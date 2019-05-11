#
Сергей Жадан
Пять лет спустя
Валерий Пекар
Демократическое похмелье
Наире Вудс
Почему соцсети проигрывают
Андрей Смирнов
Трамп приедет к Зеленскому. Возможно
Спецтема: Зеленский — новый президент Российские паспорта для "Л/ДНР"
Сергей Жадан - фото

Сергей Жадан

Писатель, поэт  

Пять лет спустя

Сегодня, 09:03
524
Цей матеріал також доступний українською

За выборами, обещаниями и ссорами, за всем шоу, в которое превратилась наша жизнь всего за пару месяцев, война словно отступила в тень. Но ведь она рядом

В последние дни социальные сети активно напоминают о событиях пятилетней давности. Та весна, весна 2014‑го, постоянно догоняет, не отпускает, возвращает в прошлое. Будто все началось буквально вчера, будто время спрессовалось. Наверное, так и есть, ведь кто‑то прожил эти пять лет так, словно никакой войны и не было. Жизнь идет своим чередом, а ситуация с погибшими и покалеченными его не касается. Но для другой части граждан время и впрямь уплотнилось. Когда ты до мельчайших подробностей помнишь все, что происходило осенью 2014‑го или зимой 2015‑го.

Помнишь, например, что в конце апреля 2014‑го зелень вдоль трассы из Харькова в Луганск была особенно яркой и свежей, а Донец и Айдар — реки, чьи названия вскоре станут регулярно попадать в сводки новостей, — оставались спокойными, совсем не прифронтовыми.

Весна вообще тогда была нежной. Хотя время от времени срывались дожди. Многие казались нервными и растерянными, напряженными — в ожидании опасности. Более того — опасность и правда обитала совсем близко. Уже тогда Славянск заняли россияне, а в Луганске захватили помещение СБУ. Публика вокруг захваченного здания была пестрая и шумная. Большинство местных пробегали по своим делам. У всех вообще было много дел, ими еще можно было заниматься, игнорируя реальность, портившуюся на глазах.

Остальное — дело времени. И нашего упорства

Затем пять лет войны. Все эти пять лет случалось ездить по трассам Донбасса, возвращаться в эти города и села, удивляться невероятным знакомствам, наблюдать, как отстраиваются школы и ремонтируются мосты. Все это время шла война, все это время по стране передвигались военные — кто на передовую, кто назад, в мирные тыловые города, жившие, казалось, своей жизнью, где просто не было места для чужой боли.

Несколько дней назад возвращались из Авдеевки и вдруг подумалось: пять лет. Прошло пять лет.

За последними событиями, за выборами, обещаниями и ссорами, за всем этим шоу, в которое превратилась наша жизнь всего за пару месяцев, война словно отступила в тень. Хотя, конечно, все это время оставалась рядом. Выборы закончились, страсти постепенно улеглись, силы перегруппировываются, и война опять проступает.

Она же на самом деле все это время была здесь, и ни одним шоу ее, к сожалению, не остановишь. Нам и дальше придется с ней жить. А, значит, кто‑то продолжит от нее дистанцироваться, перекладывая ответственность уже на новую власть (за которую, скорее всего, и голосовал), а кто‑то вновь и вновь будет возвращаться на восток, принимая эту самую ответственность на себя.

Мне кажется, сейчас очень важный и очевидный момент для всех, кто эти годы занимался волонтерством, помогал гражданским, поддерживал военных. Со сменой власти ведь ничего не изменилось. Поскольку поддерживали добровольцы не власть, что бы ни говорила пропаганда. Они поддерживали страну. А так как для страны ничего не изменилось, да и войну вряд ли кто‑нибудь остановит простым желанием “прекратить стрелять”, то и поддерживать придется дальше.

Также, думаю, мало что изменится и для местных. Для тех, кто за пять лет четко определился со своей позицией, выбрав не пассивное наблюдение за телевизионной сеткой, а активную позицию, включившись в жизнь страны и в жизнь в целом.

Их здесь теперь нельзя не заметить, их много, и они уверены в том, что делают. И вряд ли это изменится вместе с возможной сменой политической риторики и идеологической конъюнктуры.

Активисты, волонтеры, педагоги — люди последних пяти лет, люди времен войны, они уже никуда не уедут, не оставят свои города, не оставят свой Донбасс. Они продолжат работать, рассчитывая не столько на поддержку государства, сколько на нашу поддержку — тех, кто в свое время приехал сюда и теперь время от времени возвращается.

Нам с ними и дальше нужно держаться вместе, делая то, что кажется важным. Главное при этом помнить, что именно для нас было важным пять лет назад и что не потеряло своей значимости за все это время. Остальное — дело времени. И нашего упорства.

Колонка опубликована в журнале Новое Время за 9 мая 2019 года. Републикация полной версии запрещена.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени 

Теги:   Общество Донбасс

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

ТОП-3 мнений

Ульяна Супрун - фото
Ульяна Супрун
8 фактов. Что нужно знать об алкоголе
10995
Фрэнсис Фукуяма - фото
Фрэнсис Фукуяма
Почему именно Украина?
8921
Александр Пасховер - фото
Александр Пасховер
Жуткий тост Сталина
8774
Алексей Бондарев - фото
Алексей Бондарев
10 детективов и триллеров, от которых невозможно оторваться. Блог Алексея Бондарева
75789
Павел Казарин - фото
Павел Казарин
Президент войны. Какой план у Кремля для Зеленского
25172
Владимир Фесенко - фото
Владимир Фесенко
Что не так с инаугурацией Зеленского?
21558
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Да будет Украине Зеленский
110674
Иван Примаченко - фото
Иван Примаченко
Я получил все ответы от Зеленского
78117
Алексей Бондарев - фото
Алексей Бондарев
10 детективов и триллеров, от которых невозможно оторваться. Блог Алексея Бондарева
75789

Стань автором

Если Вы хотите вести свой блог на сайте Новое время, напишите, пожалуйста, письмо по адресу:

nv-opinion@nv.ua

Выбор редакции

Политика

Вчера, 17:26

img
Могу стать министром соцполитики: интервью с Шустером - максимально кратко
События

Вчера, 12:16

img
Семейно-дипломатический скандал. Что известно об истории украинки, сына которой удерживают в посольстве Дании
Культура

Сегодня, 09:44

img
Двойные жизни и Детектив Пикачу. Главные кинопремьеры недели