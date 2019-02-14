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Илья Кенигштейн

Соучредитель Creative States

Почему к нам никто не едет?

Сегодня, 11:35
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Какая квота – такая и экономика

Прочитал, что Кабмин планирует установить квоту иммиграции в Украину на 2019 год. Всего около 3,8 тысяч человек, на 620 человек меньше прошлогодней цифры.

Согласно проекту распоряжения, помимо прочего, в 2019 году по квоте в Украину могут иммигрировать 4 высококвалифицированных специалиста, острая потребность в которых ощутима для экономики страны.

Нет, вы не ошиблись. Перечитайте ещё раз предыдущий абзац. Всё верно. 

Четыре высококвалифицированных специалиста, острая потребность в которых ощутима для экономики страны.

Что можно сказать. Какая квота – такая и экономика.

На фоне отчетов МЭРТ о том, что доля IT-индустрии в украинской экономике составляет 4% ВВП, и что IT-отрасль является локомотивом (в Борисполь?) экономики – в том же здании за стенкой вводятся ущербные квоты в лучших традициях Северной Кореи. 

В то время как другие страны, на уровне своих правительств, в лице эмиссаров, дипломатов, послов и президентов – охотятся за мозгами, применяя персональный подход к каждому кандидату, уговаривая семьи на переезд, беря на себя все вопросы по логистике и адаптации – наши предпочитают создавать ограничения, путём установки смехотворных квот на въезд.

А потом удивляются – почему к нам никто не едет. В стране дураков умные не нужны. 

Текст опубликован с разрешения автора

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