Политический шум вокруг НАТО Сегодня, 12:50 1227 Цей матеріал також доступний українською

Зачем президент вносит изменения в Конституцию

Закреплен ли в законодательстве Украины курс на вступление в НАТО?

Да, закреплен.

Достаточно ли положений законодательства Украины, фиксирующих намерения нашего государства вступить в НАТО, чтобы Альянс уяснил наше стремление?

Да. достаточно. НАТО неоднократно на разных уровнях принимал политические заявления или решения, в которых указывалось или поддерживалось намерение Украины вступить в Альянс.

Может ли Украина сейчас вступить в НАТО?

Нет. Каждая из стран НАТО должна одобрить решение Альянса пригласить Украину к членству. Несмотря на то что в НАТО официально проводится политика «открытых дверей» - все желающие могут вступить, там всегда находилось как минимум несколько государств, которые по тем или иным причинам не были готовы поддержать стремление Украины к членству в Альянсе.

Изменения в Конституции о желании вступить в НАТО могут повлиять на перемену позиции тех государств, которые не готовы пока рассматривать вопрос о приглашении Украины в НАТО?

Нет, не повлияют.

Являются ли предложенные президентом Украины изменения в Конституцию частью требований по подготовке Украину к вступлению в НАТО или это требование НАТО?

Нет, не являются.

Так почему же столько шума и зачем эти изменения?

Это часть избирательной технологии президента Порошенко, которая не имеет ничего общего с обеспечением интересов Украины в сферах безопасности, обороны и внешней политики. При этом президент, Верховная Рада и Кабмин не выполняют значительную часть официальных обязательств в рамках годовой национальной программы сотрудничества с НАТО.



Текст опубликован с разрешения автора

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