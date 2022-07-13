Мощное оружие Путина. Почему Россия остается в выигрыше, несмотря на санкции 13 июля, 13:40 Эксклюзив НВ

Что бы Россия ни потеряла из-за ограничения поставок газа, она выиграла от резкого роста цен. И в основном за счет собственной тактики Москвы по созданию энергетического оружия

С середины июня российский производитель Газпром сократил потоки газа по коридору Северного потока — 1 в Германию примерно на 60% от суточных контрактных объемов, что побудило федеральное правительство в Берлине поднять уровень опасности до тревожного (второй уровень опасности из трех возможных) и подготовиться к худшему. Газпром утверждает, что сокращение было вызвано тем, что турбина, необходимая для работы Северного потока — 1, которую отправили в Канаду для ремонта, не могла быть отправлена обратно из-за санкций.

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Некоторые наблюдатели разоблачили блеф Газпрома и заявили, что его действия кажутся политически мотивированными. Они указали на то, что если бы Газпром был действительно коммерчески-ориентированной компанией, он бы компенсировал падение поставок по Северному потоку — 1 увеличением поставок по украинскому транзитному маршруту. Вместо этого государственный российский энергетический гигант предпочел сохранить ограниченные объемы транзита через Украину, отправляя только 40% поставок.

Поскольку с 11 июля проходит десятидневное техническое обслуживание Северного потока — 1, раздаются голоса, предполагающие, что Газпром может использовать отключение в качестве предлога, чтобы не возобновлять потоки после 21 июля, что спровоцирует дальнейший хаос на газовых рынках. Хотя существует вероятность того, что Россия сократит поставки до минимального уровня или сократит их вовсе, размер ущерба, который она может нанести, и способность Европы выдержать суровую зиму будут зависеть от мер, которые будут приняты сейчас.

ЕС может отключиться от поставок газа из России раньше, чем некоторые предполагают

До сих пор использование Россией поставок природного газа в качестве политического оружия было в основном успешным. Решение Газпрома не направлять больше газа в Европу в 2021 году, несмотря на рост спроса после коронавируса, сокращение его поставок в несколько европейских стран и компаний с начала войны в Украине, а также недавнее резкое сокращение поставок через Украину и Северный поток — 1 — все это помогло поднять цены до рекордного уровня.

Что бы Россия ни потеряла из-за ограничения поставок газа, она выиграла от резкого роста цен.

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