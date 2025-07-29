Все мои прогнозы оправдались

Я четко предупреждал, что если Российская Федерация провозгласит независимость, это неизбежно приведет к войнам — как на ее собственной территории, так и на всей территории бывшего Советского Союза. Все мои прогнозы, сделанные еще в 1990—1991 годах, к сожалению, оправдались. Потому что я понимал: эта внутренняя политическая гражданская война между двумя российскими центрами власти не могла закончиться ничем хорошим.

Тогда меня никто не слушал. Россия под руководством Ельцина была убеждена: главное — одолеть центр власти Горбачева. Я это очень хорошо помню. Самое же главное — Россия была уверена, что со временем сможет собрать бывшие советские республики под руководством Ельцина.

Российская концепция была крайне простой: «Мы должны сейчас сбросить эти республики как балласт, провести необходимые экономические реформы, а потом — заставить их вернуться. Они же никуда не денутся». Именно поэтому Содружество Независимых Государств создавалось россиянами не как союз суверенных государств, а как недогосударственное образование: общий банк, общие вооруженные силы, общее стратегическое командование, единая валюта — все «общее».

И когда оказалось, что это была иллюзия — для российской власти и народа это стало настоящим цивилизационным шоком.

Одной из первых жертв этого шока стала белорусская государственность и белорусский народ. Именно они — первыми, через спецоперацию по избранию Александра Лукашенко президентом — вернулись в эти псевдоинтеграционные структуры, созданные еще во времена Ельцина.

Эти структуры никогда не предназначались исключительно для Беларуси. Они должны были охватить все бывшие республики СССР.

Но чтобы восстановить Советский Союз, России прежде всего нужна Украина. И мы это видим — в войне, которая сегодня идет на украинской земле. Без Украины Российская Федерация не считает себя игроком в Европе. Восстановление империи — это не просто идея для внутреннего удовлетворения. Это — инструмент, чтобы быть геополитическим игроком в Европе.

И надо честно сказать: одной только Беларуси для этого недостаточно. Ее можно использовать как плацдарм для нападения на Украину. Но если победить Украину — ее уже можно использовать как плацдарм для шантажа Польши, Венгрии, Словакии, Румынии, а если вспомнить о Черноморском регионе — то и Болгарии и Грузии. Это гораздо больше, чем возможности, которые дает контроль над Беларусью. И именно об этих возможностях сейчас думает Москва.

