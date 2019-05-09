Почему именно Украина? Сегодня, 09:05 2556 Цей матеріал також доступний українською

Россияне хорошо понимают, насколько важно то, что Украина еще не слишком вырвалась вперед

Текст записан на основе выступления Фрэнсиса Фукуямы, состоявшегося 18 апреля в рамках мероприятия Atlantic Council

Влиять на создание таких институтов как современное государство, верховенство права и демократия можно лишь ограниченно. Легче всего это сделать с третьей категорией, строя демократию. С первыми двумя – современным государством и реальным верховенством права – все куда сложнее, и на пути модернизации политических систем с настоящими препятствиями сталкиваются многие страны, включая Украину. Причина чрезвычайной сложности этих систем заключается в их сущности – и речь идет о власти. Если вы проводите выборы, старая гвардия может думать, что выигрывает их. Мол, мы знаем, как продвигать кандидатов, знаем, как соревноваться и защищать наши интересы. И если вы хотите построить современное государство, то это задача не из легких. Если вы хотите иметь верховенство права, которое будет применяться к влиятельным людям в обществе, то это гораздо сложнее, потому что таким образом вы фактически заставляете этих людей отказаться от власти.

Много хорошо продуманных усилий со стороны внешних доноров и правительств, имевших целью повлиять на этот процесс, несколько раздражительны – особенно в местах коррумпированных, к которым я и присматриваюсь ближе всего. Коррупция существует, потому что это не в интересах существующих элит – что-то менять. Элиты любят статус-кво. Таким образом изменение системы является вопросом власти. Вопросом получения власти той частью людей, которые не являются коррумпированными и хотят иметь современную систему. Это может помочь, создав соответствующие стимулы. Таким образом можно создать что-то вроде должности специальных прокуроров, антикоррупционных судов и все остальное подобное тому, к чему присоединилась Украина. Можно постараться платить людям в бюрократических кругах лучше, чтобы у них не было соблазна брать взятки. Все это краткосрочные вещи в плане человеческих стимулов.

Элиты любят статус-кво

Но по своей сути хорошее правительство – это не просто структура стимулов. Речь идет и о человеческом капитале. И именно поэтому модернизация государства в стольких странах занимает так много времени. Это, по сути, образовательный проект. Вопрос навыков, знаний и уровня образования, вертящийся в головах людей, которые управляют правительством или тех, кто туда приходит. И это проект долгосрочный.

Каждая эффективная современная бюрократия – в Великобритании, Франции, Германии, США и Японии – также была связана с большим образовательным проектом, по которому образовательную систему обновили так, чтобы она обеспечила целый класс людей, которые бы могли войти в ряды чиновников, прийти в политику, и быть способными управлять страной. К примеру, реформы Штейна-Гарденберга в Пруссии после их поражения перед Наполеоном были связаны с реформированием Вильгельмом фон Гумбольдтом немецкой университетской системы. Реформы Тревельяна-Норткота в Великобритании были связаны с реформой Оксфорда и Кембриджа.

Американское прогрессивное движение было построено на основе Закона Морилла, приведшего к созданию сети передачи земель университетам, которые воспитывали агрономов и других людей, которые могли потом уйти далеко вглубь квалифицированной американской бюрократии. Из этого наблюдения за связью между образованием и модернизацией государства следует понимание той потенциальной роли, которую я как исследователь могу играть в этом процессе.

Я наблюдал за попытками внешних донорских организаций повлиять на создание структур краткосрочных стимулов в разных странах. Конечно, если оглянуться на два десятилетия попыток борьбы с коррупцией, мы заметим определенные локальные победы, но в совокупности результаты были далеки от трансформационных. С другой стороны, что мы можем сделать, так это помочь сформировать новое поколение профессиональных, современных людей.

Поэтому я сделал для Украины немало. Кроме Emerging Leaders Program в Стэнфордском университете, я также имею программу под названием The Leadership Academy for Development, которую поддерживает Центр международного частного предпринимательства, где мы обучаем людей быть реформаторами. Мы надеемся сформировать сеть и новое поколение прогрессивных молодых украинцев. И что придает мне незаурядный позитив каждый раз, когда я приезжаю в эту страну, так это встречи с большим количеством местной молодежи, которая действительно хочет страну другого типа. Это отнимает много времени, но когда эти люди встанут на ноги и будут руководить страной, это будет совершенно другое место.

Последнее, что я скажу, это почему все это важно, и почему именно Украина. В Стэнфорде мы получаем много заявок от различных стран. Как только бразильцы узнали о Emerging Leaders Program для украинцев, они сказали, а как насчет такой же программы для нас, и вы же, мол, знаете, что Бразилия – это важная страна. Конечно же важная, но Украина играет немаловажную роль в Европе в целом. Речь идет как о ее символическом значении, так и о собственной геополитической роли, которая значительно важнее, чем у других – стран постсоветских и посткоммунистических. Она дважды приложила усилия, чтобы порвать со своим советским прошлым, со своим авторитарным и клептократическим соседом. Этот сосед не хотел, чтобы так случилось. Россияне хорошо понимают, насколько важно то, что Украина не слишком вырвалась вперед. Успешность Украины, которая заключается в том, чтобы стать демократией с реальной конкуренцией в политике, а также очиститься в плане способов самоуправления и действительно является той критически важной передовой глобальной ситуации, что в последние годы была не слишком благоприятной для демократии.

Мы наблюдаем большое отступление к прошлому в Восточной Европе. Наиболее тревожные события выпали на долю Венгрии, Польши, Чехии и Румынии, а также многих других стран, которые до сих пор кажутся слишком погрязшими в коррупции, а также подвергаются собственным формам путинизма. И здесь ситуация Украины намного лучше, поскольку там до сих пор верят, что Европа, ЕС и идея либеральной демократии в сочетании с открытой капиталистической экономикой – это все еще дорога в будущее и направление, куда двигаться.

В значительной степени путем противостояния России и долговременным российским имперским амбициям является содействие успеху Украины. И это единственная вещь, которую могут делать западные силы ради больших изменений в украинской борьбе.

Перевод НВ

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Оригинал опубликован на Atlantic Council

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