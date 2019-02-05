Почему важно знать, о чем думают россияне Сегодня, 13:48 631

Или что у пропагандистов на языке, то у Путина на уме

Есть точка зрения, что украинцам не нужно забивать себе голову тем, о чем говорят пропагандисты в стране-агрессоре. Мол, это поток манипулятивного и злобного бреда – пускай обсуждают в своей «палате №6» что хотят, а нам свое делать.



Отчасти это правда. Но есть иная точка зрения: держать руку на пульсе все-таки стоит. Чтобы понимать, какие проблемы волнуют врага, что находится в фокусе его внимания, кого он атакует информационно, к чему готовится, опасается, планирует.

Перефразируя известную фразу: что у пропагандистов на языке, то у Путина на уме.

К тому же, эта информация консолидирована и синхронизирована благодаря монопольному контролю Кремля над всеми государственными средствами массовой дезинформации. А это позволяет легко считывать информационные посылы, на которые Москва ежегодно тратит больше $1 млрд.

Главные месседжи – это старые песни о главном

Конечно, одна из ключевых задач пропагандисткой машины не меняется годами – отвлечь россиян от внутренних проблем и заодно дискредитировать демократические страны. Меняются только инфоповоды. Пропагандисты пытаются создать иллюзию «загнивающего Запада» на грани краха, чтобы россияне продолжали одобрять стабильное авторитарное правление Путина и довольствовались жизнью в «великой» и «могучей» РФ. Но что-то пошло не так.

Главный вызов пропагандистов

Сейчас их головная боль – Владимир Путин. А точнее, обвал его рейтинга. Во второй половине 2018 года рейтинг доверия к Путину стал самым низким за последние 5 лет – упал до «докрымского» уровня. Информацию единодушно подтвердили разные социологические компании, включая государственные и лояльные к Кремлю. Официально речь идет о 37-39%. Это вам не пресловутые 86%.

Как же так? Путин лично проехался на КАМАЗе по Керченскому мосту весной прошлого года. И Чемпионат мира по футболу провели. А «неблагодарный» народ все равно стал меньше любить царя.

Неужели Путин все-таки надоел за 20 лет? Нет, не надоел. Точнее, накопилась определенная усталость от действующего режима Кремля, но при этом, как часто говорят в России, «а кто, если не Путин?». Оппозиция ведь зачищена. Либералы – в «маргинезе». Ключевая причина в другом – ухудшилось качество жизни, а контрольным выстрелом стала крайне непопулярная пенсионная реформа.

Можно круглосуточно промывать мозги народу в зомбоящике, но даже эта отлаженная система дает сбой, когда реальность резко изменяется в худшую сторону. То, что возможно в «закрытой от мира» Северной Корее, где культ личности Ким Чен Ына возведен в абсолют, пока еще невозможно реализовать в России.

Спасать рейтинг Путина решили путем изменения виртуальной реальности – чаще и сильнее нахваливать президента. В частности, Владимир Соловьев, кроме своих вечерних шоу, ведет еще и часовую программу «Москва. Кремль. Путин». На эту же передачу частенько приходит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Однако эта мера оказалась неэффективной: рейтинг так и не поднялся.

Возникает вопрос – стоит ли украинцам бояться того, что Путин вздумает консолидировать российское общество вокруг какой-нибудь очередной военной операции или «победоносной войны»? Мы всегда должны быть морально готовы к таким действиям психически нездорового человека. Но давайте взглянем на факты.

Во-первых, украинская армия сегодня готова к подобным сценариям. Во-вторых, экономические возможности РФ далеко не те, что раньше. В-третьих, олигархические элиты России уже узнали на себе, что такое санкции, и не хотят дополнительных проблем. В-четвертых, более привлекательным объектом для агрессивных действий выглядит беззащитная Беларусь. В-пятых, даже инцидент в Керченском проливе с военной агрессией пограничных кораблей РФ под вопли «дави его, дави!» не прибавил рейтинга Путину внутри страны.

Рубрика «Что там у хохлов»

Главный надежда Кремля – смена президента Украины и состава Верховной Рады. Они искренне верят, что политика по отношению к России еще может измениться, и Украина вернется в сферу влияния Москвы.

Как сказали в одном из выпусков пропагандистского шоу «60 минут»: «Вы вернетесь в братский союз с Россией, потому что на Западе вас ничего не ждет, вы там никому не нужны… Украина – часть большого русского мира».

Кстати, знаете, какими были темы этой передачи, выходящей ежедневно по будням на протяжении последнего полугода? Почти 75% всех выпусков посвящены Украине.

Главные месседжи – это старые песни о главном, что Россия не бросит «братский народ», в Украине «гражданская война», а у власти бандеровцы-нацисты. А также новые тезисы в контексте президентских выборов – президент в Украине будет назначен Вашингтоном и вообще выборы сфальсифицируют.

Те же посылы на новом шоу пропагандистов Сергея Михеева и Владимира Соловьева «Кто против?» – только уровень криков, воплей и истерии там гораздо выше. Особенно забавно наблюдать, как пропагандисты пытаются девальвировать факт непредсказуемости результатов выборов и большого количества кандидатов в президенты: «демократия – это хаос», «такое количество кандидатов – это путь к сепаратизму».

Прослеживается ненависть к действующему президенту Украины. Мол «этому лжецу украинцы ни за что не поверят», «главное, чтобы выбрали президента, который войну закончит». Если добавить к этому опубликованную информацию от разведки США, что Кремль хочет отстранить Порошенко от власти, то пазл складывается – Путин заинтересован в любом другом президенте Украины. Но это еще не значит, что при любом другом президенте политика по отношению к Москве поменяется. Просто это дает хотя бы какой-то шанс Кремлю на перемены.

Чтобы наша судьба и выбор президента решались именно в Украине, а не в Кремле, украинцы должны соблюдать информационную гигиену – поменьше смотреть свои телеканалы, которые фактически принадлежат куму Путина, критически относиться к «экспертам-всепропальщикам» и избегать чтения пророссийских ресурсов.

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