Опыт Путина в ядерных провокациях столь велик и разнообразен, что его нынешние попытки продемонстрировать сдержанность звучат откровенно неубедительно

Вместо того чтобы сопровождать серию российских воздушных провокаций в Балтийском регионе опасной игрой на грани ядерного противостояния, президент России Владимир Путин избрал более тонкий подход.

Реклама

На так называемом Глобальном атомном форуме в Москве Путин расхваливал российскую ядерную энергетическую программу и предложил делиться соответствующими технологиями со «странами Глобального Юга и Востока». В ответ аплодировали лишь лидеры Эфиопии и Мьянмы, но Рафаэль Мариано Гросси, генеральный директор МАГАТЭ (IAEA), который, по-видимому, считает нужным поддерживать связи с Путиным, подтвердил, что Россия занимает лидирующие позиции в продвижении мирного использования ядерной энергии.

Тон Путина заметно отличался от выступления перед ядерными учёными в федеральном исследовательском центре Саров в прошлом месяце, где он провёл закрытое совещание по ядерному беспилотнику «Буревестник», подчеркивая роль науки в укреплении стратегического сдерживания России.