Российская экономика начала задыхаться. Что происходит 7 апреля, 20:18 Эксклюзив NV

Российская экономика прямо сейчас задыхается без денег, и взять эти деньги негде

Продолжают поступать интересные новости с Московской фондовой и валютной биржи, где курс доллара превысил 81 рубль, чего не было с начала апреля прошлого года. Таким образом, российская валюта, которая в 2021 году показала самые высокие показатели роста среди всех региональных валют и валют развивающихся стран, вот уже с начала апреля показывает один из худших вариантов. По-моему, только зимбабвийский доллар сейчас показывает себя хуже, чем российский рубль относительно доллара. При этом относительно евро российский рубль упал уже за 90 руб.

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Напомню, что в прошлом году, в июне, доллар стоил 50 рублей. Сейчас он упал уже практически на 40% и торгуется за 81 рубль. Отметка 80 рублей была, что называется, психологически важной. Многие российские обозреватели не верили, что она будет пробита и говорили, что если она будет пробита, то это означает, что действительно в России начинается серьезный кризис, скачок инфляции. Ну как мы видим, именно в этом направлении все и пошло.