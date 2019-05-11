Пять лет спустя Сегодня, 09:03 524 Цей матеріал також доступний українською

За выборами, обещаниями и ссорами, за всем шоу, в которое превратилась наша жизнь всего за пару месяцев, война словно отступила в тень. Но ведь она рядом

В последние дни социальные сети активно напоминают о событиях пятилетней давности. Та весна, весна 2014‑го, постоянно догоняет, не отпускает, возвращает в прошлое. Будто все началось буквально вчера, будто время спрессовалось. Наверное, так и есть, ведь кто‑то прожил эти пять лет так, словно никакой войны и не было. Жизнь идет своим чередом, а ситуация с погибшими и покалеченными его не касается. Но для другой части граждан время и впрямь уплотнилось. Когда ты до мельчайших подробностей помнишь все, что происходило осенью 2014‑го или зимой 2015‑го.

Помнишь, например, что в конце апреля 2014‑го зелень вдоль трассы из Харькова в Луганск была особенно яркой и свежей, а Донец и Айдар — реки, чьи названия вскоре станут регулярно попадать в сводки новостей, — оставались спокойными, совсем не прифронтовыми.

Весна вообще тогда была нежной. Хотя время от времени срывались дожди. Многие казались нервными и растерянными, напряженными — в ожидании опасности. Более того — опасность и правда обитала совсем близко. Уже тогда Славянск заняли россияне, а в Луганске захватили помещение СБУ. Публика вокруг захваченного здания была пестрая и шумная. Большинство местных пробегали по своим делам. У всех вообще было много дел, ими еще можно было заниматься, игнорируя реальность, портившуюся на глазах.

Остальное — дело времени. И нашего упорства

Затем пять лет войны. Все эти пять лет случалось ездить по трассам Донбасса, возвращаться в эти города и села, удивляться невероятным знакомствам, наблюдать, как отстраиваются школы и ремонтируются мосты. Все это время шла война, все это время по стране передвигались военные — кто на передовую, кто назад, в мирные тыловые города, жившие, казалось, своей жизнью, где просто не было места для чужой боли.

Несколько дней назад возвращались из Авдеевки и вдруг подумалось: пять лет. Прошло пять лет.

За последними событиями, за выборами, обещаниями и ссорами, за всем этим шоу, в которое превратилась наша жизнь всего за пару месяцев, война словно отступила в тень. Хотя, конечно, все это время оставалась рядом. Выборы закончились, страсти постепенно улеглись, силы перегруппировываются, и война опять проступает.

Она же на самом деле все это время была здесь, и ни одним шоу ее, к сожалению, не остановишь. Нам и дальше придется с ней жить. А, значит, кто‑то продолжит от нее дистанцироваться, перекладывая ответственность уже на новую власть (за которую, скорее всего, и голосовал), а кто‑то вновь и вновь будет возвращаться на восток, принимая эту самую ответственность на себя.

Мне кажется, сейчас очень важный и очевидный момент для всех, кто эти годы занимался волонтерством, помогал гражданским, поддерживал военных. Со сменой власти ведь ничего не изменилось. Поскольку поддерживали добровольцы не власть, что бы ни говорила пропаганда. Они поддерживали страну. А так как для страны ничего не изменилось, да и войну вряд ли кто‑нибудь остановит простым желанием “прекратить стрелять”, то и поддерживать придется дальше.

Также, думаю, мало что изменится и для местных. Для тех, кто за пять лет четко определился со своей позицией, выбрав не пассивное наблюдение за телевизионной сеткой, а активную позицию, включившись в жизнь страны и в жизнь в целом.

Их здесь теперь нельзя не заметить, их много, и они уверены в том, что делают. И вряд ли это изменится вместе с возможной сменой политической риторики и идеологической конъюнктуры.

Активисты, волонтеры, педагоги — люди последних пяти лет, люди времен войны, они уже никуда не уедут, не оставят свои города, не оставят свой Донбасс. Они продолжат работать, рассчитывая не столько на поддержку государства, сколько на нашу поддержку — тех, кто в свое время приехал сюда и теперь время от времени возвращается.

Нам с ними и дальше нужно держаться вместе, делая то, что кажется важным. Главное при этом помнить, что именно для нас было важным пять лет назад и что не потеряло своей значимости за все это время. Остальное — дело времени. И нашего упорства.

Колонка опубликована в журнале Новое Время за 9 мая 2019 года. Републикация полной версии запрещена.



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