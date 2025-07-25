Что я думаю по поводу «отката» решения власти

Мне сказали, что НАБУ и САП точно не мои герои. Я с этим вполне могу согласиться. Но дело в том, что я хочу, чтобы хоть немного были моими героями президент и его команда

Как и все, я осознаю, насколько опасными и на руку врагу могут быть любые протесты внутри страны, особенно во время войны. Есть много уроков из нашей истории, как пользовались этим россияне.

Но, наверное, мы тем и отличаемся от них и многих других, что острое ощущение несправедливости заглушает у нас чувство самосохранения. И это двигает нас вперед, позволяет сохранять демократию, гибнуть, побеждать, ну и делать глупости также.

Жизнь в Украине с украинцами — это постоянная высокая турбулентность, но по-другому и с другими мы не можем.

Я выехала впервые за год с дочкой за границу на несколько недель и каждый день выслушиваю от нее, как она жалеет, что не на протесте. Я не соскучилась по протестам, мне страшно, но конечно, я бы тоже была бы там, возле театра Франко.

В первый же день я взяла частный комментарий у знакомого депутата, который не подписал этот закон, но и не проголосовал против, и услышала ответ о том, что «просто НАБУ И САП обнаглели и вели себя как короли», и они агенты влияния американских или российских (с этим они не определились) спецслужб. Звучит по-детски, я думала политика — это сложнее. Напомнило охоту на иноагентов в России.

«Это вы совсем обнаглели и ведете себя как короли»

«

Также возникает вопрос — а разве эти институции не создавались с целью контроля над нами для тех, кто все эти годы поставляет нам оружие и дает кредиты? Это новость для кого-то? Так и хочется сказать в ответэто вы совсем обнаглели и ведете себя как короли», но это надо опускаться до этого же уровня.

Также мне сказали, что НАБУ и САП точно не мои герои. Я с этим вполне могу согласиться. Но дело в том, что я хочу, чтобы хоть немного были моими героями президент и его команда, и депутаты, представляющие интересы народа Украины. Чтобы подобные решения принимались взвешенно, заранее выносились на общественное обсуждение, а не подставляли всех нас таким образом.

Антикоррупционные институты, которые, наверное, надо совершенствовать, должны быть независимыми в коррумпированной стране, а не подчиняться человеку президента, это и ребенку понятно. Мечтаю дожить до тех времен, когда мы сможем отказаться от их существования. Но они точно еще не наступили.

А еще меня пугает градус ненависти, который сейчас у многих выше к нашей власти, а не к главному — России. Так не должно быть, это вредно и это еще один коммуникационный провтык власти. А я хочу напомнить, что в обществе есть еще много острых и открытых вопросов, которые требуют протестов.

Не знаю, какое слово подобрать к эмоциям по поводу «отката» решения власти по этому вопросу. Это не радость, это сдержанное удовлетворение, что оно у нас хотя бы так работает, но все же работает.