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Владимир Спиваковский

Бизнесмен, президент корпорации Гранд

Придумать надежду. Как стать избранным президентом?

Сегодня, 15:30
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Для того чтобы стать президентом, одной только «политики» уже недостаточно

Спрашивают: Что же теперь делать?

Отвечаю:

Во-первых, выкинуть в топку все эти заумные книги о лидерстве, бизнесе, политике и политтехнологиях. Это теперь треш. Можно, конечно, проигнорировать мой совет, но тогда будете получать на выборах втрое меньше процентов, чем конкуренты.

Всем бизнес-школам придется срочно переобуться. Они учат не тому, не так, не теми, и не на то. Потому что теперь нужны не политтехнологи, а навигаторы, которые ставят цель, уверенно к ней ведут совсем по-другому пути, как шерпы, и приводят! Потому что одной только «политики» уже недостаточно.

Какие выводы можно сделать о том – как стать избранным президентом?

1. Довести народ до нищеты и злости. И показать народу виновника этого бедствия.

2. Заблаговременно снять и медленно показывать киносказку о том, как может и как должно быть всё устроено в стране. Причем не где-то-как-то, а именно в наших обстоятельствах, с нашим менталитетом и даже с узнаваемыми ролями и персонажами. И не какая-то далекая рабыня Изаура, а своё родное.

Нужно было вести кампанию лихо, весело и конспирологически

3. Должен был найтись персонаж, узнаваемый и позитивный, который далек от власти. И делает вид, что на неё и не претендует.

4. Нужна была умная стратегия – не показывать кандидата до конца, делая его вожделенным, а не надоевшим. И всё время поддерживая интригу: не он говорит, а о нём говорят. Называется вирусный маркетинг. На него не надо никаких денег. Актер спит – вирус бежит.

5. Нужно было суметь ухватиться за новые цифровые и сетевые технологии влияния на сознание и подсознание избирателей, которые были применены недавно при американских выборах и брекзите.

6. Нужно было чем-то завести молодежь, чтобы она пошла на выборы. Инстаграм оказался очень кстати, и зашел лучше, чем Фейсбук. До этого надо было догадаться.

7. Нужно было чем-то растрогать пожилых людей. И на удивление, многие из них сознательно выбрали новичка. Даже если до этого они его в упор не видели. Что-то у них сломалось.

8. Нужно было вести кампанию лихо, весело и конспирологически.

9. А во втором туре – сыграть в шахматы, ставя перед противником неразрешимые задачи, похожие на цугцванг, когда у соперника остаются лишь одни вынужденные, проигрышные ходы.

10. Надо было точно сегментировать целевую аудиторию. Придумать надежду вместо обреченности. Больше оказалось тех, кто предпочитает неопределенность и риск, чем медленно поджариваться на сковородке.

11. Искристая креативность (поколения W) начисто выиграла у совковой замшелости и штампов архаичных политиков и политтехнологов.

12. А еще нужно было иметь необыкновенное везение. Оказаться в нужное время в нужном месте с нужными людьми. Все звёзды сошлись.

13. С другой стороны, когда-то должна происходить смена поколений.

14. Такое бывает раз в тысячу лет.

Текст опубликован с разрешения автора

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Теги:   Владимир Зеленский Президентские выборы в Украине 2019

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