Украина и война. Старик и море 1 мая, 16:43

Сегодня я еще раз понял, за что дают Нобелевские премии, почему писатели бывают великими и почему классика бессмертна

Вот думаю: почему Хемингуэю дали Нобелевскую премию за небольшой в принципе рассказ «Старик и море»? Кто читал, там действие развивается очень медленно, очень-очень медленно. Иногда кажется, что писатель просто тянет время. А читателю нетерпеливо хочется видеть решение — чем все закончится? Скорее бы! Поймает, наконец, старик эту проклятую рыбу или нет? Самую большую рыбу, которую он только видел в своей жизни.

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Да, он схватил ее на свою наживку и держал, хотя силы были неравные.

Да, его чуть не смыло с чахлого баркаса.

Да, он боролся не только с рыбой, он боролся еще и с морем. А как на самом деле, побороть море?

И он наконец выиграл это сражение. Хотя вытащив рыбу на палубу, с горечью увидел, что от нее остались только кости. Но тут главное — что рыба сдохла.

Так и у нас. Быстро не получается. Снарядов не хватает. Погода не помогает. Люди устают. Дома пылают. Запад медлит. Время тянется.

Но сегодня я еще раз понял, за что дают Нобелевские премии, почему писатели бывают великими и почему классика бессмертна.

Потому что, несмотря ни на что, дух человека и дух народа побеждает. И сейчас победит. Даже в неравной борьбе, будь то стихия или огромная и безмозглая рыба.

Текст опубликован с разрешения автора

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