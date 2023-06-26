Апатия диктатора. Действительно ли Пригожин хотел захватить Москву 26 июня, 15:53

Странный поход ЧВК «Вагнер» на Москву закончился ничем и стал разочарованием для многих вагнеровцев и так называемых национал-патриотов России

Тем не менее, самое вооруженное восстание Евгения Пригожина стало тем Рубиконом, за которым уже не будет возврата ни для Путина, ни для самого Пригожина.

Сегодня основным вопросом остается то, почему основатель и лидер ЧВК «Вагнер» согласился развернуть свои войска и поверить в какие-то гарантии, которые Кремль выразил устами своего белорусского вассала Лукашенко. Чтобы ответить на этот вопрос, стоит рассмотреть всю ситуацию с неповиновением Пригожина несколько под другим ракурсом, чем подают в СМИ. Анализируя весь бунт вагнеровцев, нужно рассмотреть гипотезу, согласно которой Пригожин и не имел цели брать штурмом Москву. Цель всего его недолгого восстания могла быть совсем иной, чем та, которую преследуют все мятежи и восстания.

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Если следовать данной гипотезе, можно сделать ряд выводов.

Во-первых, вооруженное восстание Пригожина на территории России не носило спонтанный характер, а было хорошо спланированной, продуманной и заранее подготовленной операцией.

Во-вторых, Пригожин не мог действовать самостоятельно, не заручившись поддержкой определенных лиц, которые должны гарантировать ему свою поддержку.

Пригожин дал сигнал всем, кто хочет отстранить Путина от власти

В-третьих, такие лица могут быть как представителями других стран (США, Великобритания, Турция, Китай), так и отдельными лицами или определенной группой политических, финансовых и военных элит внутри России, входящих в окружение кремлевского диктатора. Если это так, то определенную роль в данном сценарии играет и белорусский диктатор Лукашенко, а значит, он уже предал Путина и делает ставку на другого человека.

Если сбывается именно последний пункт, становится понятно, почему бунт Пригожина должен был закончиться именно так, как и закончился.

Руководствуясь выше изложенной гипотезой, что лидер ЧВК «Вагнер» изначально не собирался захватывать Москву, перед нами встает вопрос о подлинных целях и задачах Пригожина. Среди таких можно выделить следующие:

Продемонстрировать россиянам несостоятельность Путина и его ближайшего окружения эффективно противостоять определенной силе и гарантировать гражданам безопасность. Речь идет о силе не как политической или экономической единице, а именно о силе военной, которая способна сопротивляться регулярной армии РФ и побеждать в случае начала гражданской войны.

Показать апатию диктатора, его страх и страх его окружения. Такой сигнал важен не столько в контексте общественного мнения россиян, сколько в контексте дальнейших действий основных групп влияния в окружении Путина. Элиты наглядно увидели, что «король голый» не способен адекватно реагировать на реальные вызовы и угрозы, а значит, он не способен защитить Россию не только от внешнего вторжения, но и от внутреннего восстания. Поэтому такой президент должен уйти в отставку.

Пригожин дал сигнал всем, кто хочет отстранить Путина от власти, но до 24 июня боялся не только это сделать, но и говорить о таком. Отныне люди увидели, что имея оружие и войска, практически за считанные дни можно уничтожить всю путинскую вертикаль, потому что по сути и вертикаль не что иное, как карточный домик.

Молчание многих российских чиновников высшего ранга свидетельствует о том, что многие не верят в победу Путина в войне с Украиной, а потому будут пытаться искать варианты лично для себя. Конечно, такие варианты будут предусматривать намерения российских элит договориться с Западом, получить личные гарантии безопасности, а также подыскать замену Путину и наконец передать кремлевского преступника МКС в Гааге, или физически его уничтожить.

На сегодняшний день самые большие риски по всей ситуации несут двое — Путин и Пригожин. Отныне Пригожину грозит смерть, а также потеря контроля над ЧВК «Вагнер». А без «Вагнера» Пригожин — это уже не тот «бравый воин», который брал Ростов. Кроме того, и сама ЧВК «Вагнер» со временем может быть трансформирована таким образом, что от нее не останется абсолютно ничего.

Что касается кремлевского диктатора, то это только первый аккорд в его похоронном марше. Увидев растерянность и апатию Путина, уже никто никогда не поверит в миф о сильном лидере, способном на эффективные шаги и решительные действия.

Время Путина подходит к своему логическому концу. Поэтому следует думать над тем, с кем в ближайшем будущем Украине придется иметь дело в качестве высшего руководства России.

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