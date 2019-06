Пять идей, которые касаются всех Сегодня, 17:31 32

Ключевые тезисы после фестиваля креативности Cannes Lions

1. Продукт важнее всего. Если ваш продукт — говно, вас не спасет никакой маркетинг, никакие социальные инициативы, скидки и акции. Если ваш продукт недостаточно хорош, меняйте его, пока он не станет идеальным. Как сказал директор по маркетингу Бургер Кинг: «Я не успокоюсь, пока мой 4-летний сын не сможет есть в Бургер Кинг все. Абсолютно любую еду из меню».



2. Прислушивайтесь к своему потребителю. Следите за ним. Успешный ребрендинг Dunkin' Donuts, превратившихся в Dunkin' состоялся, потому что компания и работавшее над ребрендингом агентство проанализировали социальные сети и увидели, что покупатели и так сокращают название бренда до Dunkin'.



3. Формула успеха любого проекта кроется в трех компонентах: инсайт+новые технологии+социальная составляющая. Президент Unilever со сцены дворца фестивалей сказал, что у бренда, который не создает смыслы, у которого нет социального предназначения, нет шансов выжить.



4. Самые эффективные проекты рождаются в доверии и долгосрочном партнерстве. Apple работает с одним и тем же агентством 20 лет. Вы должны найти «своих» людей, построить доверительные отношения и вместе двигаться дальше — вместе создавая великие вещи, вместе переживая неудачи, вместе преодолевая трудности, вместе побеждая.



5. Done is better than perfect. Сегодня на лекции обладатель каннского льва, многолетний продюсер знаменитого шоу Saturday Night Live Лорн Майкл рассказывал: «Каждый понедельник я прихожу на работу, в офисе сидит команда и обсуждает субботнее шоу. И я говорю им: „Оставьте. Это шоу — уже прошлое“. И спрашиваю про идеи для новой субботы. Как правило, ни у кого нет идей, и мы просто начинаем что-то обсуждать. Вот уже 40 лет в понедельник у нас еще ничего не готово. Вот уже 40 лет мы выходим в эфир не тогда, когда готовы, а в субботу. В 23:30».

