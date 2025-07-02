Это нужно менять. Тяжелый разговор о лишении гражданства

Мы не можем построить государство, в котором предатель имеет голос такого же веса, как и тот, кто за это государство рискует жизнью

Мы — граждане Украины. Мы живем в стране, которая воюет. И в нашем обществе одновременно есть две противоположности.

Есть солдат в окопе, который ежесекундно рискует жизнью, борясь за свободу страны. И есть подонки, которые распространяют российские нарративы, сотрудничают с российскими спецслужбами, ждут русский мир в Украине.

И у обоих есть украинское гражданство.

Это не о свободе слова или выбора. Это — моральная аномалия.

Гражданство — это ответственность, которая идет рядом с правами.

Гражданство — это не просто иметь паспорт с тризубом. Это — взаимное соглашение: ты — за это государство, а оно за тебя!

Я считаю, что нам уже давно надо начать широкую публичную дискуссию об институте негражданина — статусе, при котором человек живет в стране, пользуется базовыми правами, но не имеет политического влияния: не голосует и не избирается. Ни на уровне центральной власти, ни на уровне территориальной громады.

Да, международное право предостерегает от подобных институтов. Но например в Латвии и Эстонии люди, которые не прошли натурализацию после восстановления независимости, получили «серые паспорта». Таким образом молодые государства защищались от колониального шлейфа. Украина же позволила оставить это бремя у себя.

Может, пришло время пересмотреть эту часть общественного договора?!

Гражданство — это не только юридический статус, это акт доверия. Государство доверяет своим гражданам. И имеет право в исключительных случаях пересмотреть соглашение о доверии.

Осужденные за госизмену коллаборационисты и сепаратисты, «пятая колонна», распространяющая антиукраинский нарратив, и даже коррупционеры!

В этих случаях надо реально рассматривать возможность лишения гражданства. Если ты предаешь свою страну, позоришь ее, воруешь у нее, то зачем тебе ее паспорт?

Или если кто-то отсидел за государственную измену, то он может и дальше себе спокойно быть гражданином государства, которое предал?

Мы не можем построить государство, в котором предатель имеет голос такого же веса, как и тот, кто за это государство рискует жизнью.

Это нужно менять. И чем быстрее, тем лучше!

