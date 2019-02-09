Повестка дня будущего Сегодня, 09:03 546 Цей матеріал також доступний українською

Пока мы обсуждаем повестку дня прошлого, будущее для нас закрыто. И остается все меньше времени, чтобы исправить ситуацию

Мир стремительно уходит в будущее, предсказанное классиками научной фантастики. Полеты на другие планеты, роботы и искусственный интеллект, высокоскоростная видеосвязь и дополненная реальность, чистая энергия и фермы в пустыне — все то, о чем мы читали в детстве, становится былью на наших глазах.

Мир стремительно уходит в будущее. Но не весь. Значительная его часть остается в темном средневековье, из которого кто‑то пытается выбраться, кто‑то уже прекратил попытки, многие и вовсе никуда оттуда не собирались, а иные погружаются еще глубже — во все более архаичные социальные практики. Двести лет назад разрыв между теми, кто шел в будущее, и теми, кто никуда не торопился, породил мировое господство нескольких сравнительно небольших государств. Нынешний новый разрыв, как предсказывают футурологи, породит еще большую пропасть, вплоть до окончательного разрыва между двумя человеческими цивилизациями. А некоторые считают, что дойдет до расщепления Homo Sapiens на два биологических вида (впрочем, это описано в книгах).

Глубокой будет пропасть или не очень — в любом случае важно оказаться по правильную ее сторону. И с этим у нас проблемы. Структура нашей экономики архаична, а индустрии из будущего постоянно находятся под угрозой давления властей и ненависти общества. Современные институции построены лишь формально: суды не обеспечивают справедливости, министерства неспешно обмениваются бумагами и управляют бесчисленными гос­предприятиями, политические партии представляют собой традиционные средневековые кланы, а армейские штабы (несмотря на бесценный опыт гибридной войны) продолжают оценивать реальность по канонам Второй мировой. Образование осталось в ХХ веке, не дает критически важных навыков и сильно смахивает на карго-культ. Ответственное, критическое мышление присуще в лучшем случае каждому пятому взрослому. После сотен лет жизни под сапогом чужих империй и 27 лет независимости страна все еще находится в режиме выживания, безуспешно пытаясь переключиться на режим развития.

Мир стремительно уходит в будущее. Но не весь

Но самое главное — будущего вообще нет в повестке дня страны. Можно корить политические элиты, но они лишь отражают воззрения и настроения масс. Давайте посмотрим, какие проблемы мы обсуждаем. Можно ли разрешить рыночный оборот сельскохозяйственной земли? Делать или не делать прививки от инфекционных заболеваний? Нужно ли приватизировать госпредприятия? Должны ли быть пенсионные накопления индивидуальными? Нужно ли переименовывать города, однажды переименованные тоталитарным режимом? Должны ли рыночные цены на ключевые товары быть одинаковыми для разных категорий потребителей? Как победить коррупцию в налоговой и на таможне? Экономическая конкуренция — это хорошо или плохо? Все эти вопросы мир давно решил. Во многих случаях достаточно взять учебник и посмотреть правильный ответ. Да чего уж там, почти во всех случаях.

Тем временем мир занимается совершенно другими вопросами, повестка дня будущего включает совершенно иные проблемы. Как преодолеть глобальное потепление, грозящее уничтожением сотен городов? Кто несет ответственность за действия искусственного интеллекта и как научить его справляться с моральными дилеммами, хотя бы при управлении автомобилем? Чего стоит демократия в условиях массовых манипуляций малообразованными избирателями? Что можно, а чего нельзя в генетических манипуляциях? Что делать со старением населения и ростом консьюмтариата — лишних людей на социальных пособиях? Есть ли гражданские права у роботов? Как жить в условиях нулевой приватности, постправды и фейковых новостей? Что делать с копирайтом в эпоху копипаста? Чем заменить провальный мультикультурализм в условиях массовой миграции и кризиса идентичности? Какой должна быть инфраструктура цифровых валют? Как найти баланс между безопасностью и свободой (в частности, между финансовой прозрачностью и экономической свободой)? Чему учить новое поколение, когда знания устаревают за пару лет? Как победить терроризм и международную оргпреступность, не допустить распространения оружия массового поражения? Как сохранить биологическое разнообразие на планете? И самое главное: как принимать все эти глобальные решения в мире, разделенном границами государств?

Пока мы продолжаем обсуждать повестку дня прошлого, будущее для нас закрыто. Остается все меньше времени, чтобы прочитать учебник, решить вопросы из прошлого и сесть за стол, за которым обсуждается повестка дня будущего.

Остается все меньше времени, чтобы перескочить через увеличивающийся разрыв. Пока еще можно.

Колонка опубликована в журнале Новое Время за 7 февраля 2018 года. Републикация полной версии запрещена.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени