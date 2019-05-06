Пожар в Доме профсоюзов. Что произошло на самом деле? Сегодня, 19:24 219

Прошло пять лет после трагических событий в Одессе, унесших жизни 48 человек

Вероятно, их можно расценивать как часть плана по такому же кровопролитию, как в Донецкой и Луганской областях. Плана, включавшего в себя участие советника президента РФ Владимира Путина, Сергея Глазьева.

Однако план провалился. Вместо него Россия принялась за токсичную пропаганду о вымышленной «бойне». Россия потратила немало денег на развитие этой идеи, а украинским властям не удалось отразить её из-за своего нежелания провести расследование надлежащим образом и привлечь к ответственности виновных в событиях того дня.

Что произошло 2 мая 2014 года

Следующая информация базируется на расследовании, проведенном Группой 2 мая – уважаемой двухсторонней инициативой, сформированной журналистами, учеными и гражданскими активистами. Их выводы были также подтверждены международными экспертами из Международной консультативной группы Совета Европы.

Итак, началом беспорядков стало нападение группы пророссийских активистов Антимайдана из недавно сформированной (и похоже спонсируемой Россией) Одесской Дружины на мирный «Марш единства Украины». Эскалация насилия с использованием оружия с обеих сторон (включая огнестрельное) вышла из-под контроля, в частности, после новостей о первой смерти – гибели Игоря Иванова, активиста Майдана. Шестеро были убиты, четверо из них являлись активистами Антимайдана.

Ещё два года прошли без какого-либо прогресса

Активисты Евромайдана после этого отправились на площадь Куликово Поле, планируя разрушить палаточный городок Антимайдана, где их обстреляли активисты с крыши Дома профсоюзов.

Обе стороны использовали коктейли Молотова, и независимые эксперты пришли к выводу, что невозможно установить, был ли пожар вызван коктейлем Молотова, неудачно брошенным активистом Антимайдана из здания, или это было сделано активистом Евромайдана, находившегося на улице.

Владислав Балинский, биохимик и член Группы 2 мая, один из первых попал в Дом профсоюзов после пожара. Он доказал, что баррикады были установлены внутри непосредственно перед нападением, включая большое количество коктейлей Молотова и воспламеняющей смеси в них. Он и Группа так же собрали доказательства того, что под различными предлогами, включая обман, в Дом профсоюзов были заведены около 380 человек.

Большинство, если не все 42 смерти в результате пожара в Доме профсоюзов можно было предотвратить, если бы бригада пожарных прибыла раньше, а не через 40 минут, несмотря на неоднократные звонки.

Россия

Судя по записям Глазьева – разговорам, перехваченным между советником Путина и различными лицами, включая некоторых в Одессе, один из планов заключался в финансировании провокаций так называемого «восстания народа» в различных частях юго-восточной Украины.

Существует убеждение, что шокирующие события 2 мая 2014 года вытащили Одессу с края такой же кровавой войны, как и на Донбассе.

Фактически в тот самый вечер, российские пропагандистские СМИ начали освещать эти события в крайне искаженном виде. Они заявляли, и продолжают заявлять с некоторыми вариациями, что «украинские радикалы» начали беспорядки, загнали людей в Дом профсоюзов на Куликовом Поле и умышленно подожгли его.

Эти заявления были приняты западными коммунистическими и ультраправыми партиями, поддерживаемыми Россией, а также предполагающими, что недостаток подтверждений «бойни» - это результат вмешательства НАТО или другого «прикрытия».

Учитывая повторение Путиным той же лжи и «выставки» с предполагаемыми «жертвами», с которой ездили по Европе – это не просто погоня СМИ за сенсациями.

С самого начала российские и пророссийские медиа создавали умышленно искаженное впечатление, особенно касательно событий, связанных с пожаром. Они никогда не показывали и не упоминали людей, стрелявших в проукраинских активистов с крыши, не рассказывали об отчаянных попытках тех же активистов притащить леса к зданию и спасти попавших в ловушку. Всё, что освещалось, создавало впечатление, что активисты Евромайдана загнали своих противников в здание и подожгли его.

Возможно была и более возмутительная ложь, которую рассказывали подконтрольные российскому государству медиа, но это была наиболее токсичная и опасная. Известно, например, что ложь о событиях в Одессе подстрекнула многих молодых людей отправиться воевать (и иногда умирать) на Донбассе.

Не может быть сомнений в умышленности. Особенно это очевидно по тому, как «Russia Today» или другие спонсируемые правительством медиа освещали доклад наблюдательной миссии ООН по правам человека за июнь 2014 года или упомянутый выше доклад Международной консультативной группы Совета Европы. Российские СМИ упоминали критику украинской прокуратуры или милиции в отношении расследования, полностью игнорируя те части докладов, которые развенчивали заявления о «бойне».

Украинские власти

С самого начала можно было осуждать ход украинского расследования произошедших беспорядков и пожара, но с тех пор ситуация стала только хуже.

В последнем квартальном докладе об Украине, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека отметило, что «по состоянию на 15 февраля 2019 года, почти 5 лет спустя после событий, которые привели к смерти 48 человек, никто из государственных чиновников не был привлечен к ответственности. По состоянию на 16 января 2019 года, Апелляционный суд Одесской области отменил решение Киевского районного суда Одессы о возврате в прокуратуру обвинительного заключения против троих сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, обвиненных в халатности и постановивших начать судебное разбирательство. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека отмечает отсутствие прогресса в деле против единственного активиста Евромайдана обвиняемого в убийстве: два слушания были отложены в связи с тем, что суд не выбрал присяжных, а также из-за срыва разбирательства сторонниками Евромайдана. Этот доклад объясняет одну из основных причин отсутствия прогресса в суде над активистом Евромайдана, Сергея Ходияком, в основном из-за препятствующих сторонников Ходияка (многие из которых являются представителями Правого Сектора и других ультраправых групп).

Вполне возможно, что дело в любом случае провалилось бы из-за недостатка прямых улик, связывающих стрельбу Ходияка с конкретной смертью. И, скорее всего, это будет забыто в связи с шокирующими препятствиями на пути его судебного процесса и его почти мгновенного освобождения из-под стражи, в отличие от многих пророссийских активистов, оставшихся там по менее серьезным обвинениям.

В сентябре 2017 года 20 пророссийских активистов были оправданы после того, как многие из них провели долгое время в заключении по обвинениям, предъявленным Группой 2 мая и Международной консультативной комиссией.

Украинец Сергей Долженков и россиянин Евгений Мефедов были сразу же повторно арестованы, и все еще находятся под стражей. Им предъявлено обвинение по статье 110 Уголовного кодекса – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Это имеет больше смысла, чем расплывчатые обвинения, выдвинутые против 20 человек за вовлеченность в беспорядки, которые могли были бы предъявлены большому количеству людей в тот день.

Не было никакой «бойни» 2 мая 2014 года, но были допущены очень серьезные ошибки. Есть также доказательство того, что некоторые сотрудники милиции и прокуратуры помогали сбежать тем, кто мог столкнуться с серьезными обвинениями.

Вышеупомянутый доклад Международной консультативной группы подчеркнул соучастие милиции, а также промахи и фатальную задержку в работе служб экстренной помощи и посоветовал, чтобы расследование проводилось органом независимым от Министерства внутренних дел. Эти рекомендации проигнорированы.

Некоторые официальные лица сбежали практически мгновенно, но скорее всего в 2016 году Владимиру Боделану разрешили «исчезнуть». В момент трагедии он был главой ведомства, которому потребовалось 40 минут, чтобы приехать, несмотря на многочисленные и всё более срочные звонки от людей, находящихся в здании и возле него. Сейчас так же очевидно и препятствие судебному процессу над его подчиненными.

Право на жизнь, закрепленное статьей 2 Европейской конвенции, требует, чтобы власти защищали человеческую жизнь и проводили эффективное расследование гибели.

В Европейский суд по правам человека поступил как минимум один иск от матери молодого мужчины погибшего в здании Профсоюза и это число, вероятно, будет расти.

В остром заявлении, вышедшем 17 марта 2017 года, Группа 2 мая написала: «Украина не защитила своих граждан во время беспорядков в центре Одессы, не приняла меры по спасению их во время пожара в Доме профсоюзов. Государство не проводит надлежащего расследования преступлений, совершенных в тот трагический день и не обеспечивает соблюдение закона в ходе судебных слушаний».

Ещё два года прошли без какого-либо прогресса.

Перевод НВ

Новое время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Гали Койнаш. Републикация полной версии текста запрещена

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