Экономическое выживание Украины. На что и от кого можно рассчитывать 4 сентября, 16:43

Потребности текущего и послевоенного восстановления Украины будут во многом похожи на потребности развивающихся стран

Украина нуждается в значительных средствах для обеспечения экономической устойчивости (ну или если говорить прямо — экономического выживания страны) и послевоенного восстановления. Если первая задача решается преимущественно за счет международной финансовой помощи в разных формах на межгосударственном уровне, то сравнительно быстрое и эффективное восстановление требует масштабного привлечения частного капитала. И этот вопрос сегодня активно дискутируется в Украине и на разного рода международных форумах по проблемам послевоенного украинского восстановления.

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Как по мне, таким дискуссиям не хватает анализа современных трендов и особенностей развития инвестиционных процессов в мире. Это очень сложный и многоаспектный вопрос. Поэтому стоит остановиться на нескольких моментах, которые важно понять для формирования рациональных ожиданий по привлечению иностранных инвестиций в страну.

Итак, о каких тенденциях сегодня говорят международные организации и эксперты?

После значительного постковидного восстановления в 2021 году объем мировых прямых иностранных инвестиций упал на 2% в 2022 году — до $1,3 трлн. Это объясняется целым рядом кризисов, которые наложились друг на друга, а именно: российская агрессия против Украины, высокие цены на продовольствие и энергоносители, стремительный рост государственного долга в глобальных масштабах.

Топ-10 стран-экспортеров прямых иностранных инвестиций — это наша целевая аудитория

Интересно, что прямые иностранные инвестиции в развитых экономики упали на 37% — до $378 млрд. В то же время прямые иностранные инвестиции развивающихся стран выросли на 4%, хотя в целом ситуация с прямыми иностранными инвестициями в разных странах складывалась очень по-разному. Кстати, в 2022 году баланс притока-оттока прямых иностранных инвестиций в РФ составил минус $19 млрд, тогда как в 2021 году РФ имела положительное сальдо в объеме $39 млрд. Приток прямых иностранных инвестиций в Украину за это время уменьшился с $7 млрд до $1 млрд.

Таблица 1. Новые инвестиционные проекты: распределение по сферам.

Сфера Прирост, % Инфраструктура + 6% Отрасли, которые базируются на глобальных цепочках создания стоимости + 5% Полупроводники + 26% Цифровая экономика — 10% Энергетика — 1%

Источник: UNCTAD. World Investment Report, 2023

Как видим, рост произошел в трех секторах, где происходили серьезные структурные изменения. Очевидно, что такие структурные изменения определяют динамику и особенности инвестиционных процессов. Поэтому при формировании ожиданий и политики привлечения прямых иностранных инвестиций в Украину следует адекватно понимать направления и сферы международного инвестирования и конкурентов Украины в этих сферах за потенциальных инвесторов.

Таблица 2. Топ 10 стран-экспортеров капитала, 2022 год, $ млрд

Страна Зарубежные прямые иностранные инвестиции Страна Зарубежные прямые иностранные инвестиции США 373 Австралия 107 Япония 161 Гонконг (Китай) 104 Китай 147 Канада 79 Германия 143 Южная Корея 66 Великобритания 130 Швеция 62

Источник: UNCTAD. World Investment Report, 2023

Очевидно, что топ-10 стран-экспортеров прямых иностранных инвестиций (или лучше топ-20) — это наша целевая аудитория как источник прямых иностранных инвестиций при прочих равных условиях. При этом за деньги топ-десятки активно конкурируют все развитые и развивающиеся государства. Ну а это, по логике, должно непосредственно определять содержание украинской политики привлечения иностранных инвестиций. Как это реализовать на практике, требует отдельного обсуждения.

И еще раз о конкурентах. По моему мнению, потребности текущего и послевоенного восстановления Украины будут во многом похожи на потребности развивающихся стран в контексте реализации целей устойчивого развития. Речь, в частности, о том, что в течение 2021−2022 годов наибольший рост количества новых частных инвестиционных проектов зафиксирован в сфере инфраструктуры (+26%), обеспечения водой и очистки воды (+20%) и строительства объектов возобновляемой энергетики (+8%, все источники). Поэтому в названных секторах Украина во многом будет конкурировать за инвестиционные деньги именно с этой группой стран. Кстати, именно развивающиеся страны активно вводят разного рода фискальные и нефискальные стимулы для «перехвата» инвесторов.

Новые экономические реалии повлияли также на национальную инвестиционную политику. Приоритетом политики развивающихся стран было и остается привлечение инвестиций как ключевого элемента экономического восстановления и стратегий развития. В то же время, приоритетом развитых стран была и остается поддержка развития возобновляемой энергетики и углеродной нейтральности.

Следует отметить, что в 2022 году ряд развитых стран ввели специальные налоги для компаний, что повлияло на их инвестиционное поведение. Цель этих налогов — это, во-первых, обеспечение справедливого распределения доходов в экономике путем изъятия части доходов тех компаний, которые больше всего «заработали» во времена пандемии. И, во-вторых, мобилизовать необходимые средства для финансирования программ восстановления и выплаты субсидий потребителям энергетических услуг.

Важным элементом инвестиционной политики сегодня становятся так называемые целевые ограничения инвестиций из соображений безопасности и защиты стратегических интересов. Это явление не является чем-то принципиально новым, но в последнее время интенсивность этих процессов растет. При этом если традиционно эти соображения были «прерогативой» развитых стран, то в последнее время уже и некоторые развивающиеся страны начинают применять меры для защиты отдельных стратегических отраслей. И здесь мы возвращаемся к старой-новой дискуссии об определении стратегических сфер и отраслей экономики и государственной политики в отношении них.

Одним из инструментов обеспечения национальных стратегических интересов является так называемый инвестиционный скрининг, который сегодня осуществляют 37 стран. Первые механизмы такого скрининга начали возникать во второй половине 2000-х годов, и в дальнейшем росло как количество стран, которые ввели или такой скрининг, или совершенствовали действующие скрининговые режимы. По состоянию на сегодня можно спрогнозировать, что скрининговые режимы будут усиливаться в связи с введением санкций против РФ. Поэтому в этой сфере можно ожидать усиления международного сотрудничества.

До этого момента речь шла о контроле инвестиций, которые «заходят» в страну, из соображений защиты национальных безопасности и экономических интересов. В то же время, в 2023 году в США и ЕС активизировались дискуссии о создании так называемых «специальных обзоров инвестиций за рубежом» (outbound investment review mechanism). В частности, в США соответствующая процедура должна быть урегулирована специальным исполнительным приказом президента США. Пока трудно сказать, повлияют ли и как повлияют эти решения на прямые иностранные инвестиции в Украину.

Ну а вывод традиционно прост. За прямые иностранные инвестиции Украине надо активно бороться.

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