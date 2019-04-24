Путин вновь переходит черту Сегодня, 19:41 396 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 24 апреля 2019 года

Путин вновь переходит черту. Глава РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых «ДНР» и «ЛНР».

Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Поправки в закон О гражданстве Российской Федерации, которые позволят президенту РФ предоставлять российское гражданство отдельным категориям иностранцев по упрощенной схеме, вступили в силу в конце марта 2019 года.

В соответствии с ними гражданство России могут в льготном режиме получать люди из стран «со сложной общественно-политической и экономической обстановкой», а также из государств, где «происходят вооруженные конфликты и смена режима». Кроме того, закон упрощает прием в российское гражданство россиян, проживающих за рубежом.

По мнению Путина, подобная инициатива – это «гуманитарный вопрос». «У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти. Но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории Донецкой и Луганской республик, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав, - это переходит всякие границы с точки зрения прав человека», - сказал он.

Украина обратилась в Совет Безопасности ООН из-за решения России упростить процедуру выдачи жителям оккупированного Донбасса российских паспортов.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

«Этот дерзкий шаг противоречит одобренным Советом Безопасности Минским договоренностям», - заявил он в Twitter.

Попыткой сделать легитимным российское военное присутствие на Донбассе назвал акцию Кремля действующий президент Петр Порошенко. Он уточнил, что таким образом Москва готовится аннексировать восточный регион Украины.

Отреагировала на российскую «идею» и команда Владимира Зеленского. На своей официальной странице они опубликовали заявление, в котором назвали действия России «признанием ответственности в качестве государства-оккупанта, которое ведет против Украины войну».

Посольство США в Украине осудило решение России об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. Там считают, что указ президента РФ является абсурдным и дестабилизирующим.

До того, как Россия вмешалась в и без того бурное течение украинской жизни, происходило такое…

Вакарчук фронтменом БПП не будет. Лидер известной украинской группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук опроверг слухи о том, что он может возглавить список Блока Петра Порошенко (БПП) на осенних выборах в Верховную Раду.

Об этом он заявил в комментарии журналистке НВ Кристине Бердинских в Twitter.

«Как правило, я слухи не комментирую. Однако раз уж прямо спросили, отвечу. Нет, это неправда!» – ответил музыкант, не лишенный политических амбиций.

Слухи о Вакарчуке появились не на пустом месте…

Порошенко идет в Раду. Действующий президент Петр Порошенко на встрече с депутатами парламентской фракции Блока его же имени (БПП) заявил о намерении участвовать в выборах в ВР осенью.

Об этом рассказал Артур Герасимов, глава парламентской фракции БПП (крупнейшей в нынешнем созыве парламента – 135 мандатов).

«Мы идем на парламентские выборы», - отметил он. И подтвердил, что формирование партсписков будет происходить через праймериз – процедуру предварительного голосования по кандидатам.

Ранее Герасимов заявлял, что съезд президентской партии состоится после инаугурации нового президента.

А выборы в Раду точно состоятся осенью, - по крайней мере, этого хочет большинство…

К урнам – только осенью. Фракции Народный фронт (НФ) и Блок Петра Порошенко (БПП) выступили с совместным заявлением, в котором высказались против проведения досрочных парламентских выборов.

Заявление зачитал глава фракции НФ Максим Бурбак.

«Верховная Рада пойдет на очередные выборы в октябре – как это предусмотрено Конституцией ... Любые попытки распустить парламент в настоящее время являются вредными и незаконными. Парламент принимает важные законы, правительство работает в поте лица», - подчеркнул он.

А еще БПП и НФ высказались против отставки спикера Рады Андрея Парубия (попал в парламент по спискам НФ), - подобная идея вчера возникла у представителей группы Відродження…

В это же время команда Зеленского взялась примерять на себя роль руководителя страны…

У Зеленского требуют снижения цены газа. Команда шоумена Владимира Зеленского призывает снизить цену газа для населения с 1 мая.

Соответствующее заявление появилось на ФБ-странице команды.

«Давайте не на словах, а на деле покажем, что мы можем принимать решения в интересах людей. Последние четыре месяца цены на газ в Европе снижались и сейчас цена газа для населения в Украине выше, чем цена газа на бирже в Европе. Поэтому мы призываем НАК Нафтогаз Украины и Кабинет Министров провести соответствующие консультации с МВФ и, вместо запланированного повышения, выйти на соответствующее понижение цены газа для населения с 1 мая», - сказано в заявлении.

Интересно, что Кабмин уже решил снизить стоимость газа.

Еще в октябре 2018 года правительство постановило, что с 1 мая 2019-го цена газа для населения и тепловой генерации составит 8,6 грн/куб. м. Но два дня назад в НАК Нафтогаз сообщили, что согласовали с Кабмином уменьшение регулируемой цены на газ для населения с 1 мая на 30 копеек – до 8,25 грн/куб. м.

В компании пояснили, что разработали такой механизм: если рыночная цена газа для промышленных потребителей будет ниже установленной Кабмином, то и цена для населения снизится. А если выше – то остается на уровне, принятом правительством.

А у НАБУ вытребовали решение завести против компании Зеленского дело…

НАБУ взялось за Зеленского. НАБУ начало расследование по факту возможной растраты средств Госагентства по вопросам кино компанией Киноквартал, которая принадлежит новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом на заседании антикоррупционного комитета Рады сообщил директор бюро Артем Сытник.

По его словам, в начале апреля в НАБУ поступило заявление от организации Союз добровольцев относительно совершения Кинокварталом коррупционного правонарушения.

Речь идет о том, что Госкино финансировало 49% бюджета фильма этой компании под названием Я, ты, он, она.

В Союзе добровольцев заявили, что условием финансирования было создание фильма полностью на украинском языке. Однако компания Зеленского условие, мол, не выполнила. А значит, допустила растрату госсредств.

По словам Сытника, по итогам информационно-аналитической проверки детективы не установили факта преступления и отказались начинать уголовное производство.

Однако Союз добровольцев обратился в суд, который обязал детективов НАБУ открыть производство.

«Решение суда исполнено, уголовное производство зарегистрировано», - сообщил директор НАБУ.

Новости появились и в одном скандальном деле – уголовно-политическом…

Пошли на сделку. Подозрение вероятным исполнителям убийства активистки Катерины Гандзюк было изменено, так как они пошли на сделку со следствием.

Об этом сообщил Андрей Лысенко, пресс-секретарь Генеральной прокуратуры.

По его словам, пятеро исполнителей убийства признали свою вину. И дали правдивые, полные показания, в том числе и об участии в преступлении других лиц.

А под «другими лицами» в деле фигурируют экс-губернатор Херсонщины, его зам (оба – представители БПП), и глава облсовета (представитель Батькивщины).

Теперь соучастникам преступления грозит срок от 7 до 10 лет за нанесение умышленного тяжкого телесного повреждения (приведшего к смерти) в составе группы лиц. Ранее же их подозревали в умышленном убийстве – это срок от 10 до 15 лет или пожизненное.

Помните о том, что принесло вам вчера, живите настоящим и надейтесь на будущее.

В конце – личное обращение (письменное обращение, а не видео, - я же не Зеленский и даже не Порошенко): если хотите читать самое важное за трудный день спокойным вечером прямо в своем смартфоне – подпишитесь на мою рассылку

