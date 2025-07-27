Путин совершает большую ошибку. И вот во что она ему обойдется

В последние несколько дней президент США выдвинул очередной ультиматум сторонам конфликта в Украине, хотя на этот раз Дональд Трамп сосредоточил свой гнев на России. По-видимому, устав наблюдать за участившимися воздушными ударами России по украинским городам и растущими страданиями гражданского населения, Трамп согласился направить в Украину дополнительные средства противовоздушной обороны.

Реклама

В армии мы любим говорить о том, что, по возможности, для борьбы нужно выбирать глупых врагов. Путин, хитрый и жестокий оппортунист, вновь продемонстрировал, что с точки зрения долгосрочной стратегии он может попасть в категорию «глупых врагов».

Ответом Путина на призыв Трампа заключить новое мирное соглашение, — а в противном случае через 50 дней будут введены новые санкции, — стали несколько ночей воздушных налетов на украинские города с использованием сотен дронов и ракет. Торговый оборот России с Америкой в настоящее время составляет около $3 млрд в год. Тарифы на эту торговлю почти наверняка не изменят расчеты Путина. Но если он продолжит свое целеустремленное стремление к порабощению Украины — его неизменная цель с начала войны — может ли он заставить униженного Трампа увеличить поток американского оружия в Украину?