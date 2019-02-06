Почему нельзя сравнивать Зеленского с Рейганом Сегодня, 16:57 388 Цей матеріал також доступний українською

6 февраля 1911 года родился Рональд Рейган, 40-й президент США

Легендарный политик, чья биография стала отличным поводом подтянуться на чужом имидже для Зеленского. С той разницей, что Зеленскому до Рейгана в плане масштаба личности – как до неба в коленно-локтевой.

Рональд никогда не был ничьей марионеткой – в прямом смысле. Разве что вторая жена Нэнси могла, как поговаривают, помыкать им. Но то дела за дверью спальни, которые приключаются со всеми. За его спиной не маячили никакие набриолиненные или бородатые фигуры. Самобытный, самостоятельный: таких сейчас мало в нынешнем пластмассовом политическом мире.

Рональд никогда не был ничьей марионеткой – в прямом смысле

Факты биографии 40-го президента США, которые помогут понять, почему так недостижим пока Рейган для своих подражателей:



– Человек с четкой жизненной и гражданской позицией, а также последовательным видением стратегии экономического развития своей страны. Осознанно пришел к консервативным взглядам, будучи приверженцем демократов. На выборах на второй президентский срок имел намного большую поддержку избирателей, чем в первый раз – заслужил.



– Эффективный губернатор Калифорнии – до президентства.



– Успешный общественный (профсоюзный) деятель, глава Гильдии киноактеров Америки – до губернаторства.



– Отважный человек. Не воевал на фронтах Второй Мировой по причине плохого зрения, хотя хотел пойти добровольцем. Служил в армии – снимал учебные фильмы. Пережил покушение.



– Самый великовозрастный президент США (занял пост в 69 лет) и первый разведенный. Первый президент США с высшим экономическим образованием, чтобы получить его подрабатывал мойкой посуды на двух работах.



– Талантливый автор текстов, человек с тонким чувством юмора, не позволяющий себе впадать в клоунаду.

«Правительство как грудной младенец: чудовищный аппетит на одном конце и полная безответственность на другом». Шутка, произнесённая Рейганом во время предвыборной кампании в Калифорнии (The New York Times Magazine; 14 ноября 1965)

Советский анекдот из коллекции Рейгана: «Два камрада идут по улице. Один говорит: — Действительно ли мы построили комунизм? Вот это всё вокруг нас, это ли не комунизм? — Не–не. Будет гораздо хуже».

В моей жизни Рейган появился, когда мне было 7 лет, и в Штатах шли президентские выборы. Я тогда услышала новость о нем по радио и спросила у родителей: «А когда будут переизбирать Брежнева?» (чем изрядно их удивила и навела на мысль о том, что в стране победившего здравый смысл социализма мне будет жить непросто). И дальше я всегда следила за четой Рейганов, насколько это было возможно при тогдашнем состоянии информационного пространства. Были пасквили в «Правде» про придворных астрологов и гадалок Рональда и его супруги Нэнси, программа «звездных войн» СОС, «холодная война», «рейганомика». Потом легендарная Рейкьявикская встреча президентов США и СССР, после которой мне долгое время мир казался прекрасным, радостным, светлым, вегетарианским. Пока я не поняла, что эта пауза тоже была замыслом хищников…

И, кстати, как показало социологическое исследование Практика власти, Рональда Рейгана в Украине помнят как культового политического лидера и высоко ценят. Но, надеюсь, кандидату в президенты Зеленскому это не поможет.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

