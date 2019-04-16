Порошенко не смог задебатить Зеленского Вчера, 18:32 2333

Чем жила страна 16 апреля 2019 года

Порошенко не смог задебатить Зеленского. Всплеск публичной активности президента Петра Порошенко не помог ему, как кандидату: безусловным фаворитом второго тура остается его оппонент Владимир Зеленский.

Таковы данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 9 по 14 апреля.

Согласно исследованию, 48,4% среди всех опрошенных социологами поддержат во втором туре Зеленского, а 17% - Порошенко.

При этом 54% респондентов точно пойдут голосовать, а 15,5% точно не станут этого делать.

Данные же, показывающие разделение голосов среди тех избирателей, которые определились с выбором и точно будут голосовать, выглядят так: за Зеленского – 72,2%, за Порошенко – 25,4%. Именно эти цифры моделируют итог реального голосования.

Если верить социологам, ЗеКандидат весьма равномерно очаровал Украину, хотя у него преобладают избиратели востока и юга.

Региональные особенности поддержки шоумена-кандидата выглядит так: запад – 34,8% от общего числа опрошенных, центр – 49%, юг – 54,2%, восток – 58,8%.

У действующего президента дела везде идут трудно, разве что на западе страны он еще может конкурировать с Зеленским: там поддержка у Порошенко составляет 30,5% (среди всех респондентов), тогда как в центре – 17,4%, на юге – 9,2%, на востоке – 8,1%.

Говоря о президентских выборах, нельзя забывать о ключевом их участнике – о самих себе, об электорате. Именно мы все вместе делаем этот выбор. Вернее, окончательный выбор делает большинство из нас. И в такой ситуации стоит понимать, чего же хочет это самое большинство…

Взять все и изменить. В первые 100 дней президентства украинцы ждут от нового главы государства снижения тарифов на коммунальные услуги, снятия неприкосновенности с депутатов и расследования коррупционных преступлений.

Таковы результаты все того же опроса КМИС – социологи успели в период с 9 по 14 апреля поинтересоваться многим.

39,1% опрошенных, по данным КМИС, хотят снижения тарифов на коммунальные услуги, 35,5% - законопроекта в парламент о снятии неприкосновенности с депутатов, судей и президента, еще 32,4% - начала или ускорения наиболее резонансных коррупционных расследований.

23,3% респондентов ждут начала переговоров с Россией, 18,4% - снижения зарплаты топ-чиновников, 16,4% - начала переговоров с ЕС и США о Донбассе и Крыме, 9,4% - ускорения расследования преступлений против Майдана, еще 8% - изменения системы парламентских выборов.

В меньшей степени украинцы хотят перезапуска антикоррупционных органов, ареста российских активов в Украине и начала переговоров о вступлении в Евросоюз.

Пора уже думать о том, что будет после 21 апреля. А будет лихая парламентская кампания…

Зеленский и тут поспел. Почти виртуальная партия Слуга народа (сокращу это название до «СлуНа»), фронтменом которой является шоумен Владимир Зеленский, пока является лидером еще не начавшейся кампании по выборам в Верховную Раду (выборы состоятся осенью этого года).

Таковы данные уже дважды упомянутого выше опроса КМИС.

За СлуНа готовы отдать голоса 26% среди тех респондентов, кто собирается голосовать и определился с выбором.

Второе место – за не менее виртуальной партией Оппоплатформа-За життя (это продукт жизнедеятельности трио Юрий Бойко-Сергей Левочкин-Дмитрий Фирташ и Вадима Рабиновича): ее поддержали 16% определившихся и готовых голосовать.

Блок Петра Порошенко стал третьим с результатом 14%.

Батькивщина Юлии Тимошенко – четвертая: 12%.

Пятый результат у двух сил (каждой досталось по 5%): Гражданская позиция Анатолия Гриценко и мегавиртуальная Сила и честь Игоря Смешко.

У остальных – менее 5%.

Радует лишь то, что 43% респондентов еще не определились со своими предпочтениями.

И раз уже речь зашла о ВР, то настало время пугающей (для всех украинских парламентариев) новости…

Надія знову є. Освобожденная вчера судом «террористка №1» Надежда Савченко, сумевшая остаться депутатом Верховной Рады несмотря на то, что следствие ее подозревает в желании уничтожить парламент и парламентариев, планирует выйти на работу в эту самую ВР 23 апреля.

Об этом сообщила Татьяна Проторченко, замглавы партии имени самой Савченко.

Бывшая дважды узница (вначале – России, а затем – и Украины) вышла бы на работу и раньше, но на текущей неделе депутаты работают в комитетах, - а Рада ранее лишила Савченко членства в комитете по вопросам нацбезопасности и обороны.

Вчера вечером Броварской суд Киевской области освободил из-под стражи Савченко и ее «подельника» Владимира Рубана, - потому что истек срок меры пресечения.

СБУ и ГПУ обвиняют Савченко во взаимодействии с главарями боевиков «Л/ДНР», сговоре с Рубаном и подготовке теракта в Верховной Раде. Его целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти.

Рубана задержали 8 марта 2018 года на контрольно-пропускном пункте Майорск с арсеналом оружия. Его подозревают в незаконном обращении с оружием и подготовке терактов.

И чтобы вы не сомневались, - представители Савченко уже заявили, что их лидер примет участие в осенних парламентских выборах…

Свободная Савченко еще сможет удивить коллег-парламентариев. Но пока она удивила главу ГПУ…

Луценко выступил в письменной форме. Освобождение из-под стражи народного депутата Надежды Савченко и экс-главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана не означает снятия с них обвинений.

В этом уверен генпрокурор Юрий Луценко.

«ГПУ настаивает на достаточности доказательств Савченко и Рубана в совершении преступлений. Уверен, что завоз тяжелого оружия из т.н. ДНР для обстрела украинской столицы не останется безнаказанным», - написал он в своем Facebook.

Генпрокурор также назвал три причины, по которым такое решение суда (по его мнению) стало возможным: разрешенные законом манипуляции с бесконечными изменениями адвокатов; критически малое количество судей в судах и нежелание отдельных судей выполнять свою работу.

А подчиненная Луценко – его пресс-секретарь Лариса Сарган, посредством того же ФБ пояснила, что прокуроры были лишены возможности заявить ходатайство о продлении меры пресечения Савченко и Рубану, - вроде как адвокат Надии как-то там отвлек суд, сам ушел, и представители гособвинения оказались в роли обманутых наивных мальчиков…

В стране, где судебная реформа топчется на месте семимильными шагами, не один лишь Броварской суд способен удивить…

Онлайн-идол ватников может быть свободен. Шевченковский райсуд Киева отказался инициировать экстрадицию, отменил розыск и заочный арест известного антиукраинского видеоблогера Анатолия Шария.

Его дело вернули на дополнительное расследование в прокуратуру.

Речь идет об инциденте, который произошел еще в 2011 году. Против Шария начали дело по факту применения им огнестрельного оружия во время конфликта с посетителем в ресторане McDonald's.

Дело поступило в суд, но в феврале 2012 года было остановлено в связи с объявлением Шария в розыск.

В этом же году суд заочно применил к нему меру пресечения в виде содержания под стражей.

В июле 2013-го Шарий получил статус беженца в Нидерландах. Там сообщили, что блогер не может быть выдан украинским правоохранителям в соответствии с Женевской конвенцией 1951 года и Директивой Европейского Союза.

Кроме того, с февраля 2014-го Интерпол прекратил международный розыск обвиняемого.

В том же году Шарий получил статус политического беженца в Литве.

В мае 2018 года украинские правоохранители заявили, что розыск блогера продолжается, а в августе суд (по просьбе адвоката Шария) возобновил рассмотрение дела, остановленного в 2012 году.

В итоге суд постановил вернуть дело на дорасследование в прокуратуру Киева, и отменил розыск и заочный арест Шария.

Этот блогер, будучи гражданином Украины, получил известность своими антиукраинскими пропагандистскими материалами, а также поддержкой кремлевского режима и пророссийских террористов.

И еще одно судебное решение…

Парубию дело шьют. Национальное антикоррупционное бюро должно начать уголовное производство против спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

Об этом сказано в решении Соломенского райсуда Киева.

Согласно вердикту судей, дело откроют по двум статьям: за нецелевое использование бюджетных средств и за злоупотребление властью или служебным положением.

В конце февраля в НАБУ прислали по почте заявление о преступлениях, якобы совершенных спикером парламента. Уголовное производство, по мнению автора этого письма, должны были зарегистрировать в течение суток.

Однако НАБУ не сделало этого, и заявитель обратился в суд. И с его помощью все же добился открытия дела.

Представители НАБУ и Парубий пока не прокомментировали решение суда.

Не устали от новостей от украинской Фемиды? Тогда вот еще одна…

Коломойского рассмотрят после выборов. Хозсуд Киева объявил перерыв до 7 мая в деле по иску миллиардера Игоря Коломойского и компании Triantal Investments Ltd.о признании недействительным договора купли-продажи некогда принадлежавшего им Приватбанка.

9 апреля на заседании по этому делу истцы заявили ходатайство о расширении перечня своих требований пунктом о возврате им акций Приватбанка. Теперь суд удовлетворил ходатайство.

Всего в судах слушаются сотни дел, связанных с национализацией банка.

Так, 2 апреля Окружной админсуд Киева объявил перерыв до 18 апреля в деле по иску Коломойского с требованием признать противоправными и отменить: решение правления НБУ об отнесении Приватбанка к категории неплатежеспособных; решение об утверждении предложения Нацбанка об участии государства в выведении неплатежеспособного банка с рынка; а также решение ФГВФЛ о введении в банк временной администрации.

16 апреля Шестой апелляционный админсуд отложил до 22 апреля рассмотрение апелляции НБУ на отмену Окружным судом Киева распоряжения регулятора о проведении проверки Приватбанка перед национализацией.

И еще одна новость, почти «Молния», – из категории «шоу еще продолжится»…

Порошенко и Зеленский почти договорились. Команды кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского заключили трехстороннее соглашение об аренде площадей с НСК Олимпийский.

Об этом на брифинге 16 апреля заявил Олег Медведев, представитель штаба Порошенко.

«Это трехсторонний договор об аренде стадиона на вечер 19 апреля», - пояснил он.

И добавил, что вечером 16 апреля штабы кандидатов должны продолжить переговоры.

«Наши представители собираются обсуждать регламент этих дебатов. Пока у нас разные видения: одна сторона настроена на шоу, мы – на проведение полноценной дискуссии», - сказал Медведев.

Помните о том, что принесло вам вчера, живите настоящим и надейтесь на будущее.

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