Как Путин планирует снять с себя грехи Сегодня, 09:11 3522 Цей матеріал також доступний українською

В России хотят построить так называемый «Православный Ватикан»

Недавно уже рассказывал о том, как российское государство, включая и Владимира Путина, скатывается в пучину религиозного мракобесия, суеверий и колдовства. Но на этой неделе они там взяли очередную высоту (или, если угодно, пробили очередное дно).

По информации российских СМИ, местная православная церковь обратилась к правительству с просьбой выделить ей более двух миллиардов долларов на строительство так называемого «Православного Ватикана».

План такой: переделать подмосковный город Сергиев Посад, где находится лавра, в центр мирового православия. Город хотят разделить на две части. В одной оставить Лавру, а также построить православную библиотеку, церковный суд, музей, молодежный центр и другие религиозные здания.

Во вторую часть Сергиева Посада они хотят перенести все административные здания, а также дома местных жителей. Всего церковники собираются перестроить 400 гектаров города. Судя по всему, деньги выделят, и проект начнет реализовываться. Как я рассказывал ранее, российская власть дико набожная и религиозная. Они понимают, что очень много грешат и мечтают о снятии с себя грехов.

Российская власть дико набожная и религиозная

Для этого они живьем сжигают жертвенных верблюдов, режут глотки баранам и коровам, строят церкви, мечети, датсаны и языческие капища, изгоняют демонов и джиннов, а также поклоняются мощам и старцам.



По мысли Владимира Путина и Кирилла Гундяева, строительство гигантского «Православного Ватикана» должно полностью обнулить их грехи и десятки тысяч убитых, и миллионы сломанных жизней, и оболванивание сотен миллионов людей, и беспрецедентный, колоссальный грабеж, которым они заняты уже 20 лет.

Если честно, то я очень сильно в этом сомневаюсь — ведь строительство они снова будут вести не на свои деньги, а на украденные — то есть взятые из госбюджета. Созданный новодел, который они хотят сравнить с Ватиканом, Иерусалимом и Меккой, конечно же, будет содержать в себе примерно ноль божественной благодати, если она вообще существует.

Конечно, при строительстве две трети денег они обязательно украдут, так как иначе они просто не умеют.



Но и главное — если бог, страшный суд и всякое такое действительно существуют, то нет ни малейшего шанса, что Путина и Гундяева простят за все их преступления. Если в религиях есть хоть какая-то правда, то оба они, конечно, попадут в ад. Думаю, что вполне заслуженно.

Больше мировых новостей в видеоблоге Ивана Яковины: