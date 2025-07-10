Как Игорь Поклад боролся с эпохой, в которой жил

В последние годы жизни Игорь Поклад говорил, что ему достаточно услышать пение соловья на магнолии, чтобы воспринять этот голос как музыку. Но на самом деле эти слова можно рассматривать как творческое кредо композитора, который видел музыку как нечто естественное, живое.

Именно поэтому большинство его украинских песен воспринимаются как народные — настолько органично они вросли в национальную аудиокультуру. Многие слушатели даже не догадываются, что у «Диких гусей» есть автор. А это — высшая награда для любого композитора и поэта: почувствовать украинскую душу настолько тонко и точно, как это удалось Игорю Покладу и Юрию Рыбчинскому.

Мы даже не заметили, как давно он перестал писать песни

Но я думаю не только о песнях. Я думаю о невероятном ощущении времени, с которым Игорь Поклад — возможно, интуитивно — боролся с эпохой, в которой ему пришлось жить. Мы даже не заметили, как давно он перестал писать песни, ведь созданные им шлягеры продолжали звучать на сцене десятилетиями. Вместо этого он сосредоточился на том, что сегодня назвали бы мюзиклами, а тогда в советские времена — опереттами. Но это были именно мюзиклы — осовремененная музыка, динамичный сюжет, способность привлечь к музыкальному театру даже тех, кто давно забыл об опере или балете. И именно через этот новый жанр зритель открывал для себя новые (и традиционные) возможности музыкального искусства.

Да, это был глобальный тренд: люди ночевали на Бродвее, чтобы купить билеты на популярные спектакли, или за месяцы искали места в театрах Лондона. А у нас — как будто этого не было? Было! Именно благодаря Игорю Покладу и его неутомимым усилиям. И неважно, как это называлось — важно, что его творческий порыв сохранил нас как людей, живших в мире современного искусства даже тогда, когда у нас пытались это искусство отобрать.

Если задуматься, история украинской культуры во времена имперских попыток превратить ее во «второсортную» имеет немало примеров такого творческого прорыва, такого понимания, что нужно делать, чтобы сохранить связь со зрителем — и помочь ему расти. Но пример Игоря Поклада — один из самых ярких.

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал