Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну

Изменение риторики Дональда Трампа в отношении российского президента и его агрессии против Украины в Киеве восприняли с оптимизмом, но и с опасением одновременно. Не превратится ли эта риторика со временем в прямо противоположную, если Трамп так легко отказался от своего предыдущего подхода к Путину и его политике?

Реклама

Но на самом деле в подходе Трампа заметно рациональное зерно. Это не просто эмоции — это искреннее непонимание логики Путина. Война длится уже более трех с половиной лет, и Путин не достиг тех целей, которые ставил перед собой и которые, по его планам, должны были быть достигнуты за несколько недель.

Россия имеет серьезные экономические проблемы и ежедневно теряет своих военнослужащих. В то же время Путин не соглашается на достаточно серьезные экономические или политические уступки, которые предлагал Трамп, и предпочитает продолжать войну. С внешней точки зрения это кажется иррациональным — разрушением не только соседней, но и собственной страны. Именно об этом и говорит Трамп, когда комментирует действия Путина в социальных сетях, во время встреч с Зеленским или Макроном или в речи на сессии Генассамблеи ООН.

Быстрых действенных экономических инструментов у Запада уже нет

Однако не следует забывать: несмотря на определенное внешнее сходство стилей, Трамп и Путин живут в разных политических мирах. Трамп — президент страны, где принято думать о жизни и благосостоянии сограждан; в Кремле же интересы граждан не играют такой роли, тем более в условиях, когда военнослужащие получают жалование за участие в войне и таким образом делают свой выбор — жизнь или смерть. Это как бы освобождает Путина и российское общество от чувства раскаяния за многочисленные жертвы. Для Трампа, напротив, вопрос экономического благосостояния избирателей — на первом месте: от этого зависят и его шансы на переизбрание, и его политическое наследие. В России выборов в классическом понимании нет; Путина не беспокоят ни выборы, ни наследники — он, похоже, рассчитывает править вечно.

Как эти люди могут понять мотивы друг друга? Для Путина Трамп, который не хочет конфронтации, — слабак, которого можно игнорировать. Для Трампа Путин — иррациональный правитель, пренебрегающий интересами собственной страны и ее развития. Они могут сколько угодно созваниваться и встречаться, но о глубинных вопросах договориться вряд ли удастся. И тогда появляется главный вопрос: как Трамп реально может заставить Путина прекратить войну и сесть за стол переговоров?

Прежде всего надо признать: быстрых действенных экономических инструментов у Запада уже нет — глобальный Юг готов помогать России обходить санкции. Да, дополнительные санкции против перерабатывающих предприятий, работающих с российской нефтью, могут нанести удар, но их эффект будет постепенным, учитывая внутренний спрос Китая и Индии. Однако даже существующие санкции, усиленные новыми механизмами, могут ослабить российскую экономику. Здесь важно не бояться возможности ее глубокого краха: на руинах тоталитарной и имперской конструкции может со временем вырасти нечто более рациональное и адекватное, чем то чучело, которое существует веками.

Второй инструмент влияния — это военная помощь Украине. Украине нужно предоставить возможности для ударов по стратегическим объектам РФ, для уничтожения нефтеперерабатывающих и военно-промышленных мощностей, чтобы реально угрожать центрам власти. Это повысит стоимость продолжения войны для Кремля. Может ли это спровоцировать ядерную эскалацию? Вероятность существует: ядерное оружие все больше используется как инструмент шантажа. Но в этом ключевая роль США — в сдерживании Москвы. Если от Вашингтона и Пекина прозвучит четкий сигнал о недопустимости ядерного применения и последствиях, Путин воздержится. Итак: чем быстрее лишить Путина его стратегических возможностей, тем меньше вероятность, что эскалация дойдет до критического уровня.

Нельзя пренебречь и технологическим поворотом в войне. Массовое использование дронов дает Москве инструмент не только для разрушения украинской инфраструктуры, но и для подрыва европейского экономического потенциала — чтобы заставить европейцев прекратить помощь Киеву. И здесь многое будет зависеть от позиции Соединенных Штатов: если Америка останется в стороне, гибридная война против Европы будет выглядеть неизбежной и может перерасти в открытый конфликт.

В таком случае это лишь ускорит и усилит нестабильность в Азии, где Пекин может воспользоваться моментом, усилив давление на Тайвань или в спорах с Филиппинами. И тогда США уже не смогут обойтись ролью наблюдателя — конфликт приобретет масштабы, угрожающие глобальной безопасности.

Вывод прост: чем быстрее Соединенные Штаты восстановят роль мирового лидера и примут на себя ответственность за сдерживание агрессии, тем вероятнее станет избежание большого конфликта. Чем дольше Дональд Трамп будет воздерживаться от такой роли, тем очевиднее будет становиться риск скольжения мира к широкомасштабной войне. В таком сценарии США, учитывая современные реалии и технологические изменения, рискуют стать не только арбитром, а полноценным полем боя.

Оригинал