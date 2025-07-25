Тревожный симптом для страны в состоянии войны

Уже третий день продолжаются протесты против попыток лишить антикоррупционные органы независимости — и это свидетельствует о глубоком кризисе доверия граждан к власти

Даже тогда, когда президент лично инициирует изменения в законодательство, которые должны эту независимость восстановить. И это — тревожный симптом для страны, находящейся в состоянии войны. Потому что выживание государства — я сознательно не говорю о победе, а лишь об элементарном выживании страны и ее граждан — зависит от уровня доверия общества к руководству.

Поспешная готовность пересмотреть не менее поспешное решение оставляет множество вопросов. Главный из них — чего на самом деле стремилась власть? Действительно ли в Офисе президента хотели лишить антикоррупционные органы независимости? Или это был временный «откат», который должен был позволить избавиться от самых нежелательных дел и расследований? Или, возможно, скандал вокруг антикоррупционной системы должен был лишь отвлечь внимание, а основные изменения планируются в силовой вертикали — такие, как возможность обыскивать помещения без санкции суда или беспрепятственно менять прокуроров?

Это уже не просто вопрос эффективности антикоррупционной инфраструктуры. Это — возможный дрейф в сторону контролируемого, а то и авторитарного общества. Ведь независимые антикоррупционные органы — украинская специфика, введенная под влиянием западной поддержки. А вот справедливая силовая система — основа правопорядка в любом правовом государстве.

Об истинной сути событий мы вряд ли узнаем быстро

Самое обидное, что о настоящей сути событий мы вряд ли узнаем быстро. Потому что очевидно: во власти не предвидели ни таких масштабных протестов, ни столь жесткой реакции со стороны Запада. Эта неспособность предвидеть события — тревожное дежавю. В феврале 2022 года эта же власть не смогла вовремя осознать неизбежность полномасштабного вторжения России. В 2019-м — не предусмотрела, что переговоры Зеленского с Путиным лишь подтолкнут российского диктатора к большой войне. А недавний дипломатический скандал в Вашингтоне — еще один пример недальновидности, когда разговор Зеленского с Трампом предсказуемо обернулся конфликтом между двумя президентами. Умение предвидеть последствия решений — ключевая компетенция политического руководства. Ее отсутствие — угроза не только власти, но и самому государству.

Конечно, стоит отдать должное Зеленскому: он способен быстро реагировать на общественные настроения и отступать с позиций, которые еще вчера казались незыблемыми. Но и здесь — потенциальная ловушка. Одно — найти голоса в Верховной Раде для демонтажа независимости антикоррупционной системы. Совсем другое — найти голоса, чтобы эту независимость вернуть. И я почти уверен, что таких голосов в парламенте просто нет. А значит, все теперь будет зависеть от того, сможет ли Офис президента убедить депутатов изменить позицию.

