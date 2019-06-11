Почему всеобщий базовый доход — это плохая идея Сегодня, 19:03 Цей матеріал також доступний українською

Причина многих социальных проблем в пренебрежении демократическими процессами. Решением не станет попытка насыпать достаточное количество крошек, чтобы люди оставались дома

Из-за неадекватности систем социальной защиты в США и других развитых странах набирают популярность предложения ввести всеобщий базовый доход (ВБД). За последние годы разрыв между богатыми людьми и всеми остальными значительно увеличился, и многие опасаются, что он увеличится ещё больше из-за автоматизации и глобализации.

Если бы был только один выбор — между массовым обнищанием и ВБД, тогда ВБД, конечно, выглядит предпочтительней. Подобная программа позволила бы людям тратить деньги как угодно — на всё, что они считают наиболее ценным. Она позволила бы создать более широкое чувство сопричастности и новую избирательную ситуацию, встряхнув политическую систему больших денег. Как показывают результаты исследований программ целевых денежных пособий в развивающихся странах, подобные меры помогают повысить роль женщин и других маргинализированных групп населения.

Однако ВБД — это дефективная идея. Одна из причин этого в том, что она станет неподъёмно дорогой, если одновременно не провести резкое сокращение расходов на всю остальную систему социальной защиты. В США (численность населения — 327 млн человек) ВБД в размере всего лишь $1000 в месяц будет стоить примерно $4 трлн в год, а это примерно соответствует размеру всего федерального бюджета на 2018 год. Без такого радикального сокращения расходов США пришлось бы увеличить федеральные налоговые доходы вдвое, а это привело бы к сильным искажающим издержкам для экономики. И нет — ВБД, введённый на постоянной основе, нельзя финансировать за счёт госдолга или вновь напечатанных денег.

Идея ВБД имеет все признаки политики по принципу « хлеба и зрелищ»

Принесение в жертву всех остальных социальных программ ради ВБД — это кошмарная идея. Подобные программы существуют для решения конкретных проблем, с которым сталкиваются, например, престарелые, дети и инвалиды. Представьте себе жизнь в обществе, где дети голодают, а люди с плохим состоянием здоровья лишены адекватной медицинской помощи, потому что все налоговые доходы тратятся на рассылку ежемесячных чеков всем гражданам страны, включая миллионеров и миллиардеров.

Хотя ВБД может быть хорошим лозунгом, это очень плохо продуманная политика. Согласно базовой экономической теории, подоходный налог и налог на прибыль считаются искажающими, если они отбивают желание работать и инвестировать. Кроме того, правительствам следует избегать выплат пособий тем же самым людям, с которых они собирают свои доходы, однако именно это будет происходить в системе ВБД. Например, в США примерно три четверти домохозяйств платят те или иные федеральные доходы или налоги с фонда оплаты труда, ещё больше домохозяйств платят местные налоги штатов.

Кроме того, уже давно предложена более разумная мера: отрицательный подоходный налог, который иногда называют «гарантированный базовый доход». Вместо того чтобы выдавать всем и каждому по $1000 в месяц, программа гарантированного дохода предполагает выплату пособий только тем, у кого месячный доход ниже $1000. Стоимость такой программы во много раз меньше стоимости ВБД.

Защитники ВБД могут утверждать, что невсеобщая программа денежных пособий менее привлекательна, потому что избиратели не будут поддерживать её с таким же энтузиазмом. Но подобная критика безосновательна. Гарантированный базовый доход является столь же всеобщим, как и национальная система медицинского страхования, где деньги не расходуются ежемесячно на всех, но помощь оказывается всем, кто сталкивается с медицинскими расходами. То же самое можно сказать о программах, которые гарантируют безусловное удовлетворение тех или иных базовых потребностей, например, предоставление продовольствия голодающим или страхование для безработных. Такие программы очень популярны в странах, в которых они действуют.

Наконец, энтузиазм в отношении ВБД во многом основан на неправильном понимании тенденций занятости в развитых странах. Вопреки популярным представлениям, нет никаких доказательств, что труд, каким мы его знаем, может исчезнуть в обозримом будущем. Автоматизация и глобализация действительно реструктуризируют трудовую деятельность, уничтожая некоторые рабочие места и повышая уровень неравенства. Однако вместо строить систему, где значительная доля населения будет получать подачки, мы должны принять меры, стимулирующие создание хорошо оплачиваемых рабочих мест «среднего класса» и одновременно укрепляющие нашу больную систему социальной защиты. ВБД не позволит сделать ни того, ни другого.

Главным политическими целями в США должны стать: всеобщий охват услугами здравоохранения, увеличение пособий по безработице, повышение качества программ профессиональной переквалификации, расширение системы налоговых вычетов для заработанных доходов (EITC). Система EITC уже, по сути, работает как система гарантированного базового дохода для работников с низкими зарплатами; её стоимость намного меньше, чем стоимость ВБД — она напрямую стимулирует труд. С точки зрения бизнеса, сокращение косвенных издержек и налогов с фонды оплаты труда, которые работодатель платит за нанятых работников, позволит подстегнуть создание рабочих мест, причём за ничтожную часть стоимости программы ВБД. Повышение минимальных зарплат не позволит работодателям злоупотреблять налоговыми вычетами работников, поэтому расширение системы EITC и сокращение налогов с фонда оплаты труда серьёзно помогут созданию хороших рабочих мест на всех уровнях пирамиды распределения доходов.

Не менее важно и то, что подобные решения соответствуют принципам демократической политики. Этого нельзя сказать о программе ВБД, которая спускается сверху в качестве способа усмирения недовольных масс. Она не повышает роль людей, которым она призвана помочь, и даже никак не консультируется с ними. (Чего хотят работники, потерявшие рабочее место среднего класса: государственных пособий или возможности найти новую работу?). Именно поэтому идея ВБД имеет все признаки политики по принципу «хлеба и зрелищ», которая применялась в Римской и Византийской империях: это были подачки для усмирения недовольства и успокоения масс, они не открывали новые экономические возможности и не повышали политическую роль простых людей.

Напротив, современное социальное государство, которое так хорошо служит развитым странам, не было спущено сверху магнатами и политиками. Оно призвано обеспечивать социальную защиту и новые возможности для людей. И оно стало результатом демократических политических процессов. Простые люди требовали, жаловались, протестовали, включались в процесс принятия решений, а политическая система реагировала на это. Основополагающий документ британского социального государства (доклад Бевериджа, подготовленный во время Второй мировой войны) в такой же мере стал реакцией на политические требования, как и на экономические трудности. Он старался защитить тех, кто оказался в неблагоприятном положении, и создать для них новые возможности, одновременно стимулируя гражданскую активность.

Причиной многих нынешних социальных проблем является наше пренебрежение демократическими процессами. Их решением не может стать попытка насыпать достаточное количество крошек, чтобы люди оставались дома, отвлечённые от политики и так или иначе умиротворённые. Наоборот, нам нужно возродить демократическую политику, активизировать гражданское участие и искать решения коллективно. Только при поддержке мобилизованного, политически активного общества мы сможем построить такие институты, которые нам необходимы для всеобщего процветания в будущем и для защиты наиболее обделённых.

Copyright: Project Syndicate, 2019

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