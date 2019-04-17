Порошенко и Зеленский сделали это Сегодня, 19:07 1711 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 17 апреля 2019 года

Порошенко и Зеленский сделали это. В штабе президента Петра Порошенко подтвердили, что 19 апреля на НСК Олимпийский пройдут дебаты кандидатов на главный пост страны.

Там назвали и точное начала «дуэли» - 19:00.

Зрителей будут пускать на стадион по предварительной регистрации.

Рамки откроют на вход с 16.30, пропуск будет организован по спискам и удостоверениям личности.

В штабе планируют организовать бесплатные автобусы из регионов для сторонников президента.

«Участие господина Зеленского предварительно подтверждено», - добавили представители команды действующего главы государства.

Сам «господин» Владимир Зеленский (в привычном для себя формате видеообращений) заявил, что дает старт распространению бесплатных билетов на его дебаты с Петром Порошенко на Олимпийском стадионе…

Арсен Аваков, министр внутренних дел, ожидает, что вживую посмотреть дебаты на стадионе захотят около 60 тыс. зрителей. «Эта ситуация достаточно напряженная и требует большого внимания к безопасности», - уточнил глава ведомства…

В команде Порошенко заняты еще таким вот вопросом…

Успеет всюду. Руслан Князевич, представитель штаба кандидата-президента Петра Порошенко, обратится в Центризбирком. Цель – внести изменения в порядок проведения дебатов.

Об этом заявил спикер штаба Порошенко Олег Медведев. Это, по его словам, нужно для того, чтобы Порошенко имел возможность побывать на дебатах и в студии Суспильного ТВ, и на НСК Олимпийский.

На Суспильном дебаты кандидатов должны начаться в 20:00.

«Мы так думаем, что 19:00 [время встречи кандидатов на стадионе] поставлено специально с расчетом на то, что законопослушный президент и гражданин Порошенко должен к 20:00 поехать на Суспильне и якобы из-за этого не сможет принять участие в 19:00 [в дебатах на НСК Олимпийский]», - сказал Медведев.

Судя по всему, команда Порошенко хочет отодвинуть время дебатов на Суспильном ближе к ночи…

Тем временем в одном из столичных судов откровенничал человек, способный серьезно попортить нервы действующему президенту…

Компромат на друзей Порошенко. Бывший депутат и экс-руководитель компании Энергосеть Дмитрий Крючков, недавно экстрадированный из Германии в Украину, сделал несколько громких (и крайне неприятных для Петра Порошенко) заявлений в ходе процесса в Соломенском райсуде Киева.

Там Крючков оказался не случайно: НАБУ подозревает бывшего депутата в хищениях в энергетической сфере (сумма ущерба – 346 млн грн). Ранее о деле этого депутата рассказывали журналисты программы Схемы: коррупция в деталях.

В суде экс-депутат заявил, что в конце 2014 года, когда генерация электроэнергии в Украине не покрывала потребностей из-за вооруженного конфликта с Россией, президент Порошенко собрал Совбез. И там решили провести конкурс, чтобы выбрать компании для импорта электроэнергии из России.

(В этом месте я уточню, что в Совбезе уже опровергли факт проведения заседания, на котором принимали бы подобное решение; а заодно там уточнили, что нынешний секретарь СНБОУ Александр Турчинов на тот момент был спикером Верховной Рады).

Крючков утверждает, что на конкурсе победили две компании – ДТЭК миллиардера Рината Ахметова и его Энергосеть.

«Через буквально несколько дней ко мне на встречу приехали представители президента Порошенко. Фамилии мы, наверно, сейчас опустим ... с конкретным предложением, что для возможности работать по этому контракту по импорту электроэнергии из РФ они хотели бы, чтобы я поделился частью корпоративных прав компании Энергосеть», - заявил Крючков.

Он отметил, что на тот момент «совершенно не стоял вопрос о каких-то моральных аспектах» сотрудничества со страной-агрессором.

По словам Крючкова, тогда с представителями Порошенко он не договорился.

Но через два дня после этой встречи, как рассказал экс-депутат, уволили замминистра энергетики Вадима Улида с формулировкой «за сотрудничество со страной-агрессором» [Улиду уволили в ноябре 2014-го за выданное им разрешение на импорт электроэнергии из России для ДТЭК и Энергосети]. И через несколько дней Крючков встретился с Игорем Кононенко, замглавы фракции БПП и многолетним бизнес-партнером Порошенко.

«Предмет разговора был следующий: что для возможной работы, расширения границ бизнеса также было предложено сотрудничество, я выставил встречные условия, в результате чего были достигнуты договоренности о совместной работе», - поведал Крючков. И уточнил, что Кононенко регулярно встречался с ним и проводил переговоры на основании «телефонных разговоров с президентом».

Крючков утверждает, что сегодня компанию Энергосеть контролируют (через офшор) депутаты из БПП, а ему самому принадлежит лишь 25%.

За офшором же стоит, по словам Крючкова, «депутат Юрий Буглак [фракция БПП] и, соответственно, Игорь Кононенко и Петр Порошенко».

Буглак до того, как стал депутатом, был главным юрсоветником дочернего предприятия корпорации Roshen. Он также занимал пост директора кипрской оффшорной фирмы RI-SYSTEM, совладельцами которой являлись Кононенко и президентский фонд Prime Assets Capital, отмечает издание Lb.ua.

Во время заседания Соломенского суда Крючков еще и обвинил директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника в получении взятки в $0,5 млн от Энергосети.

По словам Крючкова, против Сытника даже открыли дело за получение этой мзды и превышение полномочий. «Оно [дело] давнее, оно существует. Знает ли о нем [генпрокурор Юрий] Луценко? Думаю, что знает», - сказал экс-депутат…

Крючков так много и интересно говорил, что суд в итоге решил подержать его под стражей целых 45 суток (с альтернативой в виде залога в 7,11 млн грн)…

В Генпрокуратуре тут же отреагировали на последнее заявление Крючкова. Андрей Лысенко, пресс-секретарь ГПУ, сообщил, что Госбюро расследований «осуществляет расследование по факту получения директором НАБУ Артемом Сытником взятки от бывшего нардепа Дмитрия Крючкова».

К слову, между ГПУ и НАБУ давно уже пробежала черная кошка. И не одна…

Пока в большом мире идет противостояние кандидатов в президенты и компроматов на кандидатов, в мире поменьше сошлись премьер и глава правления НАК Нафтогаз Украины…

Гройсман уволит, и газом не моргнет. Премьер Владимир Гройсман намерен инициировать отставку главы Нафтогаза Андрея Коболева.

Об этом Гройсман заявил на заседании Кабмина

«Я хочу сказать, что цена на газ [для населения] не будет выше. Или НАК Нафтогаз Украины устанавливает цену ниже 8,55 грн/куб. м с 1 мая и сообщает до 24 апреля всем украинцам, что рыночная цена будет ниже 8,55 грн, или, если этого не произойдет, я инициирую отставку руководителя Нафтогаза, - заявил премьер. – Мне это все уже надоело, как и миллионам украинцев. Частные интересы менеджмента компании ставят выше, чем национальные интересы и интересы всех украинцев».

Коболев же, как и ранее, предлагает Кабмину перейти на рыночное ценообразование.

И еще вот такой сегодня нежданчик случился…

Старый «любый друзь» хуже новых двух. Экс-депутат Давид Жвания просит Окружной админсуд Киева запретить после выборов выезд за границу президенту Петру Порошенко и еще 180 чиновникам и судьям.

В суд поступил иск от Жвании к Нацполиции, СБУ и Администрации Госпогранслужбы. В нем бывший парламентарий требует запретить выезжать за границу президенту, спикеру ВР Андрею Парубию и другим чиновникам, в том числе и судьям Верховного и Апелляционного судов, в течение одного года после проведения парламентских и президентских выборов, а также в течение одного года после их увольнения.

Таким образом Жвания решил бороться с коррупцией.

Сейчас решается вопрос об открытии производства по данному административному иску.

Жвания известен тем, что некогда (во времена Оранжевой революции и после) входил, как и Петр Порошенко, в число «любых друзив» Виктора Ющенко…

А в Раде уже появились первые союзники Зеленского (если тот, конечно, возглавит страну)…

Экс-регионал поможет Зе. Депутат и миллионер Виталий Хомутынник, сопредседатель депутатской группы Видродження, заявил, что будет поддерживать законопроекты Владимира Зеленского в случае победы последнего на президентских выборах.

Об этом Хомутынник сказал в комментарии для НВ.

«В целом мы намерены поддерживать Зеленского, особенно в период, когда у него еще не будет своего представительства в Верховной Раде... Я не исключаю, что до следующих выборов в парламенте может сформироваться ситуативная коалиция для поддержки его инициатив», - подчеркнул депутат.

По словам парламентария, он, «как и большинство украинцев, надеется, что после смены власти в стране будут изменения в лучшую сторону».

«Большинство депутатов, независимо от партийной принадлежности, голосовали за Владимира Зеленского как за будущего президента», - утверждает лидер группы Видродження.

В эту группу входят 24 депутата, она была сформирована из бывших членов Партии регионов.

Ранее Хомутынник назвал НВ конкретный бизнес, связывающий его с Игорем Коломойским – это крупная частная добывающая компания Укрнефтебурение.

Структурам Хомутынника принадлежат 50% (остальное – Коломойскому) в офшоре Deripon Commercial Limited, который контролирует добытчика.

Помните о том, что принесло вам вчера, живите настоящим и надейтесь на будущее.