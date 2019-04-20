Привет от прабабушки Сегодня, 10:21 36 Цей матеріал також доступний українською

Для того чтобы понять, какой вы на самом деле человек и что вами движет, стоит поскрести прошлое — узнать свою историю на два или три поколения назад

Мы — ходячее воплощение наших предков. Все они прожили свою жизнь для того, чтобы мы стали теми, кто есть. Мы — коллективная версия их поведения и физических черт.

Сколько раз вам говорили, что вы рассуждаете точь‑в-точь, как кто‑то из родителей, или что походка у вас, как у деда?

Многие модели нашего поведения сформировались под влиянием природных условий, в которых жили наши предки. Например, в Колумбии любят повторять: “всегда есть mañana (завтра)”. Это означает, что любой вопрос можно отложить на следующий день. Фрукты и овощи растут круг­лый год, время не подгоняет, еда будет всегда.

В Украине, наоборот, суровые зимы вынуждали запасаться фруктами и овощами. Здесь подход “всегда есть mañana” не работает. В результате это повлияло и на многое другое: люди быстрее ходят по улицам и чаще торопятся что‑то успеть к определенному времени года.

Модели поведения наших предков управляют нами

Но поведение формирует не только окружающая среда. Некоторые его особенности — это генетическая память, передающаяся из поколения в поколение.

Есть одно известное исследование, касающееся реакции крыс на запах цветущей вишни. В естественных условиях крыс привлекает этот запах, но в ходе эксперимента ученые били животное током всякий раз, когда оно направлялось к источнику аромата. После нескольких ударов крыса понимала, что запах влечет за собой боль, и начинала его избегать. Примечательно: потомство подопытных крыс унаследовало то же отвращение к цветущей вишне. И два последующих поколения испытывали страх, несмотря на то, что их самих никогда не били током.

Следуя логике эксперимента, отвращение и пристрастия, испытываемые нами, также отчасти достаются по наследству. Звучит безумно, но мы можем бояться чего‑то лишь потому, что этого боялась наша прабабушка.

Почему бы и нет? Если мы можем унаследовать цвет глаз, голос, рост и улыбку (у меня, например, ковбойская походка матери), вполне допустимо предположить, что нам достается и некий опыт предков.

Меня с детства учили целеустремленно двигаться к задуманному. Справляться чем быстрее, тем лучше, не думая об удовольствии от процесса. Весь смысл был не в путешествии, а в пункте назначения, и едва его удавалось достичь, как сразу же появлялся новый пункт, цикл повторялся. Став взрослым, я узнал — теоретически, — что счастливее те, кто живет настоящим моментом. Мне потребовалось приложить большие усилия для того, чтобы изменить свое поведение, и эта работа продолжается до сих пор.

Я не претендую на звание ученого, бихевиориста, генеалога или эксперта по крысам, но чем старше я становлюсь, тем больше верю, что именно так все и происходит: модели поведения наших предков управляют нами.

Пару недель назад я был в Италии. Часть моей семьи жила в окрестностях Неаполя еще до того, как эмигрировала в Америку.

Фамилию Сантаниелло (в Нью-Йорке она трансформировалась в Сантенелло) можно увидеть на слесарных мастерских, магазинах одежды, пекарнях и так далее. Не так давно мои прямые предки ходили по тем же улицам, что и я, вдыхали запах того же соленого моря и чувствовали вкус той же еды.

Мои предки эмигрировали из Неаполя в США более 100 лет назад — с небольшим жизненным опытом и без знания английского языка. А в 2019‑м я стоял на том же месте, где когда‑то стояли они. Это было невероятно. Особенно встречи с местными жителями.

Мне запомнился Бьяджо, ему 72 года, хотя душой он намного моложе. Он владеет магазином дизайнерской одежды Santaniello’s Clothes уже более шестидесяти лет. Он носит одежду, которая полностью соответствует первоклассному стилю его магазина — серые отглаженные брюки, стильные серебряные часы и сине-рыже-бело-желтый шарф с узором пейсли, виднеющийся из‑под темно-синего кардигана и придающий завершенность всему образу.

Меня что‑то связывает с этим человеком, что‑то, чего я не могу объяснить. Каким‑то образом мы поняли, что мы дальние родственники. Может быть, по нашим лбам одинаковой высоты, возможно, по сходству носов или подбородков. Но в большей степени об этом говорило поведение.

Когда Бьяджо показывал мне свой магазин, я наблюдал за тем, как он жестикулирует. Это были руки моего отца, и двигались они точно так же. Я могу объяснить это сходство, лишь списав его на генетику и даже на генетическую память. Я не могу объективно доказать, что мы одной крови, но я это чувствую.

А вам известно, откуда вы родом? Знаете ли вы свою историю на два или три поколения назад? Выяснив это, вы сможете понять природу своих поступков и тех вещей, которые вам нравятся или не нравятся в вас самих. Возможно, вам удастся избавиться от привычек, которые вы неосознанно унаследовали и которым следуете автоматически.

И если вы этого еще не сделали, стоит немного поскрести свое прошлое, чтобы узнать больше о том, кто вы есть.

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Колонка опубликована в журнале Новое Время за 18 апреля 2019 года. Републикация полной версии запрещена.



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