную невесту (спецпроект Шерлок, в котором героев вернули в XIX век), за что получил Эмми. Держим кулаки за них.

ООО Вечная благодать

Epix, 10 эпизодов, 2 июня

В данном случае сработал трейлер — хорошая работа, будет обидно, если сам сериал провалится. Молодой мошенник (Джимми Симпсон) втирается в доверие к мутному пастору (Бен Кингсли), но лучше бы он этого не делал — священник оказывается крепким орешком, и еще неясно, на чей крест первым ворон сядет. Репутация малоизвестного в наших широтах канала Epix, равно как и достижения продюсеров сериала не особо впечатляют, но, повторюсь, трейлер интригует.

Слишком стар, чтобы умереть молодым

Amazon, 10 эпизодов, 14 июня

О следующем соискателе славы пока мало что известно, только простая фабула — лос-анджелесский коп погружается в преступный мир. Но мы‑то знаем: неважно, о чем, главное — кто. А тут у руля Николас Виндинг Рефн (Драйв, Бронсон, Вальхалла), и, значит, нам гарантированы ультрацвета, наркотрипы и реки крови.

В главной роли — Майлз Теллер (юный барабанщик из Одержимости), в эпизоде — легендарный геймдизайнер Хидэо Кодзима. И вот еще что — Рефн решил расширить каждый эпизод до полутора часов! Как по мне, заявка на успех. Правда, злые языки говорят, что шансы на откровение или полный провал приблизительно равны, но уже хочется составить собственное мнение.

Город на холме

Showtime, 10 эпизодов, с 16 июня

Тот случай, когда главные звезды проекта прячутся в списке продюсеров — сладкая парочка Бен Аффлек и Мэтт Дэймон задумала экранизировать историю «бостонского чуда», победы правосудия над криминалом в отдельно взятом городе. Дело было в девяностых, туда мы и проследуем, чтобы увидеть, как новый чернокожий прокурор поборет мафию.

В касте обращает на себя внимание Кевин Бейкон, но и не такие звезды впоследствии горько сожалели о культпоходе в телевизор, так что лучше «на опыте» изучим позицию «режиссер». А там люди вроде бы душевные, Майкл Куэста (Клиент всегда мертв и два первых сезона Родины, что важно), а также Гэвин О’Коннор (Воин, тот, что фильм с Харди, а не сериал). Так что сериал небезнадежен, первый эпизод засветят в Сети за неделю до премьеры, есть такой маркетинговый метод. Посмотрим, сработает ли.

Самый громкий голос

Showtime, 7 эпизодов, с 30 июня

Следующий призер прогнозной гонки — еще один амбициозный проект от Showtime, мини-сериал, повествующий о Роджере Эйлсе, влиятельном гендиректоре канала Fox News и консультанте президентов-республиканцев, от Никсона до Трампа. Заявлен полный шкаф грязного белья — от манипуляции общественным мнением до обвинения в харассменте. Тут бы нам, конечно, и заскучать от пробелов в матчасти, но — внимание! — на первом плане Рассел Кроу и Наоми Уоттс.

Напрашивается параллель с недавним фильмом Власть — там тоже звезда (Кристиан Бейл) перевоплощалась в толстого исторического персонажа (Дика Чейни), а история адресовалась в основном американской аудитории, знакомой с политическим ландшафтом. Но вдруг нас приятно удивят?

Также держим на карандаше премьеры Netflix (Городские истории и Когда они нас увидят), НВО (Эйфория) и АМС (NOS4A2).

Колонка опубликована в журнале НВ за 6 июня 2019 года. Републикация полной версии запрещена.



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