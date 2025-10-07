Путин в отчаянии. Все больше признаков того, что Украина может победить

Действия Путина выглядят всё более отчаянными — рейды дронов по множеству стран НАТО: Польше, Эстонии, Германии, Румынии, Дании и другим. Он идёт на большие риски

Рынок, похоже, успокоился и настроился на восприятие конфликта в Украине как локализованной войны на истощение с ограниченным глобальным воздействием. Действительно, только в первые месяцы, предшествовавшие полномасштабному вторжению в феврале 2022 года и последовавшие сразу за ним, мировые цены на энергоносители и некоторые активы, напрямую связанные с Украиной и Россией, сильно пострадали. Но с тех пор глобальные рынки привыкли к войне в Украине.

Реклама

Складывается впечатление, что главные союзники сторон конфликта — Китай для России, и США с Европой для Украины — выработали некие ограничительные рамки, не позволяющие предпринимать действия, способные вызвать серьёзные последствия для мировых рынков. Так, например, Китай, по всей видимости, серьёзно отчитал Россию летом 2022 года за попытки рискнуть применением тактического ядерного оружия на поле боя.

Известно и то, что США и Германия установили чёткие ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия против России — ни в коем случае не повреждать российский экспорт энергоносителей и тем самым не влиять на мировые цены на нефть и сырьё.

Похоже, что таков был статус-кво вплоть до настоящего момента, но у меня складывается ощущение, что ситуация начинает меняться.