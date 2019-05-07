Порошенко силой поведут на допрос Сегодня, 18:48 930 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 7 мая 2019 года

Порошенко силой поведут на допрос. Генеральная прокуратура намерена инициировать принудительный привод президента Петра Порошенко на допрос, если он сам не явится в ГПУ.

Об этом заявил Сергей Горбатюк, начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры.

«На сегодняшний день [силовой] привод нельзя применить... Если закончатся полномочия, то мы будем обращаться в суд о применении к нему [Порошенко] привода», - заявил он.

Если Порошенко повторно не явится на допрос, то ГПУ обратится в суд еще и для того, чтобы оштрафовать президента за неявку.

Две недели назад ГПУ вызвала Порошенко на допрос на 7 мая по делам о преступлениях против активистов Евромайдана (как свидетеля событий, произошедших 18 февраля 2014 года). Но действующий президент проигнорировал повестку от Генпрокуратуры.

Порошенко однажды допрашивали по этому делу – в ноябре 2018-го в Администрацию президента для этого приезжали следователи ГПУ. Но тогда глава государства не подписал протокол допроса.

Вокруг этой новости возник внутрикорпоративный конфликт, - генпрокурор Юрий Луценко решил вступиться за президента перед подчиненным.

Глава ГПУ заявил, что Порошенко готов дать показания по делам о событиях Революции Достоинства в любое время, когда у него не запланированы официальные мероприятия. И подчеркнул, что следователи должны согласовывать с Порошенко график допросов.

«Я знаю позицию президента: он готов еще раз повторить свои свидетельства в качестве свидетеля о событиях на Майдане, в которых он принимал участие и которые ему известны. Если это поможет, наконец, на пятый год следствия Горбатюку завершить дела, которые ждет общество, то президент повторно даст показания, которые от него требуют следователи», - сказал генпрокурор…

К слову, в вышедшем накануне интервью Виктора Шокина (предшественник Луценко на посту главы ГПУ) тот назвал «наследника» человеком, который «по натуре» всегда спасает себя. «Кого он только не предал, начиная с Александра Мороза? И еще предаст», - сказал Шокин, со скандалом уволенный Порошенко с должности генпрокурора…

Нашел неприятностей на свое обнаженное тело и спикер ВР Андрей Парубий…

Парубий в плавках влип в историю. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство в отношении спикера ВР Андрея Парубия по факту возможного нецелевого использования бюджетных средств.

Основанием стало видео, на котором Парубий снят в одном из отелей Катара возле бассейна во время рабочей поездки. Об этом сообщил Telegram-канале The Newsroom, который ведут журналисты Татьяна Николаенко и Оксана Денисова.

«Обращение о проверке спикера было еще в феврале, но производство по делу было открыто в середине апреля «во исполнение постановления следственного судьи Соломенского суда Киева от 2 апреля», – сообщили журналисты.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Парубий снят отдыхающим у бассейна. По словам автора ролика Александра Дубинского, сотрудничающего с телеканалом 1+1 (принадлежит миллиардеру Игорю Коломойскому), на видео спикер находится в пятизвездочном отеле Intercontinental Doha в Катаре (ориентировочная стоимость проживания – 71,3 тыс. грн за 7 ночей).

Позже пресс-секретарь главы ВР Андрей Ковалев на своей ФБ-странице (сейчас публикация удалена) отметил, что Парубий в период с 6 по 8 апреля находился в Катаре с рабочей поездкой – там проходила 140-я Ассамблея Межпарламентского Союза, на котором присутствовала украинская парламентская делегация. Еще Ковалев подтвердил, что Парубий останавливался в отеле Intercontinental Doha 5*, «как и остальные члены украинской делегации».

О Дубинском сегодня вспомнила Супрун…

Супрун идет в суд. И. о. министра здравоохранения Уляна Супрун подала в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации и опровержении недостоверной информации. Ответчиком стал Александр Дубинский, сотрудничающий с телеканалом 1+1 Игоря Коломойского.

Об этом и.о. главы Минздрава сообщила на своей ФБ-странице.

Поводом для иска стала опубликованная Дубинским информация о якобы отмывании Супрун бюджетных средств посредством фонда Защита патриотов.

«В своих материалах относительно меня и Министерства Дубинский выдает свои суждения за факты или создает вокруг реальных событий лживый контекст. Свою ложь он подкрепляет или фейковыми документами без деталей и корректной ссылки на нормативные акты, или документами, не подкрепляющими сути озвученных обвинений. Каждый из материалов – хрестоматийный пример инструментов пропаганды и манипуляций», - написала она.

Супрун отметила, что подала иск в Соломенский райсуд Киева.

Дубинский отреагировал на поданный иск на своей ФБ-странице, выразив готовность участвовать в судебных прениях.

Ранее он опубликовал сведения о том, что Супрун занимается хищениями бюджетных средств через организацию Защита патриотов, возглавляемую ее мужем. В Минздраве эту информацию назвали неправдивой.

В следующей новости будут одновременно присутствовать и НАБУ, и ГПУ…

Луценко требует голос Сытника. Генпрокуратура вызвала директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника на допрос.

Как сообщил Telegram-канал The Newsroom, допрос связан с возможным превышением главой НАБУ служебных полномочий. Основание – опубликованная ранее запись, на которой человек с голосом, похожим на голос Сытника, признается в поддержке Хиллари Клинтон на президентских выборах в США 2016 года.

В документе от ГПУ говорится, что следственные действия назначены на 10 мая. Сытник будет допрошен в качестве свидетеля.

В судебном решении насчет соответствующего уголовного производства речь идет о «вмешательстве отдельных должностных лиц в выборы в США путем разглашения данных предварительного расследования по уголовным производствам, связанных со сведениями, содержащимися в «черной бухгалтерии» Партии регионов».

Журналисты The Newsroom отметили, что в рамках этого дела работники ГПУ могут провести экспертизу голоса Сытника.

Вероятно, речь идет о записи, опубликованной Бориславом Розенблатом, народным депутатом и фигурантом «янтарного дела», на которой человек с голосом «Сытника», признается в поддержке Клинтон.

Ранее в интервью Радио НВ глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявлял, что голос на записи «на 95%» похож на голос Сытника.

Настало время для традиционного (именно таким я собираюсь его сделать) вопроса: А что там у Зеленского?

Хан полностью поддерживает Зеленского. Комиссар ЕС по вопросам политики соседства Йоханнес Хан встретился в Киеве с Владимиром Зеленским и заявил о полной поддержке новоизбранного президента со стороны Брюсселя.

«Сегодня я поздравил Владимира Зеленского лично в Киеве с его впечатляющей победой, которая дает ему очень сильный мандат для борьбы с коррупцией и деолигархизацией», - написал Хан в Twitter.

Еврокомиссар подчеркнул, что предложил Зеленскому полную поддержку со стороны ЕС всех реформ, которые принесут пользу гражданам Украины.

«Наш приоритет – не борьба с коррупцией, а победа над ней. Демонополизация в энергетике, деолигархизация в СМИ», - заявил в ответ Зеленский.

А еще сегодня новоизбранный президент встретился с миллиардером Виктором Пинчуком.

Сообщение о рандеву появилось на странице Зеленского в Twitter. «В рамках анонсированных встреч с предпринимателями обсудили с Виктором Пинчуком прозрачность правил, ответственность бизнеса перед страной, равенство всех перед законом», - указано там…

Суд дошел. Сегодня у Высшего антикоррупционного суда (ВАСУ) появился – пусть и не с первой попытки – руководитель: его главой избрали бывшую судью Печенежского райсуда Харьковской области Елену Танасевич.

В ходе тайного голосования судей ВАСУ (всего их 38 человек), она получила 23 голоса из 20 минимально необходимых.

Ее конкурент – судья Жмеринского суда Винницкой области Ольга Саландяк, - получила поддержку 10 судей.

Теперь важнейший орган в системе борьбы с коррупцией наконец-то сможет начать работу.

Муж Танасевич – предприниматель (владеет 50% ООО Энергетическая альтернатива, 100% ООО Серафим Солар Украина, 50% ООО Евро Энерджи). В его и совместной с женой собственности находится 24 земельных участка в Харьковской и Запорожской областях (как правило, площадью в 20-80 тыс. кв. м каждый). При этой чета располагает тремя видавшими виды автомобилями: Елене Танасевич принадлежит Peugeot 107 2012 года выпуска, ее мужу – Daewoo Sens 2005 года выпуска, в совместной собственности – SsangYong Actyon 2006 года выпуска…

И немного о том, с чем будет бороться судья-латифундист из ВАСУ…

Золото украинской оборонки. Павел Старинец, замдиректора госпредприятия Укрспецэкспорт (входит в состав уже ставшего скандальным (после дела Гладковских) концерна Укроборонпром), владеет домом стоимостью 8 млн грн и авто за 1,5 млн грн.

О «золотом чиновнике» идет речь в расследовании журналистов Bihus.Info.

В материале отмечается, что недвижимость Старинца в селе Музычи, которую эксперты назвали «эксклюзивной» из-за ее местоположения, была приобретена госслужащим в 2014 году. Тогда его средняя зарплата составляла 25,6 тыс. грн в месяц, а в 2013-м – и вовсе 20 тыс. грн.

Площадь дома составляет 630 кв. м, на территории также расположены бассейн, гостевой дом и дом охраны. Как отметили приглашенные журналистами эксперты, только обслуживание подобного поместья обходится вплоть до $5 тыс. ежемесячно.

В декларации замглавы Укрспецэкспорта указано владение автомобилем Honda CR-V 2008 года, однако согласно утверждениям расследователей, в пользовании его семьи также находится Land Rover Sport ориентировочной стоимостью 1,5 млн. грн (зарегистрирован на другое лицо). Автомобилем такой же марки владеет и гражданская жена Старинца.

Также расследователи связывают госслужащего с рыбным рестораном Fisher, куда ежедневно ездит Старинец: по информации Bihus.info, формальный владелец заведения Сергей Коваленко является племянником героя расследования и в настоящее время ищет работу за 20 тыс. грн.

Тем временем страну покидает один весьма влиятельный дипломат…

Посол США уходит. Посол США в Украине Мари Йованович завершает работу на должности. Дата ее отъезда согласуется с передачей президентской власти в Украине.

Об этом сообщил официальный представитель Госдепа США в ответ на запрос Укринформа.

Замена посла США в Украине является «плановой».

«Посол Йованович завершает свой трехлетний дипломатический срок в Киеве в 2019 году, как и планировалось», – рассказали в американском внешнеполитическом ведомстве.

Помните о том, что принесло вам вчера, живите настоящим и надейтесь на будущее.

В конце – личное обращение (письменное обращение, а не видео, - я же не Зеленский и даже не Порошенко): если хотите читать самое важное за трудный день спокойным вечером прямо в своем смартфоне – подпишитесь на мою рассылку