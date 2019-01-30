Почему я не уеду из Украины Сегодня, 12:03 818 Цей матеріал також доступний українською

Несмотря на коррупцию, убитую инфраструктуру и идиотские родоплеменные понятия, проповедуемые золотозубыми жлобами

Следующие несколько постов я решил писать исключительно про позитивные события в нашей стране. Даже пообещал это своему другу Владу Воскресенскому. Влад написал мне: «Зачем ты пишешь про негатив? Когда читаешь твои тексты, складывается впечатление, что все говно плещется внутри границ Украины, а все фиалки растут сразу за её пределами. В реальности же это не так. В реальности ты своими постами можешь мотивировать людей к чему-то – изменить свою жизнь, запустить новый проект, поменять место работы, встать с дивана в конце концов. Ведь тебя читают десятки тысяч людей. А пока ты пишешь, что вокруг мрак, все идиоты и даже главный эскалатор не работает, а других новостей нет тут и не будет – хочется только одного: свалить отсюда как можно быстрее».

Я же валить не собираюсь. Более того, я уже давно не верю в идею свала, как решения собственных экономических и эмоциональных проблем. Мир глобален, и сегодня совсем не обязательно собирать чемоданы, сжигать мосты и кидать ключи от квартиры в реку. Если мы с моей семьей решим какое-то время пожить в другой стране и будем понимать, что востребованы там – мы с лёгкостью пойдём на этот шаг. Но при этом мы будем понимать, что рано или поздно вернёмся назад. Потому что Украина – это наша база. Док-стейшн. Здесь мы свои. Понимаете?

Я знаю, что мой выбор – правильный

Я поэтому и создаю здесь свой проект. И делаю это в первую очередь потому, что верю в изменения. И ещё потому, что здесь мой дом, мои родные, друзья, любимое дело, есть ощущение востребованности и полезности, и есть тот мир, который мы с моими близкими сами себе создаем.

И ещё есть перспективы. Жизнь наладится, потому что это неизбежно, и произойдет это не потому, что будут приняты те или иные реформы, или к власти придёт тот или иной политик – а в первую очередь потому, что в нашем обществе, по крайней мере у активной и думающей его части, существует запрос на изменения. Эта часть растёт, постепенно заслоняя собой маргиналов, которых всё устраивает. В развитых городах, где происходит естественное скопление людей по интересам, это уже особенно ощущается.

Поэтому несмотря на коррупцию, убитую инфраструктуру и идиотские родоплеменные понятия, проповедуемые золотозубыми жлобами, рассевшимися на всех вертикалях, я понимаю: несмотря на кажущуюся незыблемость и вечность, всё это – временно, и рано или поздно закончится. И не только наши дети, но и мы когда-нибудь будем жить в совсем другой стране. Поэтому каждый запущенный проект, каждая новая компания, зашедшая на рынок, каждая светлая инициатива – приближают меня к этому моменту, давая мне силы и уверенность в том, что я делаю. Я знаю, что мой выбор – правильный.

А критика, сарказм и ироничное восприятие окружающей реальности – обязательно нужны, потому что благодаря им в нашем обществе станут незыблемыми такие понятия, как безопасность, справедливый суд, демонополизация и борьба с коррупцией. В то время, как маргиналы и аферисты всех мастей отправятся туда, где им и место – на свалку истории.

Текст опубликован с разрешения автора

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