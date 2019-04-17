Почему "порохоботы"? Сегодня, 13:28 900

В украинской политике полностью отсутствует культура дискуссий. Она подменена "культурой" взаимных оскорблений и обвинений

Вот уже несколько лет в Украине усиленно насаждается словечко «порохоботы». Так называют всех, кто поддерживает Порошенко — пусть даже не в целом, а хотя бы какие-то его шаги. Это слово стало расхожим, его вовсю употребляет команда Владимира Зеленского. Употребляла его, если не ошибаюсь, и Юлия Тимошенко. Ранее его употребляли многие вполне респектабельные политики — в частности, Егор Соболев и тот же Сергей Лещенко, при этом будучи членом фракции БПП.

Если хоть немного вдуматься, словечко это — оскорбительное. Кто такие боты? Это люди, которые за деньги пишут в блогосфере то, что им велели. Неискренние. Это те, кто вместо аргументов по существу переходит на личности, стараясь унизить оппонентов.

И вот такими ботами объявляют всех, кто поддерживает хоть какие-то действия Порошенко. Можно вовсю пользоваться безвизом, но всех, кто считает его заслугой Порошенко, клеймить «порохоботами».

Несколько лет обществу настойчиво внушают: поддерживать Порошенко хоть в чём-нибудь можно только за деньги. Искренне и в здравом уме этого делать якобы никто не может.

Ботами объявляют всех, кто поддерживает хоть какие-то действия Порошенко

По сути, это ничем не отличается от «проплаченного Майдана». И таким образом чётко указывает, откуда растут ноги у слова «порохоботы». Только этот вариант «проплаченного Майдана» украинцы с удовольствием проглотили.

В течение нескольких лет в Украине происходит методичная стигматизация сторонников Порошенко. Поддерживать его хоть в чём-нибудь стало стыдно, а обвинять во всех грехах вплоть до вымирания динозавров – превратилось в единственно уважаемую гражданскую позицию.

Коррупция? Да, вероятнее всего. С другой стороны, именно при Порошенко о ней стали говорить в полный голос — потому что стало дозволено. Но об этом могут вспоминать только «порохоботы».

Стало ли коррупции больше или меньше, чем было, скажем, при Януковиче? В полную силу сработал побочный эффект свободы слова, известный ещё со времён Горбачёва: «а вот раньше самолёты не падали, потому что по телевизору об этом не сообщали». Хотя на самом деле количество авиакатастроф в годы Горбачёва резко снизилось.

А что же сам «Порох», то есть Порошенко? За эти несколько лет он не сказал в поддержку «порохоботов» ни слова. Что и в какой форме он должен был сказать? При его интеллекте можно было без труда найти и форму, и содержание.

Он хотел быть выше «плебейских» конфликтов, а на тех, кто его поддерживал, на своих потенциальных будущих избирателей ему было плевать. Вот и результат.

В украинской политике полностью отсутствует культура дискуссий. Она подменена «культурой» взаимных оскорблений и обвинений: каждый политик считает себя «мудрой партией», а оппонентов — «классовыми врагами», которых следует морально уничтожить. То же самое касается и СМИ: не случайно в очень многих публикациях предметный анализ, грубые инсинуации и бессовестная ложь объединены одним общим понятием — «критика».

В этих условиях, казалось бы, первое, что должно сделать «новое лицо», объявляющее о своих намерениях обновить и модернизировать страну, — это привнести в политику настоящую культуру дискуссий, культуру критики. А что происходит в реальности, все мы видим.

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