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Экс-генконсул Украины в Стамбуле, глава правления "Майдан закордонних справ", член партии "Укроп"

Политический шум вокруг НАТО

Сегодня, 12:50
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Зачем президент вносит изменения в Конституцию

Закреплен ли в законодательстве Украины курс на вступление в НАТО?
Да, закреплен.
Достаточно ли положений законодательства Украины, фиксирующих намерения нашего государства вступить в НАТО, чтобы Альянс уяснил наше стремление?
Да. достаточно. НАТО неоднократно на разных уровнях принимал политические заявления или решения, в которых указывалось или поддерживалось намерение Украины вступить в Альянс.
Может ли Украина сейчас вступить в НАТО?
Нет. Каждая из стран НАТО должна одобрить решение Альянса пригласить Украину к членству. Несмотря на то что в НАТО официально проводится политика «открытых дверей» - все желающие могут вступить, там всегда находилось как минимум несколько государств, которые по тем или иным причинам не были готовы поддержать стремление Украины к членству в Альянсе.
Изменения в Конституции о желании вступить в НАТО могут повлиять на перемену позиции тех государств, которые не готовы пока рассматривать вопрос о приглашении Украины в НАТО?
Нет, не повлияют.
Являются ли предложенные президентом Украины изменения в Конституцию частью требований по подготовке Украину к вступлению в НАТО или это требование НАТО?
Нет, не являются.
Так почему же столько шума и зачем эти изменения?
Это часть избирательной технологии президента Порошенко, которая не имеет ничего общего с обеспечением интересов Украины в сферах безопасности, обороны и внешней политики. При этом президент, Верховная Рада и Кабмин не выполняют значительную часть официальных обязательств в рамках годовой национальной программы сотрудничества с НАТО.

Текст опубликован с разрешения автора

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Теги:   Петр Порошенко НАТО Президентские выборы в Украине 2019

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