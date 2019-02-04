Почему я буду голосовать за Петра Порошенко Сегодня, 20:13 489 Цей матеріал також доступний українською

Меня будут обвинять в «порохоботстве» и «выборе меньшего зла». И зря: будучи сам не святым, я не буду высматривать на политическом олимпе появления святого



До сих пор я избегал прямого ответа на вопрос, за кого голосовать, поскольку сам хотел сориентироваться и определиться. Но настало время, когда надо решаться. Цена вопроса стала очень высокой: на кону, как всегда во время защиты независимости, – существование государства.



Недаром говорят, что в Украине таки есть демократия, поскольку никто не может предсказать, кто победит на президентских выборах. Нынешняя кампания это только подтверждает.

В то же время предвыборная кампания – это как хронический бронхит: проходит болезненно, длится долго. Вроде не смертельно, а организм весь разбит.

Поразительно, сколько общественной мути выходит наружу. Количество кандидатов начинает свидетельствовать о появлении национального «спорта»: «А ты пошел в кандидаты в президенты?». Конечно, среди ожидаемых и прогнозируемых есть те, для которых президентская кампания – на самом деле кампания парламентская. Что же, политический опыт – тоже важная вещь. Однако в якобы обедневшей Украине почему-то все больше желающих заплатить 2,5 миллиона гривен за право гордо записать в своем резюме: «Кандидат на пост президента Украины (2019)».

Выборы – зеркало нашей политической и жизненной культуры

Впечатляет и моральная муть: гордо описывать в Facebook свои шапочные происшествия в Давосе, даже не понимая, что этим опозорил весь свой народ. Невкусно выглядят и случаи не подать руки президенту страны за рубежом или мелкие разборки между собой. Гендерные амбиции не заменят морального авторитета.

А еще поражает уровень обсуждения выборов самими журналистами. Похоже, свободный стиль комментариев, ранее присущий только домашним дискуссиям на кухне, стремительно перекочевывает в наши медиа. А чего ждать в последнюю неделю перед выборами, когда на нас выплеснутся все «разоблачительные» политтехнологические заготовки! Впору нам, как Одиссею, закрыть всем уши воском!

Словом, выборы – зеркало нашей политической и жизненной культуры.

Как бы там ни было, свободные выборы – большое завоевание народа, а потому определяться нам всем надо. И чем больше умножается число кандидатов, тем четче вызревает решение: я буду голосовать за Порошенко. Как избиратель, я знаю его достижения, а потому могу предположить, чего следует ожидать от него. И также знаю его слабости, а потому представляю, каких действий могу добиваться от него как от главного менеджера страны.

Понимаю, что меня будут обвинять в «порохоботстве» и «выборе меньшего зла». И зря: будучи сам не святым, я не буду высматривать на политическом олимпе появления святого. Моя задача как избирателя – имея перед собой неидеальных кандидатов, выбрать того, кто на ближайшую каденцию лучше обеспечит интересы Украины. И по моему мнению, следуя этому критерию, баланс «за» и «против» лучший у Порошенко. И мой долг как избирателя следить за своим неидеальным избранником и поднимать голос, если его действия будут противоречить интересам общества.

Последнее чрезвычайно важно для сохранения упомянутого баланса. Президент чувствует огромное внешнее давление – со стороны доноров, мирового сообщества, европейских партнеров. Есть и внутреннее давление – со стороны олигархов и политических оппонентов. Но чтобы президент двигался в сторону эффективных реформ (особенно тех, которые затрагивают интересы олигархов), внешнего давления мало. Необходимо мощное давление с нашей стороны – со стороны гражданского общества. При этом давление «точечное», конструктивное, которому общество должно еще ускоренно учиться. Это пойдет на благо и страны, и самого президента.

А теперь попробую отреагировать на наиболее обсуждаемые вопросы. И начну с тех двух сфер, в которых полномочия очевидны, а именно: безопасность и дипломатия.

Безопасность

В условиях гибридной войны с Россией, которая откровенно добивается уничтожения украинской государственности, для меня критерий безопасности – главный. Сохранив государство, мы сохраняем шансы решить проблемы коррупции и верховенства права в ближайшие пять-десять лет. Потеряв государство, мы будем добиваться прав человека, но уже в сибирском ГУЛАГе.

Я искренне благодарен нынешнему руководству за сохранение государства. Скажете, что оно не идеально? А вы спросите у рядового француза или британца, считают ли они свое государство совершенным. Были ошибки Порошенко как главнокомандующего? Явно были. Но меня поражает наивная вера некоторых избирателей, что у Юлии Тимошенко или Владимира Зеленского ошибок в качестве главнокомандующего не будет. В течение первой каденции доказательств того, что Петр Порошенко прилагал титанические усилия ради сохранения государства, более чем достаточно. Поэтому я готов доверить ему управление государством и на второй срок.

И если коротко: поскольку для Путина Порошенко – враг № 1, то я буду голосовать именно за него. Точка.

Однако голосовать за него я буду не безоглядно. Как избиратель, я должен добиваться, чтобы Порошенко принял к практическому вниманию то, что безопасность государства – это не только успешная армия или дипломатия, но и верховенство права, здоровый государственный аппарат и здоровые управленческие процедуры. Их заменит сколь угодно эффективное «ручное управление».

Дальнейшее пренебрежение этой истиной может быть разрушительным не только для президентства Порошенко, но и для украинского государства.

Дипломатия

Как и ожидалось, в сфере дипломатии президент Порошенко был едва ли не самый успешный.

Конечно, критики могут сказать, что ситуация и здесь далека от идеальной. Мол, мы все еще живем под дамокловым мечом Минских соглашений. Но, давая высокую оценку дипломатическим достижениям Порошенко, я хочу как раз и учесть, в каких реальных обстоятельствах они были достигнуты. Ведь успех или неуспех Украины в сфере дипломатии зависит не только от руководства нашей страны, но и позиции других государств. А в мире есть не только те, что поддерживают Украину, но и те, чья чемберленовская политика задабривания агрессора является «граблями», на которые Европа, похоже, наступает с удовольствием.

Поэтому я не вижу, кто из нынешних кандидатов мог бы конкурировать с ним на дипломатическом поле. За Юлией Владимировной тянется длинный шлейф случаев, когда собственные или партийные интересы она ставила выше интересов национальных. Владимиру Зеленскому легко завоевать симпатии телезрителей, но западные дипломаты «Квартал-95» не смотрят, зато собственного дипломатического опыта у Зеленского нет. Мало того, его первые предложения по «установлению мира» отдают вопиющим невежеством, если не сказать еще сильнее.

Не убеждают меня и дипломатические перспективы других претендентов на пост президента. Поэтому в дипломатической сфере мой выбор также принадлежит Порошенко.

Но стоит выразить одно предостережение. Дипломатические усилия становятся особенно успешными, когда за ними стоят сплоченное общество, сильная экономика и эффективное государство. Вот почему можно перефразировать Шевченко: «И чужого добивайтесь, и о своем заботьтесь».

Духовная безопасность

Я понимаю, что для людей, далеких от веры, медийное внимание к становлению Православной церкви Украины было утомительным. И «томос-тур» президента Украины выдался многим неуместным предвыборным пиаром. В Украине, как известно, не жалеют своих проводников.

Однако человеческие эмоции схлынут, а в истории навеки останется главное: возрождение исторического украинского православия в единстве с Матерью-Церковью Константинополя. Этот акт бы не состоялся, если бы государство не послужило оберегом. Порошенко предоставил эту помощь, за что ему честь и хвала. Такая смелая осанка главы Украины для нас, бывших политзаключенных эпохи Щербицкого, выглядела недосягаемой мечтой. Но это произошло, и поэтому своей твердостью в отстаивании украинских духовных интересов президент навеки вписал свое имя в украинской истории.

Очень важны заверения президента, что в Украине не будет московской модели цезарепапизма. В дальнейшем надо доказать – нам, а еще больше всему миру – что это действительно так. Ведь способность Церкви указать руководителю государства на его ошибки так же важна для духовной безопасности страны, как и само создание этой Церкви.

Однако возвращение украинской духовной сферы в древнекиевскую матрицу важно не только с точки зрения религиозных прав человека. Это – необходимая предпосылка высвобождения творческого потенциала народа. Украинское общество сможет сказать какое-то стоящее слово для мира только тогда, когда войдет в резонанс с глубинными ценностями, заложенными в наш этнотип еще во времена раннего Киева.

Как относиться к рейтингам

В демократическом государстве всегда есть определенный процент граждан, которые не будут голосовать за действующую администрацию в любом случае. Поэтому если бы в нынешних опросах я увидел 15-20% тех, кто не проголосует за Петра Порошенко при любых обстоятельствах, то воспринял бы это нормально. Число более 50% для меня – это результат специально раскрученного антагонизма. Раскрученного Россией и ее агентами в Украине. Это настораживает.

Впрочем, к любым рейтингам я отношусь с недоверием – хотя бы потому, что представляю себе, как сильно они зависят от выборки опрашиваемых. Тем более в Украине, где электоральные настроения могут измениться довольно быстро.

Стране нужны перемены и дальнейшие реформы

О необходимости солидной конструктивной альтернативы действующей власти я говорил уже давно. Это жизненно важно для каждой демократии. Все нынешние кандидаты имели возможность подчеркнуть свою альтернативность задолго до выборов, сформировав свою политическую силу и четкую программу. Среди оппонентов Порошенко это с определенным приближением можно сказать только о Юлии Тимошенко и Андрее Садовом. Однако намерения Тимошенко меня как избирателя не только не убеждают, но даже пугают. Тем более, что из памяти моей еще не выветрились воспоминания о стиле ее руководства в любое время премьерства. Что касается «взаимопомощи», то эта политическая сила мне симпатична, а среди ее команды у меня много друзей. Но, на мой взгляд, программное лицо этой партии все еще не определено.

Что касается других кандидатов, то мне трудно принять их личную критичность к действующему президенту как убедительную альтернативную программу развития страны. Готовить сани тогда, когда на улице выпал первый снег, уже поздно.

Образ развития страны

Но для меня важна не просто альтернативность нынешней системы управления, а наличие четкого видения развития с учетом мировых тенденций. Похоже, что его имеют все без исключения кандидаты.

В практическом управлении государством на первый план выходят обеспечение поддержки парламента, нейтрализация политических соперников, решение неотложных вызовов безопасности и управляемости государства. На другое не хватает времени. Зато свою оппозиционность к курсу Порошенко его оппоненты почти полностью свели к обсуждению социальных проблем. Тогда как такие проблемы, как вызов информационных технологий, роль интеллекта и развитие науки, экологическая безопасность, альтернативная энергетика, геополитические сбои в мировом порядке и т.д., практически обходят нашу предвыборную кампанию.

«Железный занавес» упала почти 30 лет назад, однако ментально украинское общество все еще живет в самоизоляции, так и не вступив в диалог с миром. Отсюда еще одна предпосылка моей поддержки Петра Порошенко. Если в первую каденцию задача Украины (и одновременно президента) была «просто выжить», то во вторую – «страна должна крутить педали». Потому что без этого велосипед заваливается.

«Крутить педали» означает дальше реформировать страну. Меня беспокоит тот факт, что и сам Порошенко, и сформированная им управленческая команда время от времени прибегают к решениям, унаследованным из древней советской системы. Отсюда и неприятные рецидивы, которые больно бьют по авторитету президента. Поддержка кандидатуры Петра Порошенко не является автоматическим одобрением его просчетов. И эти просчеты все же не закрывают возможность их исправить. Я счастлив, что в стране в целом поддерживается достаточно высокий уровень демократии (все познается в сравнении), который и обеспечивает возможность исправления. Однако справедливость в государстве не может опираться только на добрую волю руководства. Гарантом может быть только верховенство права.

Поэтому важно не «законсервировать» страну в состоянии ситуативной балансировки. В обществе нужно срочно открыть «социальные лифты» и обновить управленческие элиты, чтобы в течение следующих пяти лет сформировать качественно иную и демократично зрелую альтернативу. Если Петр Алексеевич (по своей логике – предприниматель) осознает эту задачу как таковую, без которой его «предприятие» не выдержит конкуренции, то дела пойдут. Тогда во время второй своей каденции, которая уже не будет обременена электоральными амбициями, президент сможет не только избежать стагнации, а наоборот – обеспечить стране очередной шаг вперед.

В первой каденции Петр Порошенко доказал, что способен проявлять политическую волю, чтобы делать то, во что верит. Я желаю ему поверить, что на нынешние геополитические и цивилизационные вызовы Украина сможет ответить только тогда, когда будет интеллектуально мобилизована и духовно очищенная. С этой верой он и победит.

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