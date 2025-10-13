Фредерик Кемп

Президент и главный исполнительный директор Atlantic Council

Три реалистичных сценария будущего Украины

13 октября, 23:59
Покидая Украину, я чувствовал: импульс снова переходит на сторону Киева, и справедливый, устойчивый мир — тот, о котором ещё недавно нельзя было и мечтать — вновь кажется достижимым

Я слежу за указаниями своего инструктора с секретной украинской базы на побережье — учусь управлять морским дроном-камикадзе, в этот раз не оснащённым взрывчаткой. Я направляю его к воображаемой цели с геймерского пульта, на такой скорости, чтобы нос аппарата приподнялся над волнами.

Технология настолько совершенна, а потенциальная сила удара столь разрушительна, что западные партнёры один за другим направляются в Украину — чтобы увидеть это своими глазами и вложиться в будущее современной войны. По словам украинских источников, администрация Трампа находится на начальной стадии переговоров по потенциальной сделке объёмом в $50 млрд на 5 лет, в рамках которой стороны будут совместно производить 10 млн дронов в год — что удвоит прогнозируемые объёмы производства Украины на 2026 год.

